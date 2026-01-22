Crónica Pesca: el pique de la semana, noticias y detalles claves

Por Horacio Pascuariellocronicapesca@gmail.com

Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar. Además las noticias destacadas.

Rio de la Plata zona Sur

Informe de Emir Richardi



Tuvimos una semana algo complicada con fuertes vientos y algunas lluvias, mucha agua, pero algo turbia y sucia, por eso la pesca de pejerrey fue algo inestable, muy irregular, se extrajeron algunas piezas en su modalidad de flote en el propio espigón del Club Universitario cuando la marea se encontraba en creciente, encarnando con mojarra.

Durante la bajante algo mejor la pesca de fondo con líneas de dos anzuelos brazoladas largas, la calidad de las piezas extraídas en su mayoría de mediana calidad a chicas, muy poca variada con el ingreso de un frente frio en estas últimas 48 hs.



En Berisso y más precisamente en la propia escollera de la Isla Paulino mejoro algo y sin ser descollante la pesca de la flecha de plata en su modalidad de flote con línea anclada volcadora o mandale, pejes medianos y algunos pocos grandes encarnando con mojarra viva o salada, con respecto a la pesca de fondo y con carnada blanca prevaleció la variada de piel con bagres blancos, amarillos, bogas, pati y porteños.



Costanera norte. Semana floja de costa, pero la pesca de costa en el rio de la plata está dando pesca variada especialmente de bagres y bogas, con viento sur o después de una fuerte tormenta, de todos los tamaños, tal vez alguna carpa si usamos masa. Carpas pocas por ahora. Mejor de noche en cuanto a la variada con bagres, moncholos y paties, los dorados todavía salen a flote a fondo y casi con cualquier carnada.

San Fernando- San Isidro-Olivos-Parque de los niños: bajo la cantidad, pero la calidad mejoro bastante, no se veían muchos cachorritos en el último mes, pero en la costanera salieron cachorritos de tres kilos, cuatro kilos, algunos de kilo, se empezaron a ver otra vez, se asentó bastante sobre todo en la costanera la boga lisa, pero en lo que respecta a San Fernando, Parque de los niños, Olivos, bajo la cantidad de bogas, pero mejoro la calidad, alguna de dos kilos, dos kilos y pico.

En resumen, sería que, por esta zona bajo un poco la cantidad, pero mejoro la calidad tanto en el dorado, la boga y el cachorro de surubí.

La curiosidad de la semana es la peca en el riachuelo, pescadores en la isla Maciel hacen pesca deportiva desde sus costas. Desde el Club Olivos Diego de Brasi. Semana irregular por los cambios climáticos y de mareas. Con todo, se destacó la boga casi toda la semana, alguna de ellas de 1,800 kg. Líneas de flote o fondo, con salamin en cubos.

Esporádicamente, con harinados, carpas de 6 kg. A fondo en la nocturna, amarillos y porteños con pulpito de colorada Rio Lujan. Se registran capturas constantes de bagre amarillo, bagre blanco, carpas, boguitas, sábalos y dientudos. Hay presencia de tarariras (taruchas) y, en menor medida, apariciones recientes de dorados.

Zonas recomendadas: El tramo entre el Puente de los Huesos y la Autovía 6 es un punto de encuentro popular debido a la limpieza de las costas, aunque carece de servicios básicos. Otros pescadores reportan actividad en la zona de la Ruta 9.



Paraná guazú

Por Luis María Bruno



Con un fin de semana en donde el Domingo recibimos una gran sudestada con ráfagas de más de 47 kilómetros por hora, la pesca el día sábado fue muy remisa con respuestas de algunas bogas y escasas respuestas de alguna especie de piel.

Desde la costa y los muelles elegidos, fue un fin de semana con pesca regular a mala, solo en algunos muelles cebados se logró algún ejemplar de boga todavía, con muy escasas respuestas de algún bagre y armado.

Doradito: Algunos amigos que visitaron la zona para quedarse el finde tuvieron que retirarse el domingo por la sudestada, la pesca pobre con algunos pocos ejemplares de piel medianos a chicos.

Botija / Puerto Constanza: La botija y Constanza tuvo un fin de semana con algo de pesca variada el día sábado y prácticamente nula el domingo. Donde en la mayoría de los pesqueros el agua comenzó a enfriarse un poco más.

Pasaje Talavera: Casi a fines de abril y por el Talavera todavía se dan ejemplares de bogas algunas de muy buenos portes, algunos ejemplares de bagres blancos y armados, el domingo debido a la sudestada la pesca fue practicante nula.

Cinco bocas: El sábado hubo actividad de doradillos, alguna tararira y bagres, el domingo la pesca fue de pobre a mala.

Isla la Paloma: Dependiendo los sectores elegidos, lo mejor del fin de semana fueron algunas escasas capturas de bogas, sin respuestas prácticamente de otras especies.

Rio Gutiérrez: Si bien fue un fin de semana complicado por el viento el sábado se pescó mejor con respecto a doradillos, algunas tarariras.



Paraná Bravo: El Bravo tuvo un fin de semana complicado por los vientos, donde algunas embarcaciones lograron un par de ejemplares de bogas de las lindas, con respecto a las demás especies muy remiso el pique a nulo. No todos pescaron.



Río Alférez Nelson Page: Esporádicas respuestas de algunos bagres y alguna boguita medianita.



Riacho Baradero: El riacho pasó por un fin de semana en donde se dio algo de variada de piel medianita a chica y algunas esporádicas capturas de boguitas chicas.



Arroyo Brazo Largo: Por sectores con algo de variada de piel chica y en otros el pique de remiso a nulo. Seguimos esperando el ingreso por esta zona desde el rio Uruguay de los primeros pejerreyes de temporada.



Paraná de las Palmas zona Zarate - Campana: Fin de semana con sudestada y ráfagas de vientos más que importante desde las costaneras el pique estuvo muy remiso con alguna respuesta esporádica de algunos armados y bagres blancos, de embarcado en sectores claves ya conocidos por los pescadores se lograron algunas capturas de bogas parrilleritas.



La Paz. Entre Ríos. Sigue la pesca con carnada y artificiales mayormente. El río creció considerablemente estos días llegando hoy a los 4,16 mts. motivo por el que tal vez, se está dando esta merma en el pique, el agua clara en los 24º aproximadamente.

Bella Vista. Corrientes. Semana rara en cuanto a las condiciones del rio en que tiene que ver a su transparencia y por ende complico la pesca y las especies que se dan allí. Para recomendar siempre pero no está ideal.

Villa Paranacito. El rio Uruguay el dorado una de las estrellas de la zona a lo que se le suma tarariras en los bajos, la pesca es muy interesantes con surubíes que de vez en cuando suelen darse.

San Nicolás. Rio crecido y más turbio para otras especies, pero en especial el pati está a pleno y se da en tamaños grandes, una pesca entretenida por su fuerza y resistencia. Después allí la pesca de dorados es la opción que siempre tiene la zona.

Concordia. Se volvió acomodar el rio y las aguas en la zona por lo que se espera la actividad nuevamente de los dorados que están en los distintos recovecos y correderas. Durante la mañana el rio está más bajo y ahí se pesca la famosa boga de la zona que son muy grandes y motivan su propia fiesta.

Lagunas

Rio Salado. Un poco bajo, pero se puede probar la pesca de lisas ya que esta mas cómoda con aguas encajonadas. Variada y algunos pejerreyes. Puente el Destino algún pejerrey se da, La Postrera también igual mucha corriente al igual que Guerrero. Canal 15 y la Cascada con variada y pocos pejerreyes por ahora.

Bragado. Subió el nivel del canal y laguna después de las lluvias que se dieron, eso dio la posibilidad de que se de algo de pesca con los esperados pejerreyes. También hay pesca de fondo con bagres y carpas.

Monte. Cumple con algunos pocos pejerreyes para quienes los buscan y prueban profundidades y alternativas de líneas. Se puede pescar de costa.

Hinojo. Ambos espejos, Hinojo Chico e Hinojo Grande están muy bien a pesar del calor para salir a buscar pejerreyes. Las salidas embarcadas son las más fructíferas, pero también se puede probar de costa. A flote con bajadas de 30 a 40 cm, también de costa.

Sauce Grande. Muy buena pesca con tamaños excelentes y en pocas horas se hace la cuota. Pejerreyes de 35 cm para arriba gordos y muy combativos a unos 20 cm de profundidad. Sigue muy bien.

Salada de Monasterio. Cerrada. Solo para acampar por falta de nivel de la laguna sufre mucho el poco ingreso de caudal del rio Salado.

Chascomus. Mejoro en cuanto a la pesca de su pez símbolo, el pejerrey, se dan chicos y medianos pero alguna sorpresa aparece, además se puede pescar de costa, y es una opción para un fin de semana. De noche mejor.

Vittel. Tarariras y Carpas es lo mejor está para hacer una pesca de estas especies probando modalidades.

El Burro. Pejerreyes chicos y algunos, muy pocos medianos, todos para devolución, pero es una muestra de que se puede tener una muy temporada el próximo invierno cuando se activan los más grandes.

Chis Chis. Hay ya muchos juveniles, pero para la próxima temporada, también lleno de mojarra y dientudo que se comen todo. A tener en cuenta que fue resembrada. Hay que cuidar y no depredar.

Barrancas. Similar a la anterior, si queres pescar lo mejor es temprano y a última hora, hay pejerrey. Gareteando.

San Lorenzo. Linda para el pejerrey, se puede pescar relativamente bien y tal vez alguna lisa si quiere. Muy buenos tamaños. Hay que buscar.

Altos Verdes. La mejor para el pejerrey. Se da bien para una cuota de medida, lo mismo que las demás tiene lisas, pero la pescamos si quiere. Falta frio para espantar a las mojarras y dientudos.

Los Horcones. Recupero el nivel y volvió a bajar, hidráulica de la provincia está haciendo un relevamiento para evaluar si existen canales clandestinos que desvíen el agua. Por ahora no hay pesca.

Indio Muerto. Mantiene su nivel, aunque los que la conocen dicen que esta baja, tiene una buena población de distintas especies y la lisa que es la más buscada está muy difícil y come o toma la carnada cuando quiere.

Kakel Huincul. Ideal para la pesca de tarariras por supuesto con devolución, se dan en distintos tamaños y con cualquier modalidad. Para divertirse con esta aguerrida especie ya hay pejerreyes también para probar.

Salada de Madariaga. Tiene días, algunos les va mejor y otros poco o uno o dos pejerreyes como mucho, hay que llevar distintas líneas para probar.

Laguna Cuero de Zorro Trenque Lauquen. hay que entrar bien temprano por el tema del calor, pero la pesca está intacta, se está pescando mucho al garete a una profundidad de entre los 30 y 60 centímetros, hay que usar carnada viva que es lo que más rinde, cuando llega el mediodía el pejerrey se va un poquito más abajo hay que buscarlo a metro y medio o dos metros

NOTICIAS

Se viene el Mundial de Pesca 49°

Edición de la Fiesta Nacional del Surubí estará en marcha a partir de esta noche con su apertura en el escenario mayor, cerrando el domingo con una multitudinaria cena entrega de premios a donde se espera más de 5.000 personas a la mesa.

El fiscal general José Lorenzón en una nota a medios locales señalo que contrataron drones para los controles en la largada, además contarán con 39 fiscales, supervisores, un equipo de mecánicos "fibreros", radio operadores, y paramédicos destaca la presencia de una lancha - ambulancia en la zona de islas, equipada con médico y enfermero.

Copa Hermandad

Ya está todo listo para ser anfitriones de los equipos del Mercosur quienes van a disputar la 43° edición de La Copa Hermandad en aguas del dique de Carlos Paz, provincia de Córdoba del 5 al 8 de mayo. Intervienen en esta competencia 25 clubes. Cinco por país llegados de Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina.

Vuelve Pesca Adaptada

El único encuentro del mundo solo dedicado a los discapacitados se lleva a cabo en argentina y es itinerante, esta vez la localidad de Paso de la Patria, provincia de Corrientes será sede de esta segunda edición.

Pesca Adaptada se realizará el próximo 21 de mayo entre las 8 y las 12 en el parador la Costa, es gratuito y tiene la asistencia de profesionales y pescadores.

MÁS NOTICIAS

LA BRAVA DE BALCARCE

Una laguna legendaria abrió la temporada de torneos de pejerrey

Ubicada a unos 400 kilómetros de nuestra capital y muy cerca de Mar del Plata se encuentra la laguna la Brava, un magnífico espejo de agua de 500 hectáreas, y de entre 3 y 7 metros de profundidad que según dice la leyenda debe su nombre al Cacique Cangapol apodado Nicolas "el Bravo" que vivió en esas tierras, aunque otros sostienen que se debe a la peligrosidad de sus aguas, especialmente enérgicas cuando sopla el viento Pampero.

Allí este último fin de semana fue el escenario de la apertura de los campeonatos la Federación de Pesca y Lanzamiento de la Provincia de Buenos Aires, entidad que este año cumple 54 años de vida.

Este encuentro fue parte de un calendario anual que arrancó en febrero en el Río de la Plata, continuó en Tapera de López y que seguirá en una laguna a designar de costa en el mes de agosto.

Fueron parte de la prueba 142 pescadores divididos en categoría señor (representados por 19 clubes) y mayores (con 25 clubes participantes) un número muy importante y récord para los últimos tiempos de una Federación que, desde la Pandemia, viene siendo dirigida por pescadores que tomaron las riendas de la institución en un delicado momento.

Desde días previos, la laguna mostró otro color con muchas embarcaciones probando la cancha, un rinde que venía con altibajos pero que se complicó con una reciente lluvia de más de 130 mm, que enturbió el agua y mermó el pique notoriamente.

La pesca fue muy difícil, aún más de lo pensado. Presencia de dientudos, pocas llevadas de pejerreyes que se los buscaba tanto a media agua, pescando entre 2.40 y 2.80 m, como al ras del fondo, mientras que, a flote, con aparejos tradicionales, unos pocos dieron con capturas, aunque ante tan escaso pique con lo poco logrado se sumaba para lograr un lugar en el planillero.

La mayoría se dividían entre dos aparejos, línea "trampa", la más usada por los concurseros armada con dos boyas y tres anzuelos trabajando a 5, 10 y 15 cm del fondo, puede rendir hasta los 3,70 m de profundidad o más y también el clásico paternóster: Ideal para arrancar y detectar el nivel de pique.

Trabaja con la boya parada, hundida casi la mitad y calibrada con municiones. Si el pejerrey toma y sube, la boya se acuesta; si baja, la hunde sin resistencia.

El torneo tuvo dos etapas divididas en mañana y tarde, con premiación para cada una, En la mañana, Leonardo González del Club de Pesca Santa Teresita de Mar del Plata se quedó con el triunfo, mientras el equipo de La Terraza de Berisso se adueñó de la victoria en clubes.

En senior, categoría reservada a mayores de 55 años, Antonio Vidal ganó en individual y Atlántico de Mar del Plata por equipos. Ambos ganadores solo con 6 piezas.

En la tarde, Rodrigo Mora de La Terraza fue inalcanzable por los mayores, mientras que la Peña Pescadores de Tandil, casi local en los últimos años y ganadora en tres de las últimas 5 pruebas en La Brava, se quedó con el triunfo en equipos.

En senior, Héctor Chiste logró 8 piezas y se quedó con el triunfo, mientras su equipo, el Club de Pesca Lobería se adueñó por equipos. Agradecemos a Jorge Virgilio la información.