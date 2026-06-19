Confirmado: hay alerta amarilla por tormentas y lluvias fuertes en seis provincias
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que se espera a lo largo de esta jornada precipitaciones de variada intensidad que afectará a varias zonas del país. Más detalles, en la siguiente nota.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes 19 de junio una alerta amarilla por tormentas y fuertes lluvias que afectará a seis provincias.
El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas para zonas de Formosa, Corrientes y Misiones.
"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", destacó.
Ante esta situación, desde el SMN brindaron algunas recomendaciones como evitar salir, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros. También aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar, cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio en edificios, viviendas o vehículos cerrados en caso de encontrarse al aire libre.
A su vez, el organismo confirmó que rige una alerta amarilla por lluvias fuertes que afectará sobre el cordón cordillerano de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. "El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm. A su vez, no se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada, y en forma de nieve en niveles altos", señaló.
Clima en el AMBA
Por último, este viernes iniciará con cielo mayormente cubierto. Luego se espera un ambiente frío a templado, con mejoras y cielo despejado a lo largo de la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 15°C.