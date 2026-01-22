Crónica Pesca: el pique de la semana, noticias y detalles claves

Por Horacio Pascuariellocronicapesca@gmail.com

Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar. Además las noticias destacadas.

Paraná guazú

Por Luis María Bruno

Semana de mucho viento de los distintos cuadrantes, algunos conocedores de los distintos pesqueros del Guazú dieron con muy buenos ejemplares de bogas, varias rondando entre los 3 y 4 kilos, con muchos ejemplares medianos y algunas parrilleritas, no todos pescaron bien, se registraron algunas capturas de doradillos y alguno de los lindos, mucha cantidad de armados de todos los tamaños, entre algunos lindos bagres y pati.

Reiteramos la mejor actividad está por la noche. De costa en los muelles con buen cebado corrieron con ventajas y se realizaron algunas excelentes capturas de bogas, estamos en Marzo y es el mes de las grandes bogas hasta por lo menos mediados de Abril, ya en esta época la dieta de las bogas comienza a cambiar con preferencia para corazón vacuno, hígado vacuno, grasa de pella, caracol entre otras, la variada con respuestas de muchos armados y bagres.

Doradito: Por el Doradito continúan las respuestas de armados, conjuntamente con alguna linda boga, se dieron un par de capturas de manduvas de lindos tamaños, bagres y algunos porteñitos.

Botija / Puerto Constanza: Difícil semana para el garete dado los intensos vientos de la zona, cuando se pudo garetear con boyas o al golpe se lograron algunos dorados de buenos portes, semana con pocas respuestas de tarariras, de fondo muchos armados de todos los tamaños, algunas capturas de bogas de lindos portes y bagres.

Pasaje Talavera: en algunos sectores de embarcado y costa se lograron ejemplares de bogas que rondaron de los 3 a los 5 kilos, en algunos casos utilizando solo un par de granos de maíz en los anzuelos, se dieron muchos armados de todos los tamaños, bagres, porteñitos y escasas respuestas de tarariras, continua la presencia de palometas y descarnadores.

Cinco bocas: Utilizando carnada blanca, algún bagre amarillo, morenas o anguilas, continúan las respuestas de dorados de todos los tamaños, algunos de buen porte, buscándolos se dan cachorritos de surubí más que nada de noche, la pesca variada con bagres amarillos, muchos armados y algún pati de los lindos.

Isla la Paloma: Respuestas de muchos armados por la zona, comenzaron a darse algunas bogas de las lindas, algunas tarariras y doradillos, con actividad de marietas.

Rio Gutiérrez: Continúa la actividad de algunas tarariras y doradillos, hay días que responden a los artificiales y otros donde solo toman carnadas naturales o vivas, sin dudas hay que probar con todo lo que se pueda, la pesca variada con algunos bagres, porteñitos y algún pati de los lindos, presencia de descarnadores y alguna palometa en la zona.

Paraná Bravo: Pese a la intensidad de los vientos, fue una semana donde se lograron varios ejemplares de bogas de muy buenos portes, utilizando maíz, caracol, hígado o corazón vacuno están los mejores resultados, se encuentra actividad de bagres y alguna esporádica captura de algún pati de los lindos, actividad de armados de todos los tamaños que atacan primero las carnadas.

Río Alférez Nelson Page: Respuesta esta semana de alguna boga de las lindas, buscando zonas de trece metros de profundidad y realizando un cebado constante se dan buenos ejemplares, se suman capturas de bagres, pati medianitos a chicos y presencia de palometas.

Riacho Baradero: Dependiendo los sectores elegidos a lo largo de la extensa costanera de Baradero, se dieron respuestas de bogas medianitas a chicas, alguna captura de tararira, bagres blancos y amarillo. La pesca mejora de noche.

Arroyo Brazo Largo: Respuestas de variada de piel medianita a chica, alguna esporádica captura de boga y tararira ambas de portes medianitos. Continúa la actividad de descarnadores y palometas.

Paraná de las Palmas zona Zarate - Campana: Semana con algunas respuestas de bagres y algunas bogas de las parrilleritas, la pesca nocturna y desde embarcaciones rinde mucho más, dándose lindos ejemplares de bogas, buscándolas algunas tarariras y algunos pati de portes interesantes.

Rio de la Plata zona Sur

Informe de Emir Richardi

Aflojo mucho y pocos cambios con respecto a la semana anterior, la pesca diurna no mejora y en donde se torna por demás aburrida con solo variadita chica bagrecitos, porteñitos y hocicones que solo sirve como carnada para la especie dorado el cual se lo está extrayendo tanto a flote con boyon y bajada de acero como de fondo, en su mayoría de mediana calidad tanto en el espigón del Club Universitario como Municipalizado, también están saliendo algunas bogas con masa, la pesca mejora en ambos espigones durante la tardecita y noche con algunos pati de mediano porte, armados y mocholos. En la escollera de Berisso la pesca nocturna es muy interesante con pati, armados, bagre blanco, amarillos, porteños, cachorros de surubi encarnando con carnada blanca o lombriz, durante el horario diurno muy entretenida la pesca de dorados de gran porte y de bogas, estas últimas con salamin, masa y maiz, muy poca carpa extraída.

Costanera norte. Semana floja de costa, pero la pesca de costa en el rio de la plata está dando pesca variada especialmente de bagres y bogas, con viento sur o después de una fuerte tormenta, de todos los tamaños, tal vez alguna carpa si usamos masa. Carpas pocas por ahora. Mejor de noche en cuanto a la variada con bagres, moncholos y paties, los dorados todavía salen a flote a fondo y casi con cualquier carnada.

San Fernando- San Isidro-Olivos-Parque de los niños: bajo la cantidad, pero la calidad mejoro bastante, no se veían muchos cachorritos en el último mes, pero en la costanera salieron cachorritos de tres kilos, cuatro kilos, algunos de kilo, se empezaron a ver otra vez, se asentó bastante sobre todo en la costanera la boga lisa, pero en lo que respecta a San Fernando, Parque de los niños, Olivos, bajo la cantidad de bogas pero mejoro la calidad, alguna de dos kilos, dos kilos y pico.

En resumen, seria que, por esta zona bajo un poco la cantidad, pero mejoro la calidad tanto en el dorado, la boga y el cachorro de surubí. Desde el Club Olivos Diego de Brasi. Semana entretenida. En el sector de las piedras, bogas con salamin y carpas con maíz dulce. En la punta norte del muelle, algunas bogas a fondo superaron el kg. Al amanecer y al atardecer, los dorados dijeron presente, uno de ellos 6 kg. La nocturna, con amarillos, paties y armados de 1,5 kg. Entre semana, con artificiales tanto plumas y señuelos bananitas, un par de chafalotes cercano a los 60 cm, en horario de la tarde.

Rio Lujan. Se registran capturas constantes de bagre amarillo, bagre blanco, carpas, boguitas, sábalos y dientudos. Hay presencia de tarariras (taruchas) y, en menor medida, apariciones recientes de dorados. Zonas recomendadas: El tramo entre el Puente de los Huesos y la Autovía 6 es un punto de encuentro popular debido a la limpieza de las costas, aunque carece de servicios básicos. Otros pescadores reportan actividad en la zona de la Ruta 9.

La Paz. Entre Ríos. Se va preparando para su gran encuentro de pesca deportiva con doradillos, algún cachorro y si bastante variada. Se pescó con carnada y artificiales mayormente. El río creció considerablemente estos días llegando hoy a los 4,16 mts. motivo por el que tal vez, se está dando esta merma en el pique, el agua clara en los 24º aproximadamente.

Bella Vista. Corrientes. Semana rara en cuanto a las condiciones del rio en que tiene que ver a su transparencia y por ende complico la pesca y las especies que se dan allí. Para recomendar siempre pero no esta ideal.

Villa Paranacito. El rio Uruguay el dorado una de las estrellas de la zona a lo que se le suma tarariras en los bajos, la pesca es muy interesantes con surubíes que de vez en cuando suelen darse.

San Nicolás. Rio crecido y más turbio para otras especies, pero en especial el pati está a pleno y se da en tamaños grandes, una pesca entretenida por su fuerza y resistencia. Después allí la pesca de dorados es la opción que siempre tiene la zona.

Concordia. Se volvió acomodar el rio y las aguas en la zona por lo que se espera la actividad nuevamente de los dorados que están en los distintos recovecos y correderas. Durante la mañana el rio está más bajo y ahí se pesca la famosa boga de la zona que son muy grandes y motivan su propia fiesta.

Lagunas

Rio Salado. Un poco bajo, pero se puede probar la pesca de lisas ya que esta mas comoda con aguas encajonadas. Variada y algunos pejerreyes. Puente el Destino algún pejerrey se da, La Postrera también igual mucha corriente.

Bragado. Bajo el caudal de agua en los sectores más reconocidos, pero sobre la laguna algunas carpas chicas se pueden dar. Se puede probar la pesca de carpas que se dan en distintos tamaños, pero en general chicas y medianas, también en esta modalidad algunos bagres y dientudos.

Hinojo. Ambos espejos, Hinojo Chico e Hinojo Grande están muy bien a pesar del calor para salir a buscar pejerreyes. Las salidas embarcadas son las más fructíferas, pero también se puede probar de costa.

Sauce Grande. Muy buena pesca con tamaños excelentes y en pocas horas se hace la cuota. Pejerreyes de 35 cm para arriba gordos y muy combativos a unos 20 cm de profundidad.

Salada de Monasterio. Cerrada. Solo para acampar por falta de nivel de la laguna sufre mucho el poco ingreso de caudal del rio Salado.

Chascomus. Por ahora y por el calor se dan solo carpas y bagres, por ahora los pejerreyes no aparecen de día, solo de noche con algo de viento, aunque están, se puede pescar de costa es una opción para un fin de semana.

Vittel. Tarariras y Carpas es lo mejor está para hacer una pesca de estas especies probando modalidades.

El Burro. Pejerreyes chicos y algunos, muy pocos medianos, todos para devolución, pero es una muestra de que se puede tener una buena temporada el próximo invierno.

Chis Chis. Hay ya muchos juveniles, pero para la próxima temporada, también lleno de mojarra y dientudo que se comen todo. A tener en cuenta que fue resembrada. Hay que cuidar y no depredar.

Barrancas. Similar a la anterior, si queres pescar lo mejor es temprano y a última hora.

San Lorenzo. Linda para el pejerrey, se puede pescar relativamente bien y tal vez alguna lisa si quiere.

Altos Verdes. La mejor para el pejerrey. Se da bien para una cuota de medida, lo mismo que las demás tiene lisas, pero la pescamos si quiere.

Los Horcones. Recupero el nivel y volvió a bajar, hidráulica de la provincia está haciendo un relevamiento para evaluar si existen canales clandestinos que desvíen el agua. Por ahora no hay pesca.

Indio Muerto. Mantiene su nivel, aunque los que la conocen dicen que esta baja, tiene una buena población de distintas especies y la lisa que es la más buscada está muy difícil y come o toma la carnada cuando quiere.

Kakel Huincul. Ideal para la pesca de tarariras por supuesto con devolución, se dan en distintos tamaños y con cualquier modalidad. Para divertirse con esta aguerrida especie.

Salada de Madariaga. Tiene días, algunos les va mejor y otros poco o uno o dos pejerreyes como mucho, hay que llevar distintas líneas para probar.

Laguna Cuero de Zorro Trenque Lauquen. hay que entrar bien temprano por el tema del calor, pero la pesca está intacta, se está pescando mucho al garete a una profundidad de entre los 30 y 60 centímetros, hay que usar carnada viva que es lo que más rinde, cuando llega el mediodía el pejerrey se va un poquito más abajo hay que buscarlo a metro y medio o dos metros.

NOTICIAS

Importante reunión

La Asociación de Dirigentes y Periodistas de Pesca a través de su presidente y vice tuvo una importante reunión con autoridades de la Dirección de Pesca de la Provincia de Buenos Aires dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario.

La misma estuvo encabezada por Director Provincial de Pesca quien tomo nota de cada tema que se llevó a esa mesa.

Allí se tocaron distintos puntos vinculados esta actividad como el cuidado de los recursos, y el requerimiento de mantener los niveles hídricos de los sistemas de lagunas, pero el más relevante fue el futuro proyecto en declarar de Interés Provincial a la Pesca Deportiva y el Long Casting Argentino, un documento fundamental para visibilizar y apoyar actividades, proyectos, investigaciones o eventos que aportan valor cultural, educativo, social y económico.

Fuerte Operativo en Corrientes

Más de 700 kilos de pescado fueron decomisados en un control realizado en jurisdicción de Ituzaingó, provincia de Corrientes. Gendarmería Nacional detectó un camión con irregularidades mientras circulaba por la Ruta Nacional 12 encontrando resistencia por parte de los conductores al solicitar la inspección del mismo.

Al abrirlo se encontraron con bolsas repletas de dorados y surubíes, cuya comercialización está prohibida por la normativa vigente destinada a preservar los recursos ictícolas.

YA BRILLA EL DORADO

Ubicada a 40 kilómetros de la capital correntina la villa turística de Paso de la Patria es actualmente uno de los puntos más atractivos del litoral, no solo para visitantes de la región, sino también para muchos que llegan de los países lindantes y que encuentran en ella, paradisiacas playas, una amplia oferta en servicios y pesca deportiva de alto nivel.

Sus características geográficas la diferencian de otros pesqueros similares por sus abundantes barrancas de piedras, vegetación baja y frondosa, además de estar situada en las confluencias del rio Paraguay y Paraná, adonde se forman profundas correntadas plenas de especies menores dándole un ámbito perfecto al dorado para desarrollarse, alimentarse y crecer.

Cuenta la historia que ha mediado de los años 50 la pesca se fue transformando en un deporte en auge en argentina, y así como en la Patagonia la devoción por las truchas crecía, en las aguas del Paraná el dorado fanatizaba a quien lo tenía en la caña por primera vez.

De esta forma nacieron las primeras posadas destinadas a los pescadores deportivos quienes buscaban alojamiento después de largos viajes y dispuestos a quedarse varios días para dar con el tigre de los ríos, como lo hacía el legendario periodista Zapico Antuña quien inclusive desarrollo allí una cuchara que simulaba el movimiento de un pez, llamada "zeta ondulante", que se puede ver en el museo de la pesca de la localidad.

Fue tal la fama de este pez que provoco una de las competencias más antiguas del país, la Fiesta Nacional del Dorado que se llevara a cabo en el mes de agosto, la cual además tiene una cita previa para calentar motores, el Torneo Apertura Pesca del Dorado que se realizará el próximo 4 abril y con ímpetus renovados.

Para probar la cancha y las técnicas a tener en cuenta en esta venidera 28° edición de la apertura visitamos la localidad y nos embarcamos en dos jornadas con un rio en nivel y transparencia óptimos, con la asistencia de dos experimentados guías, Ezequiel Medina e Ivan Calia.

Aunque las condiciones están dadas para el bait cast y la pesca con señuelos, la clásica morena fue lo más efectivo, con ambos probamos las técnicas de garete, o sea navegando lentamente con la corriente, y anclados, dando con resultados similares consistentes en piques rápidos que muchas veces nos tomaron desprevenidos, y cortas corridas que nos dejaban sin carnada al menor descuido demostrando la voracidad y salud con que esta el tigre del Paraná hoy.

Desde Puerto Gonzales bien al norte y rio abajo todos los pesqueros dan frutos, la zona de los Cables, Punta Mitre y el sector de correderas frente a la isla de los enamorados son los más destacados, inclusive estos días también se registra una interesante presencia de pacúes especie que también está en la agenda de las salidas embarcadas.

Agéndate el litoral y la pesca del dorado para semana santa por informes busca @pasodelapatriaturismo en redes sociales. Agradecemos a Cristian Zaracho, prensa y Alfredo Blanco, Presidente del Instituto de Cultura y Turismo la invitación.

También a los hospedajes @Jardindelparana @hotelatriumbeachpaso, @cabanasdonjulian Restaurante La Huella y Jardín del Paraná, al igual que Panadería Virgen de Itati.