Crónica Pesca: el pique de la semana, noticias y detalles claves

Por Horacio Pascuariellocronicapesca@gmail.com

Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar. Además las noticias destacadas.

Rio de la Plata zona Sur

Informe de Emir Richardi

No tuvimos grandes cambios en lo relacionado a la pesca de la variada de piel en su modalidad de fondo, se sigue pescando mal con muy baja calidad de las piezas extraídas sea porteñitos, hocicones, bagrecitos amarillos, viejas del agua y nada más, lo único novedoso ha sido algunas pocas extracciones de pejerreyes que se han estado extrayendo tanto a fondo como a flote, muy pocos aunque buenos en calidad ya sea de costa y murallón como en los propios espigones del Club Universitario como Municipalizado encarnando con mojarra, en Berisso y en la propia escollera se siguen extrayendo pati, bagres blancos y amarillos durante el horario nocturno ya sea con lombriz como con carnada blanca, de día solo bogas de buen tamaño con salamin o masa y algunos dorados con boyon y bajada de acero.

Costanera norte. Semana floja de costa, pero la pesca de costa en el rio de la plata está dando pesca variada especialmente de bagres y bogas, con viento sur o después de una fuerte tormenta, de todos los tamaños, tal vez alguna carpa si usamos masa. Carpas pocas por ahora. Mejor de noche en cuanto a la variada con bagres, moncholos y paties, los dorados todavía salen a flote a fondo y casi con cualquier carnada.

San Fernando- San Isidro-Olivos-Parque de los niños: bajo la cantidad, pero la calidad mejoro bastante, no se veían muchos cachorritos en el último mes, pero en la costanera salieron cachorritos de tres kilos, cuatro kilos, algunos de kilo, se empezaron a ver otra vez, se asentó bastante sobre todo en la costanera la boga lisa, pero en lo que respecta a San Fernando, Parque de los niños, Olivos, bajo la cantidad de bogas pero mejoro la calidad, alguna de dos kilos, dos kilos y pico. En resumen, sería que, por esta zona bajo un poco la cantidad, pero mejoro la calidad tanto en el dorado, la boga y el cachorro de surubí. Desde el Club Olivos Diego de Brasi. Semana irregular por los cambios climáticos.

Con todo, en la nocturna, amarillos y paties. De día, con cubos de salamin o maíz dulce, bogas de todo tamaño, algunas superando el 1,5 kg. A fondo con postas de amarillo, dorados de hasta 2 kg.

Rio Lujan. Se registran capturas constantes de bagre amarillo, bagre blanco, carpas, boguitas, sábalos y dientudos. Hay presencia de tarariras (taruchas) y, en menor medida, apariciones recientes de dorados. Zonas recomendadas: El tramo entre el Puente de los Huesos y la Autovía 6 es un punto de encuentro popular debido a la limpieza de las costas, aunque carece de servicios básicos. Otros pescadores reportan actividad en la zona de la Ruta 9.

Paraná guazú

Por Luis María Bruno

Con muchas respuestas de armados de todos los tamaños, los que llegan primero a las carnadas y no las dejan trabajar como corresponde, las bogas hay que saber buscarlas no hay cantidad si calidad en este momento, bagres y pati están presentes, con ocasionales capturas de algún buen dorado, cachorro de surubí y manduva. Reiteramos la mejor actividad sigue estando por la noche. Dependiendo mucho de los muelles elegidos, algunos con buena ceba dieron capturas de buenos ejemplares de bogas, recordemos que estamos en marzo y es el mes de las grandes bogas hasta por lo menos mediados de abril, ya en esta época la dieta de las bogas comienza a cambiar con preferencia para corazón vacuno, hígado vacuno, grasa de pella, caracol entre otras, la variada continua con respuestas de muchos armados, bagres, algún pati y doradillos.

Doradito: Constante las respuestas de armados, alguna boga de las lindas salió, conjuntamente con algunas capturas de manduvas, bagres y algunos porteñitos.

Botija / Puerto Constanza: Buscándolos embarcado algunos dorados destacados se dieron por la zona, las tarariras aflojaron mucho, pero alguna se da, la pesca variada con respuestas de muchos armados, capturas de algunas bogas de las lindas y bagres.

Pasaje Talavera: Continúan las respuestas de algunas bogas de las lindas con algunos ejemplares cercanos a los tres kilos, muchos armados de todos los tamaños, bagres, algún pati de los lindos, con alguna respuesta de tararira, se dieron algunas manduvas de buen porte esta semana.

Cinco bocas: Buscándolos tanto de costa como de embarcado encarnado con carnada blanca, algún bagre amarillo, morenas o anguilas, continúan las respuestas de dorados de todos los tamaños, algunos de buen porte, se dieron esta semana cachorritos de surubí más que nada de noche, la variada con bagres amarillos, muchos armados y algún pati de los lindos.

Isla la Paloma: Continúan las respuestas de muchos armados por la zona, respuestas de algunas bogas de las lindas y algunos doradillos.

Rio Gutiérrez: Continúa la actividad de algunos doradillos y en menor medida tarariras, hay que probar con artificiales y carnadas vivas o naturales, continúa la presencia de bagres y algún pati de los lindos, presencia de descarnadores y alguna palometa en la zona.

Paraná Bravo: Actividad de armados de todos los tamaños que atacan primero las carnadas, se lograron varios ejemplares de bogas de muy buenos portes, actividad de bagres y alguna esporádica captura de algún pati de los lindos, gareteando las correderas con artificiales o al golpe con carnada se lograron algunos dorados de muy lindos portes.

Río Alférez Nelson Page: Capturas de bagres, pati medianitos a chicos, algunas respuestas de bogas de las lindas.

Riacho Baradero: Floja la semana con la presencia de algunas bogas medianitas a chicas y algunos bagres blancos y amarillo. La pesca mejora de noche.

Arroyo Brazo Largo: Como siempre con actividad de especies de mediano porte a chicos, algunos bagres, boguitas y tarariras. Continúa la actividad de descarnadores y palometas.

Paraná de las Palmas zona Zarate - Campana: Buen rinde de bogas de embarcado en la zona de frente al camping Las Tejas, también aguas arriba pasando el muelle serealero en Lima y vuelta de San Antonio, siempre la pesca nocturna y desde embarcaciones rinde mucho más, de costa se dieron algunos ejemplares de bagres, porteñitos y algún dorado de los lindos.

La Paz. Entre Ríos. Todavía continúan las buenas repercusiones de su última edición de la Fiesta del Surubí a donde se pescó con carnada y artificiales mayormente. El río creció considerablemente estos días llegando hoy a los 4,16 mts. motivo por el que tal vez, se está dando esta merma en el pique, el agua clara en los 24º aproximadamente.

Bella Vista. Corrientes. Semana rara en cuanto a las condiciones del rio en que tiene que ver a su transparencia y por ende complico la pesca y las especies que se dan allí. Para recomendar siempre pero no está ideal.

Villa Paranacito. El rio Uruguay el dorado una de las estrellas de la zona a lo que se le suma tarariras en los bajos, la pesca es muy interesantes con surubíes que de vez en cuando suelen darse.

San Nicolás. Rio crecido y más turbio para otras especies, pero en especial el pati está a pleno y se da en tamaños grandes, una pesca entretenida por su fuerza y resistencia. Después allí la pesca de dorados es la opción que siempre tiene la zona.

Concordia. Se volvió acomodar el rio y las aguas en la zona por lo que se espera la actividad nuevamente de los dorados que están en los distintos recovecos y correderas. Durante la mañana el rio está más bajo y ahí se pesca la famosa boga de la zona que son muy grandes y motivan su propia fiesta.

Lagunas

Rio Salado. Un poco bajo, pero se puede probar la pesca de lisas ya que esta mas cómoda con aguas encajonadas. Variada y algunos pejerreyes. Puente el Destino algún pejerrey se da, La Postrera también igual mucha corriente al igual que Guerrero. Canal 15 y la Cascada con variada y pocos pejerreyes por ahora.

Bragado. Subió el nivel del canal y laguna después de las lluvias que se dieron, eso dio la posibilidad de que se de algo de pesca con los esperados pejerreyes. También hay pesca de fondo con bagres y carpas.

Monte. Cumple con algunos pocos pejerreyes para quienes los buscan y prueban profundidades y alternativas de líneas. Se puede pescar de costa.

Hinojo. Ambos espejos, Hinojo Chico e Hinojo Grande están muy bien a pesar del calor para salir a buscar pejerreyes. Las salidas embarcadas son las más fructíferas, pero también se puede probar de costa. A flote con bajadas de 30 a 40 cm, también de costa.

Sauce Grande. Muy buena pesca con tamaños excelentes y en pocas horas se hace la cuota. Pejerreyes de 35 cm para arriba gordos y muy combativos a unos 20 cm de profundidad. Sigue muy bien.

Salada de Monasterio. Cerrada. Solo para acampar por falta de nivel de la laguna sufre mucho el poco ingreso de caudal del rio Salado.

Chascomus. Mejoro en cuanto a la pesca de su pez símbolo, el pejerrey, se dan chicos y medianos pero alguna sorpresa aparece, además se puede pescar de costa, y es una opción para un fin de semana. De noche mejor.

Vittel. Tarariras y Carpas es lo mejor está para hacer una pesca de estas especies probando modalidades.

El Burro. Pejerreyes chicos y algunos, muy pocos medianos, todos para devolución, pero es una muestra de que se puede tener una muy temporada el próximo invierno cuando se activan los más grandes.

Chis Chis. Hay ya muchos juveniles, pero para la próxima temporada, también lleno de mojarra y dientudo que se comen todo. A tener en cuenta que fue resembrada. Hay que cuidar y no depredar.

Barrancas. Similar a la anterior, si queres pescar lo mejor es temprano y a última hora, hay pejerrey. Gareteando.

San Lorenzo. Linda para el pejerrey, se puede pescar relativamente bien y tal vez alguna lisa si quiere. Muy buenos tamaños. Hay que buscar.

Altos Verdes. La mejor para el pejerrey. Se da bien para una cuota de medida, lo mismo que las demás tiene lisas, pero la pescamos si quiere. Falta frio para espantar a las mojarras y dientudos.

Los Horcones. Recupero el nivel y volvió a bajar, hidráulica de la provincia está haciendo un relevamiento para evaluar si existen canales clandestinos que desvíen el agua. Por ahora no hay pesca.

Indio Muerto. Mantiene su nivel, aunque los que la conocen dicen que esta baja, tiene una buena población de distintas especies y la lisa que es la más buscada está muy difícil y come o toma la carnada cuando quiere.

Kakel Huincul. Ideal para la pesca de tarariras por supuesto con devolución, se dan en distintos tamaños y con cualquier modalidad. Para divertirse con esta aguerrida especie ya hay pejerreyes también para probar.

Salada de Madariaga. Tiene días, algunos les va mejor y otros poco o uno o dos pejerreyes como mucho, hay que llevar distintas líneas para probar.

Laguna Cuero de Zorro Trenque Lauquen. hay que entrar bien temprano por el tema del calor, pero la pesca está intacta, se está pescando mucho al garete a una profundidad de entre los 30 y 60 centímetros, hay que usar carnada viva que es lo que más rinde, cuando llega el mediodía el pejerrey se va un poquito más abajo hay que buscarlo a metro y medio o dos metros

NOTICIAS

Reunión Clave por los Recursos

En el Edificio Guardacostas sede de Prefectura Naval Argentina fueron recibidos las autoridades de la Asociación de Dirigentes y Periodistas de Pesca, Presidente y Vice, Ricardo Jurgensen y José De Almeida.

La reunión con los prefectos Sergio Castillo y Juan Alberto Ivancich fue muy positiva y dejo como resultado el compromiso de esta fuerza en centralizar todos los requerimientos, denuncias y pedidos que esa institución reciba a través de los aficionados, federaciones y o particulares vinculados a esta actividad de todo el país.

El fin es dar una respuesta a la creciente actividad de la pesca furtiva y canalizar la necesidad de los cuidados de los recursos en todos los puntos de nuestro territorio a donde nuestra Prefectura Naval tenga injerencia. @Adypesca en redes sociales.

Fiesta de la Trucha

La Municipalidad de Comandante Luis Piedra Buena, a través del Área de Pesca Deportiva, informa que se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la XXII Fiesta Nacional de la Trucha Steelhead, a realizarse los días 28 y 29 de marzo.

Este clásico atrae a todos los pescadores deportivos de la localidad y de la región y es un tradicional evento que promueve la pesca responsable, el cuidado del río Santa Cruz y el encuentro entre aficionados.

Feria de Armas tiene fecha

Fecha confirmada, entre el 8 y el 17 de agosto, la ciudad de Buenos Aires volverá a ser sede del encuentro más importante del sector: la 32ª edición de la Feria de Caza, Pesca y Outdoors.

El evento reunirá a empresas, especialistas y aficionados, quienes presentarán las últimas novedades en equipamiento, tecnología, indumentaria técnica, accesorios y artesanías.

MÁS NOTICIAS

LAGUNA DE LOS PADRES

Una reserva natural que da pejerreyes cerca de Mar del Plata

Pese a estar ubicada a unos 14 km de una de las ciudades más visitadas de la argentina sigue siendo un lugar para descubrir para los turistas, y mucho más para los pescadores quienes tienen allí una buena posibilidad de dar con pejerreyes tanto embarcados como desde la costa.

Es un ecosistema protegido que funciona como el humedal más grande de la zona, ideal para un día al aire libre, y que tiene una extensión de 695 hectáreas a donde en el medio se ubica el espejo de agua de 319 hectáreas ideal para competencias de remo, kayak, canoas y pesca deportiva.

Debe su nombre a los padres jesuitas que se establecieron durante el siglo XVIII legado que podemos conocer en un breve recorrido histórico a la Reducción Jesuítica y el Museo José Hernández quien tuvo el contacto con la vida campera allí, inspirándolo para mucho de la narrativa de su obra, el Martin Fierro.

Actualmente cuenta con una estructura muy cuidada e innovadora, producto de un acuerdo entre el municipio y el sindicato de empleados de comercio local que constan de domos sustentables construidos por la Cooperativa Caminantes, utilizando bioconstrucción y materiales como madera y lana de oveja, además camping, pileta, fogones, juegos, restaurante/proveeduría y un salón de usos múltiples todo al pie de la laguna.

Al momento de pescar podemos utilizar las embarcaciones con que allí cuentan que se impulsan únicamente a remo y que tienen como condicionante el viento, los cuales suelen ser muy intensos y si superan los 25 kilómetros directamente no permiten su utilización.

De costa tenemos las más tentadoras estructuras para intentar encontrar el pique utilizando líneas de fondo de dos anzuelos, la pesca con boyas o paternóster desde la orilla, aunque es posible no es lo más recomendable ya que su profundidad promedio ronda el metro y medio.

Los pescadores habitués de este espejo que salen embarcados prueban distintos tipos de aparejos, desde la tradicional chiripa, líneas de dos boyas con bajadas bien largas y las clásicas de tres boyas, aunque el paternóster anclado con brazoladas de 80 y 90 cm son las que más aceptación tienen para dar con el pique de pejerreyes medianos.

Si vamos en vehículo propio o remis se encuentra en el kilómetro 14 de la ruta 266, también está la opción de llegar en transporte público desde la terminal o con el colectivo 717 hacia Sierra de los Padres desde Mar del Plata que se abona con sube. Por información busca Crecim en redes sociales.