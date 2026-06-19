Alerta amarilla por intensas lluvias para tres provincias: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Después de varios días con tiempo con tiempo variable, las condiciones meteorológicas comenzarán a mostrar cambios significativos con la llegada de un nuevo sistema que provocará precipitaciones en distintos sectores.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este viernes 19 de junio, debido a la probabilidad de lluvias persistentes que podrían generar complicaciones.

El pronóstico encendió las alarmas: alerta amarilla por lluvias en tres provincias

Llega un nuevo frente de lluvias y ponen bajo alerta a tres provincias

El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por lluvias para este viernes 19 de junio. El aviso alcanza a sectores del, con especial incidencia en áreas próximas a la

Según indicó el organismo, los fenómenos previstos podrían desarrollarse con intensidad moderada y de manera persistente a lo largo de la jornada.

En algunos sectores, las precipitaciones podrían acumular volúmenes importantes de agua en cortos períodos de tiempo, lo que incrementa la posibilidad de inconvenientes temporales.

Las áreas bajo alerta se concentran principalmente en sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Las zonas cordilleranas serán las más expuestas al avance del sistema, debido a las características geográficas que favorecen la formación de precipitaciones.

Además, las lluvias podrían presentarse acompañadas por períodos de actividad eléctrica, reduciendo la visibilidad y dificultando la circulación en rutas y caminos de montaña.

Por otro lado, el fenómenos meteorológicos puede tener capacidad de provocar daños menores o interrupciones temporarias en actividades cotidianas. Por ese motivo, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las actualizaciones de los pronósticos.

Desde el SMN recordaron que las alertas tempranas tienen como objetivo advertir a la población sobre eventos potencialmente peligrosos y permitir la adopción de medidas preventivas para minimizar riesgos.

El clima da un giro inesperado.

Consejos ante una alerta amarilla por lluvias

Evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad.

No circular por calles o caminos anegados.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Retirar objetos que puedan impedir el escurrimiento del agua.

Revisar desagües y canaletas para facilitar el drenaje.

Extremar la precaución al conducir, especialmente en rutas de montaña.

Tener preparada una linterna y elementos de emergencia.

Respetar las indicaciones de Protección Civil y autoridades locales.



