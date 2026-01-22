Crónica Pesca: el pique de la semana, noticias y detalles claves

Por Horacio Pascuariellocronicapesca@gmail.com

Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar. Además las noticias destacadas.

Rio de la Plata zona Sur

Informe de Emir Richardi



Una semana bastante difícil y compleja con respecto a la pesca del flecha de plata, si bien es cierto se lo sigue extrayendo mucho mejor en su modalidad de fondo que de flote, tanto en el espigón del Club Municipalizado como Universitario la misma no fue lo esperado ya que la calidad de las piezas extraídas dejaron mucho que desear, pejes que iban en su mayoría entre los 18 a 27 cm con algunas pocas piezas de mediano porte importante, a flote se registraron también extracciones en menor proporción en cuanto a cantidad y calidad de los mismos, se registraron también extracciones de bagres amarillos, blancos, porteños y pati, en Berisso y en la propia escollera de la Isla Paulino salieron algunos pocos pejes de flote con boyon puntero, en bajante, la calidad algo baja, a fondo algo superior en cuanto a cantidad de especies, los pejerreyes extraidos iban entre los 22 a 33 cm encarnando con mojarra viva o salada, también variada de piel con bagres, pati y porteños.

Costanera norte. Semana floja de costa, pero la pesca de costa en el rio de la plata está dando pesca variada especialmente de bagres y laguna boga, con viento sur o después de una fuerte tormenta es momento de buscar el pejerrey, que hay de todos los tamaños, tal vez alguna carpa si usamos masa.

Mejor de noche en cuanto a la variada con bagres, moncholos y paties, los dorados todavía algunos salen a flote a fondo y casi con cualquier carnada. San Fernando- San Isidro-Olivos-Parque de los niños: bajo la cantidad, pero la calidad mejoro bastante, no se veían muchos cachorritos en el último mes, pero en la costanera salieron cachorritos de tres kilos, cuatro kilos, algunos de kilo, se empezaron a ver otra vez.

En lo que respecta a San Fernando, Parque de los niños, Olivos, la variada de fondo y pejerrey chico. Desde el Club Olivos Diego de Brasi. Sigue activa la pesca de los Pejes, a flote con encarnes de filete o plateadita, tanto salada como viva. La nocturna fue lo mejor con las flechas algunas de 30 cm, dónde los mejores rindes se dan en la creciente.

A fondo con pulpo de lombriz, buenas capturas de amarillos y paties promedio a los 50 cm. Rio Lujan. Se registran capturas constantes de bagre amarillo, bagre blanco, carpas, boguitas, sábalos y dientudos. Hay presencia de tarariras (taruchas) y, en menor medida, apariciones recientes de dorados.

Zonas recomendadas: El tramo entre el Puente de los Huesos y la Autovía 6 es un punto de encuentro popular debido a la limpieza de las costas, aunque carece de servicios básicos. Otros pescadores reportan actividad en la zona de la Ruta 9.

Paraná guazú

Por Luis María Bruno

Con un ingreso franco en cantidad y buenos portes de bagres de mar, en cuanto al pejerrey fue un fin de semana casi sin viento que perjudico la pesca, dándose en algunos casos hasta una docenita en todo el día, los portes medianitos a chicos, cada tanto algún ejemplar de los lindos sale, se dieron sardinas y buenas respuestas de bagres y pati.

De costa dependiendo los muelles elegidos el fin de semana fue un tanto pobre para el pejerrey debido a laescases de viento, los portes fueron medianos a chicos en su mayoría y algún ejemplar de los lindos se dio esporádicamente, además respuestas de algunas sardinas, en la pesca variada buenas respuestas de bagres y pati.

Doradito: Algunas lanchas dieron con algunos pejerreyes de portes entremezclados y algunas sardinas, la pesca variada entretenida con ejemplares de Pati y bagres.

Botija / Puerto Constanza: Esporádicas capturas de algunos pejerreyes y sardinas, buena pesca de bagres y pati de lindos portes.

Pasaje Talavera: Semana muy dispar dependiendo los días, con escases de viento el pique de pejerreyes se dificulto, con viento moviendo el agua se llegaron a pescar desde los muelles una docena de pejerreyes de portes muy entremezclados, algunas sardinas, manduvas y en la pesca de fondo linda pesca de bagres y pati.

Cinco bocas: Lo más destacado de la semana fueron algunas pescas interesantes de pati y bagres.

Isla la Paloma: Con respuestas y captura de bagres de mar, escasas respuestas de pejerreyes de portes entremezclados prevaleciendo el medianito a chico, algunas sardinas y en la variada lindos ejemplares de bagres y pati.

Rio Gutiérrez: Lo mejor de la pesca de pejerreyes está en la boca con el rio Uruguay, dentro del Gutiérrez algunos ejemplares se dieron, también en la boca con el Paraná Bravo, algunas sardinas, bagres y pati.

Paraná Bravo: Una semana en donde ingreso el bagre de mar y muchos aficionados dejaron de buscar al pejerrey y se dedicaron a dar con esta especie que ingreso en cantidad y muy buenos portes, se realizaron encarnes con sardinas, calamar y sardinas frescas pescadas en el día, en cuanto al pejerrey se dieron pocos ejemplares de portes entremezclados muchos medianitos a chicos, la pesca variada con buenas respuestas de bagres y pati.

Isla juncal y Juncalito - Río de la plata: Fin de semana donde se dieron ejemplares de pejerreyes de portes ya muy entremezclados, aunque siempre algunos de lindos salen, muchos aficionados los buscaron por la mañana y por el mediodía o la tarde fueron en busca de bagres de mar.

Rio Uruguay: No todas las embarcaciones pescaron igual, algunas realizaron buenas pescas otras menos, la cuestión que el pejerrey no se regala en el Uruguay, los portes ya son entremezclados, con algunos ejemplares de los lindos, bagres y pati se dan en las pejerreyeras en lugares pocos profundos.

Río Alférez Nelson Page: Lo más destacado de la semana fueron buenas respuestas de bagres y pati, los que buscaron pejerreyes dieron con algunas sardinas y manduvas.

Riacho Baradero: Por el riacho Baradero y dependiendo los sectores elegidos a lo largo de esta extensa costanera, lo más relevante de la zona fueron las capturas de bagres, algunos porteñitos y sábalos en la pesca la vuelo.

Arroyo Brazo Largo: Por el Brazo largo en algunos recreos de la zona se están dando ejemplares de pejerreyes, no es un pique constante hay que esperarlo.

Paraná de las Palmas zona Zarate - Campana: Semana con respuestas de bagres y pati algunos de lindos portes, el pejerrey escaso por la zona y más que nada de embarcado.

La Paz. Entre Ríos. Sigue la pesca con carnada y artificiales mayormente. El río creció considerablemente estos días llegando hoy a los 4,16 mts. motivo por el que tal vez, se está dando esta merma en el pique, el agua clara en los 24º aproximadamente.

Bella Vista. Corrientes. Mejoro mucho la pesca en general en la zona, dorados, cachorros de surubi y variada es el gran atractivo que ofrece este paraíso del litoral correntino.

Villa Paranacito. El rio Uruguay el dorado una de las estrellas de la zona pero ya le gano el lugar el pejerrey que está a pleno en la zona y ocupa a los guias.

San Nicolás. Rio crecido y más turbio para otras especies, pero en especial el pati está a pleno y se da en tamaños grandes, una pesca entretenida por su fuerza y resistencia. Después allí la pesca de dorados es la opción que siempre tiene la zona.

Concordia. Se volvió acomodar el rio y las aguas en la zona por lo que se espera la actividad nuevamente de los dorados que están en los distintos recovecos y correderas. Durante la mañana el rio está más bajo y ahí se pesca la famosa boga de la zona que son muy grandes y motivan su propia fiesta.

Lagunas

Rio Salado. Un poco bajo, pero se puede probar la pesca de lisas ya que esta mas cómoda con aguas encajonadas. Variada y algunos pejerreyes. Puente el Destino algún pejerrey se da, La Postrera también igual mucha corriente al igual que Guerrero. Canal 15 y la Cascada con variada y pocos pejerreyes por ahora.

Bragado. Subió el nivel del canal y laguna después de las lluvias que se dieron, eso dio la posibilidad de que se de algo de pesca con los esperados pejerreyes. También hay pesca de fondo con bagres y carpas.

Monte. Cumple con algunos pocos pejerreyes para quienes los buscan y prueban profundidades y alternativas de líneas. Se puede pescar de costa.

Hinojo. Ambos espejos, Hinojo Chico e Hinojo Grande están muy bien a pesar del calor para salir a buscar pejerreyes. Las salidas embarcadas son las más fructíferas, pero también se puede probar de costa. A flote con bajadas de 30 a 40 cm, también de costa.

Sauce Grande. Muy buena pesca con tamaños excelentes y en pocas horas se hace la cuota. Pejerreyes de 35 cm para arriba gordos y muy combativos a unos 20 cm de profundidad. Sigue muy bien.

Salada de Monasterio. Cerrada. Solo para acampar por falta de nivel de la laguna sufre mucho el poco ingreso de caudal del rio Salado.

Chascomus. Mejoro en cuanto a la pesca de su pez símbolo, el pejerrey, se dan chicos y medianos pero alguna sorpresa aparece, además se puede pescar de costa, y es una opción para un fin de semana. De noche mejor.

Vittel. Tarariras y Carpas es lo mejor está para hacer una pesca de estas especies probando modalidades.

El Burro. Pejerreyes chicos y algunos, muy pocos medianos, todos para devolución, pero es una muestra de que se puede tener una muy temporada el próximo invierno cuando se activan los más grandes.

Chis Chis. Hay ya muchos juveniles, pero para la próxima temporada, también lleno de mojarra y dientudo que se comen todo. A tener en cuenta que fue resembrada. Hay que cuidar y no depredar.

Barrancas. Similar a la anterior, si queres pescar lo mejor es temprano y a última hora, hay pejerrey. Gareteando.

San Lorenzo. Linda para el pejerrey, se puede pescar relativamente bien y tal vez alguna lisa si quiere. Muy buenos tamaños. Hay que buscar.

Altos Verdes. La mejor para el pejerrey. Se da bien para una cuota de medida, lo mismo que las demás tiene lisas, pero la pescamos si quiere. Falta frio para espantar a las mojarras y dientudos.

Los Horcones. Recupero el nivel y volvió a bajar, hidráulica de la provincia está haciendo un relevamiento para evaluar si existen canales clandestinos que desvíen el agua. Por ahora no hay pesca.

Indio Muerto. Mantiene su nivel, aunque los que la conocen dicen que esta baja, tiene una buena población de distintas especies y la lisa que es la más buscada está muy difícil y come o toma la carnada cuando quiere.

Kakel Huincul. Ideal para la pesca de tarariras por supuesto con devolución, se dan en distintos tamaños y con cualquier modalidad. Para divertirse con esta aguerrida especie ya hay pejerreyes también para probar.

Salada de Madariaga. Tiene días, algunos les va mejor y otros poco o uno o dos pejerreyes como mucho, hay que llevar distintas líneas para probar.

Laguna Cuero de Zorro Trenque Lauquen. Hay que entrar bien temprano por el tema del calor, pero la pesca está intacta, se está pescando mucho al garete a una profundidad de entre los 30 y 60 centímetros, hay que usar carnada viva que es lo que más rinde, cuando llega el mediodía el pejerrey se va un poquito más abajo hay que buscarlo a metro y medio o dos metros

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No se Realiza la Expo Fly Fishing

El evento que se venía realizando desde hace 7 años consecutivos en San Martin de los Andes coincidiendo con las primeras semanas del comienzo de temporada de pesca de salmónidos no se llevara adelante este año.

Su titular Javier Urbansky, en charla con nosotros nos adelantó que posiblemente adquiera otra firma esta concesión, o algún otro emprendedor, pero mientras tanto la edición 2026 no está planificada.

Trágico accidente en el Salado

Axel Koz de aproximadamente 30 quien se desempeñaba como policía rural en la localidad de General Belgrano tuvo un fatídico accidente al querer sacar una línea del agua mientras pescaba en compañía de amigos en las costas del rio salado.

El desgraciado suceso se dio en el Canal 15 pesquero la Cascada del partido de Castelli ante la desesperación de sus compañeros quienes no pudieron evitar tragedia.

Tras la alerta, se desplegó un operativo en el que intervino personal de Bomberos Voluntarios de Castelli, que llevó adelante las tareas de búsqueda y recuperación del cuerpo. Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer con exactitud cómo se produjo el hecho.

Alerta en el Litoral

Tuvo mucha repercusión la medida tomada por recursos de la provincia de Corrientes y Chaco que prohíbe la pesca en todas sus modalidades debido a la presencia de un gran cardumen de surubíes en una zona en común, y después de las denuncias de pescadores sobre depredacion.

La misma se estableció por un término que todavía no está estimado para proteger este movimiento de este grupo de peces, y abarca un sector que va desde la zona de los cables, hasta la confluencia del rio Paraná y Paraguay en la zona de Paso de la Patria.

ESPECIAL

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EL GUAZU DIA Y NOCHE

Con la intención de testear esta zona emblemática a la cual siempre recurrimos los bonaerenses, visitamos el último fin de semana el muelle del destacado Club Guazú.

Esta institución fundada en 1954 cuenta con un cuidado sistema de dormís y todo lo necesario para compartir una o varias jornadas de pesca junto un largo muelle paralelo al rio que permite buscar el pique de pejerrey con comodidad, así que ahí nos instalamos.

Llegamos al mediodía del sábado y nos encontramos un Paraná un poco inferior en nivel y con camalotes que navegaban rio abajo, sin embargo, con los primeros intentos descubrimos que el pejerrey estaba activo y atento.

Usamos líneas de tres boyas con un puntero lastrado y así poder ganar distancia en el tiro, al que le sumamos un anzuelo más, sin embargo, no hacía falta comían cerca de la costa.

Siempre la carnada fue mojarra viva, salada y filet de sardina las cuales están ya también presentes y son una atractiva opción para buscar el pique del pejerrey.

En cuanto a las boyas en tamaños y colores funcionaron todas, aunque vale destacar que los más experimentados sugerían usar el verde limón, y blancas después de observar que parecían ser más atractivas en promedio de capturas que oscilaban entre 15 y 35 cm promedio, con algunos más grandes que aparecían esporádicamente.

Como siempre alguna sorpresa hay y en este caso la dio un hermoso dorado que se llevó toda la línea y ante el cañazo salto para huir rápidamente demostrando que a pesar del frio este pez esta alerta y cuando huele movimiento de pejerreyes y mojarras se acerca a cazar.

La noche corto esta actividad así que decidimos descansar, y bien abrigados estar de nuevo al amanecer en el muelle.

A las 6 hs con un frio intenso y una bruma que lo envolvía todo tiramos líneas de fondo con posta de sábalo y lombriz, la primera no tuvo respuesta, pero con lombriz se empezó a dar un pique tras otro de porteños y paties de lindos tamaños, lo peculiar estaba en que era más fácil apoyar la caña que tenerla en mano para detectar el pique algo ventajoso que nos permitía calentarnos las manos con matecito entre tiro y tiro.

Ya con el sol los pejerreyes volvieron al ataque y ahí cambiamos equipos, de nuevo línea clásica y caminar el pique que se puso lindo porque en la pasada este pescadito tomaba la carnada y salía raudo dando saltos y corridas en la clavada.

Después de hacer la cuota decidimos parar para unas pizzas reparadoras antes del regreso con la alegría de haber tenido dos jornadas muy entretenidas que confirma la entrada firme de este pez que tanto nos apasiona y que más de una vez nos logra engañar.