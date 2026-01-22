Crónica Pesca: el pique de la semana, noticias y detalles claves

Por Horacio Pascuariellocronicapesca@gmail.com

Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar. Además las noticias destacadas.



TORNEO APERTURA PESCA DEL DORADO

La Fiesta de Pesca Deportiva más antigua de la Argentina tuvo una previa exitosa con renovados bríos



El último sábado de gloria marco el regreso de un clásico del litoral en la localidad de Paso de la Patria, su 28º Torneo Apertura de Pesca del Dorado con devolución con un marco soñado, sol a pleno, un Paraná en excelentes condiciones y la participación de 85 equipos llegados desde distintos puntos del país.

El evento que ocupo todo el fin de semana largo tuvo su centro alrededor del histórico anfiteatro Pinin Palma a donde se desarrollaron encuentros, presentaciones musicales y una feria con productos regionales, escenario, además, desde donde se pudo disfrutar la esperada postal de la largada de lanchas, la cual hacía varias ediciones no se vivía con tanta alegría.

Este renovado encuentro tuvo en paralelo a la pesca embarcada, un torneo de costa a donde pudo participar toda la familia, y especial los más chicos quienes fueron los más agasajados.

Más de 130 personas se desplegaron a lo largo de la playa frente al nuevo museo de la pesca a donde se obtuvieron entre otras especies muchas bogas de distintos tamaños.

Mientras tanto utilizando morena como carnada desde las embarcaciones buscaron el pique de los dorados en distintos puntos con fondos de piedra, sectores habituales que utiliza para cazar el tigre del Paraná que, a pesar de tener condiciones favorables para encontrarlo, en general estuvo esquivo, lográndose más calidad, que cantidad de piezas.

Charlando con los participantes muy conocedores de la zona y que suelen pescar allí nos explicaron que el dorado está presente y en tamaños muy importantes, pero hay dos variables que están en juego, la primera es la gran reproducción de especies de las cuales se alimenta, como mojarras, bogas y sábalos por lo cual suele acceder cómodamente a mantener su dieta, y por otra parte las variaciones del nivel del rio que de alguna manera repercuten en esa zona desde las represas de Brasil y que a veces lo desorientan.

Sin embargo, la fiscalización se logró con excelentes capturas, en pieza mayor el primer puesto quedó para Marcelo Guembe con una captura de 79 centímetros (cm), seguido de Pedro Fernández con un ejemplar de 78 cm, Marcelo Liotta un dorado de 75cm, Adolfo Mantulak con un ejemplar de 72cm idéntica medida para Dante Caamaño quien se quedó (por sorteo) con la quinta ubicación.



La dama mejor clasificada fue Melani Benítez de Presidente Perón (Buenos Aires) con un dorado de 73 cm y el pescador de más de 400km Pedro Fernández de Alderete (Tucumán).

Mientras tanto por equipos fue primero con 220 puntos: Gerardo Román, Román Ruden y Facundo Toledo de Corrientes; en segundo lugar, con 154 puntos Jorge Giménez, Ramón Soto y Jorge Franco de Corrientes; tercera ubicación con 89 puntos Marcelo Suarez Guembe, Marcos Pared y Martín Guerra de Paso de la Patria.

Quedaron grandes expectativas para la cita mayor en el mes de agosto a donde se llevará adelante la 61 Edición de la Fiesta Nacional del Dorado, la más antigua de la argentina vinculada a este deporte en el litoral. Por último, agradecemos a la Dirección de Turismo de Paso de la Patria la invitación.