¿Asado al aire libre? Cómo estará el clima en Buenos Aires durante el fin de semana del Día del Padre

El fin de semana del Día del Padre está a punto de arrancar y muchas familias empiezan a organizar reuniones, almuerzos y, por supuesto, el clásico asado. En ese contexto, el pronóstico para Buenos Aires cobra especial importancia para saber si acompañará a los planes al aire libre.

Para este viernes 19, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada estable, con una temperatura máxima de 15 grados y sin lluvias, luego de las precipitaciones que afectaron a la ciudad y al conurbano bonaerense durante las últimas horas.

El viento será uno de los protagonistas de la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora. Aun así, la presencia del sol ayudará a que la sensación térmica resulte más agradable.

A continuación, el detalle del pronóstico para el "finde" y todo lo que hay que tener en cuenta al momento de organizar los festejos por el Día del Padre el domingo 21 de junio.

Pronóstico para Buenos Aires durante el fin de semana





Sábado

Para este 20 de junio, feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, se espera una jornada con presencia de nubes, aunque sin lluvias a la vista.

La temperatura mínima rondará los 6 grados, mientras que la máxima llegará a los 14 durante la tarde. Según el SMN, el cielo estará parcialmente nublado durante gran parte del día y pasará a mayormente nublado hacia la noche.

Previsión climática para el sábado 20 de junio de 2026 (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

En cuanto al viento, será leve. Durante la madrugada y la mañana se ubicará entre 7 y 12 kilómetros por hora, mientras que por la tarde aumentará a entre 13 y 22 kilómetros por hora. Predominarán las corrientes del noroeste y norte.

Domingo

Para el Día del Padre tampoco se esperan lluvias de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Sin embargo, el sitio especializado Meteored señala la posibilidad de una lluvia débil durante las primeras horas de la madrugada. Luego, el cielo se mantendrá entre parcialmente nuboso y cubierto.

La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 15. Aunque las nubes estarán presentes a lo largo de la jornada, no hay alertas ni previsiones de precipitaciones importantes.

Clima para el domingo 21 de junio, Día del Padre, en Buenos y alrededores (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Por su parte, el viento continuará siendo leve, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora y predominio del sector norte.

Con este panorama, todo indica que el "finde" será ideal para reuniones familiares, asados, paseos o salidas al aire libre para celebrar a los papás en su día.