Confirmado: hay alerta amarilla por tormentas y lluvias fuertes en seis provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes 19 de junio una alerta amarilla por tormentas y fuertes lluvias que afectará a seis provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas para zonas de Formosa, Corrientes y Misiones.

Hay alerta amarilla por tormentas y fuertes lluvias en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", destacó.

Ante esta situación, desde el SMN brindaron algunas recomendaciones como evitar salir, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros. También aconseja desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar, cerrar puertas y ventanas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio en edificios, viviendas o vehículos cerrados en caso de encontrarse al aire libre.

A su vez, el organismo confirmó que rige una alerta amarilla por lluvias fuertes que afectará sobre el cordón cordillerano de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. "El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm. A su vez, no se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada, y en forma de nieve en niveles altos", señaló.

Clima en el AMBA

Por último, este viernes iniciará con cielo mayormente cubierto. Luego se espera un ambiente frío a templado, con mejoras y cielo despejado a lo largo de la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 15°C.