Urgente: 140 localidades bajo alerta meteorológica por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas que afectará a más de 140 localidades y podrían darse a lo largo de la tarde del jueves 18 de junio.

El fenómeno climático podría extenderse hacia la madrugada del viernes en parte de la provincia de Chaco, Formosa y Corrientes, mientras que el resto de las provincias afectadas serían Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos.

Desde el sitio web del SMN detallaron que podrían darse "tormentas de variada intensidad" que estarían acompañadas principalmente "por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes". Además, enfatizaron que los valores de precipitación acumulada rondarán "entre los 30 y los 70 milímetros" pero que podrían ser superados de forma puntual.

Cuáles son las zonas afectadas por la alerta amarilla

Santiago del Estero: Quimili, Herrera, Añatuya, Bandera, Villa General Mitre, Villa Unión, San Francisco Chañar, Selva, Los Telares, Sumampa, Suncho Corral, Garza, Matara, Yuchan, Lugones, Colonia Dora, Icaño, Real Sayana, Casares, Estación Tacañitas, Averias, General Taboada, Tomas Young, Los Juries, La Nena, El Cuadrado, Sachayoj, Coronel Manuel Rico, El Cabure, Los Piripintos y Pampa de los Guanacos.

Chaco: Santa Sylvina, Hermoso Campo, Charadal, Villa Angela, General Pinedo, San Bernardo, Las Breñas, Charata, Corzuela, Campo Largo, Pampa del Infierno, General José de San Martín, Tres Isletas, Juan José Castelli, Machagal, Makaille, Puerto Tirol, La Leonesa, y Resistencia.

Santa Fe: Maciel, Monje, Diaz, Bernardo de Yrigoyen, San Fabian, San Eugenio, Arocena, Coronda, Galvez, Loma Alta, Casalegno, Puerto Aragón, San Genaro, Centeno, Lopez, Gessler, Larrechea, Gaboto, Sauce Viejo, Matilde, Santo Tomé, Santa Fe, Recreo, Monte Vera, Empalme San Carlos, San José del Rincón, Villa Laura, Arroyo Aguilar, San Justo, San Javier, y Helvecia.

Las localidades que estarán afectadas por la alerta meteorológica amarilla.

Entre Ríos: Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz, Santa Elena, Hernandarias, El Solar, Conscripto Bernardi, El Cimarron, Federal, Nueva Vizcaya, Concordia, Federación, Villaguay, San Salvador, San Pedro, Chajarí, Colonia Peña, San Ramón, Los Conquistadores, San Jaime de la Frontera, San Victor y San Gustavo.

Corrientes: Ituzaingó, Santo Tome, Alvear, La Cruz, Paso de los Libres, Mercedes, Curuzu Cuatia, Sauce, Monte Caseros, Goya, San Roque, Concepción, Mburucuya, San Miguel, Empedrado, Bella Vista, Saladas, Itati, Corrientes y Esquina.

Formosa: Mariano Boedo, San Hilario, Formosa, San Francisco de Laishi, Gran Guardia, Mojon de Fierro, Colonia Pastoril, Pirane, Comandante Fontana, Las Lomitas, Pozo del Tigre, Posta Cambio Zalazar, San Martin, Colonia Sarmiento y Villa General Manuel Belgrano.





Las recomendaciones del SMN ante la alerta meteorológica amarilla

Evitar salir.

Limpiar desagües, sumideros y no sacar basura.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.



