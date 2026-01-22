Crónica Pesca: el pique de la semana, noticias y detalles claves

Por Horacio Pascuariellocronicapesca@gmail.com

Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar. Además las noticias destacadas.

NACIONAL FEDERATIVO

Las mejores de la argentina se encontraron en el Carrizal

A los pies de la cordillera y con un clima dispar y desafiante por momentos, las selecciones de los mejores pescadores de cada provincia se encontraron para dirimir en tres intensas jornadas quien se quedaba con la copa de federaciones 2026.El encuentro organizado por la Federación Mendocina de Pesca y fiscalizado por la Confederación Argentina de Pesca y Lanzamiento se llevó a cabo en el dique el Carrizal, enclavado en un maravilloso entorno natural a unos 40 km de la capital provincial, de profundas aguas verdes cristalinas y de una superficie de 31,47 km.Hasta allí llegaron las delegaciones de Formosa, Salta, Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Metropolitana, Córdoba y por supuesto los anfitriones Mendoza, mientras que Entre Ríos, Misiones y Chaco en esta edición no presentaron equipos.El ámbito en sí mismo tubo muchas vallas que sortear para los competidores, desde el vamos el termómetro marco mínimas de 2 grados con sol, y de menos 4 el encapotado sábado, a donde inclusive el viento sacudía las embarcaciones salpicando con un gélido rocio a los tripulantes, además a esto se sumó la permanente búsqueda de la profundidad a donde se movía el pejerrey, la que variaba casi siempre.El cronograma tuvo una apertura formal el viernes 12 con la presencia de las autoridades provinciales locales, y los presidentes de cada federación, para luego dar comienzo a la primera prueba embarcada en la modalidad "a pulso" consistente en la utilización de un balancín lastrado que casi con una precisión de relojería marcaba los piques a profundidades de unos 16 metros en algunos sectores, divididos en damas y cadetes en los catamaranes y las otras categorías en lanchas de a tres participantes.El sábado correspondió a la modalidad "Balancín uso obligatorio de boya" también sumamente delicada en la marca de los piques, y que contó además con el condimento del clima, que fue muy duro por las bajas temperaturas dejando al final de la tarde la tendencia en los cómputos con claras ventaja a los experimentados cordobeses y mendocinos ampliamente conocedores de esta técnica.La última prueba fue el domingo en la modalidad libre, o sea se podía combinar cualquiera de las anteriores siempre utilizando la carnada provista por la organización, la cual consistió en mojarra, filet o camarón y a donde el sol cuyano se sumó para dejarles a los casi 130 participantes un recuerdo inolvidable en sus retinas mientras buscaban el pejerrey que les hiciera la ganar la copa, para después de un descanso estar todos presentes en la cena entrega de premios en la sede del Club Martin Pescador.Ahí levanto la copa Córdoba quienes en seniors, damas y cadetes fueron primeros, seguidos por los locales que ganaron en categoría Mayores, tercera fue Santa Fe de gran actuación, cuarta la Federación de Pesca y Lanzamiento de la Provincia de Buenos Aires, quintos la selección Metropolitana sexto Salta y séptimo Formosa.Agradecemos apresidente de Capyl y apresidente de la Federación Mendocina la invitación, también a Femepyl y a su presidente Ricardo Jurguensen por las atenciones.