Crónica Pesca: el pique de la semana, noticias y detalles claves

Por Horacio Pascuariellocronicapesca@gmail.com

Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar. Además las noticias destacadas.

Rio de la Plata zona Sur

Informe de Emir Richardi



Tuvimos y transitamos una semana por demás importante en materia de pesca del flecha de plata, aquí en los propios espigones del Club Universitario como Municipalizado se lo está extrayendo en su modalidad de flote con boyon impulsor lanzando en contra de la corriente y línea anclada volcadora de 3 a 5 boyitas encarnando con mojarra viva y salada agridulce, la especie estuvo comiendo entre 15 a 25 cm de la superficie del agua, la calidad de medianos a chicos, a fondo también salieron en menor proporción conjuntamente con variada de cuero.

En Berisso y en la propia escollera mejoro notablemente la pesca de pejerrey, a flote muy superior y sobre todo en la punta de dicha escollera en movimiento con boyon puntero, en bajante mejor pesca y encarnando con mojarra viva o salada.

A fondo muy poco con mucha variada de cuero con bagres amarillos, blancos, pato, porteños, y dientudos. Costanera norte. Semana floja de costa, pero la pesca de costa en el rio de la plata está dando pesca variada especialmente de bagres y bogas, con viento sur o después de una fuerte tormenta, de todos los tamaños, tal vez alguna carpa si usamos masa. Carpas pocas por ahora.

Mejor de noche en cuanto a la variada con bagres, moncholos y paties, los dorados todavía salen a flote a fondo y casi con cualquier carnada.

San Fernando- San Isidro-Olivos-Parque de los niños: bajo la cantidad, pero la calidad mejoro bastante, no se veían muchos cachorritos en el último mes, pero en la costanera salieron cachorritos de tres kilos, cuatro kilos, algunos de kilo, se empezaron a ver otra vez, se asentó bastante sobre todo en la costanera la boga lisa, pero en lo que respecta a San Fernando, Parque de los niños, Olivos, bajo la cantidad de bogas, pero mejoro la calidad, alguna de dos kilos, dos kilos y pico.

En resumen, sería que, por esta zona bajo un poco la cantidad, pero mejoro la calidad tanto en el dorado, la boga y el cachorro de surubí. La curiosidad de la semana es la peca en el riachuelo, pescadores en la isla Maciel hacen pesca deportiva desde sus costas. Desde el Club Olivos Diego de Brasi. Semana irregular por los cambios climáticos y de mareas.

Con todo, se destacó la boga casi toda la semana, alguna de ellas de 1,800 kg. Líneas de flote o fondo, con salamin en cubos. Esporádicamente, con harinados, carpas de 6 kg. A fondo en la nocturna, amarillos y porteños con pulpito de colorada Rio Lujan.

Se registran capturas constantes de bagre amarillo, bagre blanco, carpas, boguitas, sábalos y dientudos. Hay presencia de tarariras (taruchas) y, en menor medida, apariciones recientes de dorados.

Zonas recomendadas: El tramo entre el Puente de los Huesos y la Autovía 6 es un punto de encuentro popular debido a la limpieza de las costas, aunque carece de servicios básicos. Otros pescadores reportan actividad en la zona de la Ruta 9.

Paraná guazú

Por Luis María Bruno

Con un fin de semana en donde el Domingo recibimos una gran sudestada con ráfagas de más de 47 kilómetros por hora, la pesca el día sábado fue muy remisa con respuestas de algunas bogas y escasas respuestas de alguna especie de piel.

Desde la costa y los muelles elegidos, fue un fin de semana con pesca regular a mala, solo en algunos muelles cebados se logró algún ejemplar de boga todavía, con muy escasas respuestas de algún bagre y armado.

Doradito: Algunos amigos que visitaron la zona para quedarse el finde tuvieron que retirarse el domingo por la sudestada, la pesca pobre con algunos pocos ejemplares de piel medianos a chicos.

Botija / Puerto Constanza: La botija y Constanza tuvo un fin de semana con algo de pesca variada el día sábado y prácticamente nula el domingo. Donde en la mayoría de los pesqueros el agua comenzó a enfriarse un poco más.

Pasaje Talavera: Casi a fines de abril y por el Talavera todavía se dan ejemplares de bogas algunas de muy buenos portes, algunos ejemplares de bagres blancos y armados, el domingo debido a la sudestada la pesca fue practicante nula.

Cinco bocas: El sábado hubo actividad de doradillos, alguna tararira y bagres, el domingo la pesca fue de pobre a mala.

Isla la Paloma: Dependiendo los sectores elegidos, lo mejor del fin de semana fueron algunas escasas capturas de bogas, sin respuestas prácticamente de otras especies.

Rio Gutiérrez: Si bien fue un fin de semana complicado por el viento el sábado se pescó mejor con respecto a doradillos, algunas tarariras.

Paraná Bravo: El Bravo tuvo un fin de semana complicado por los vientos, donde algunas embarcaciones lograron un par de ejemplares de bogas de las lindas, con respecto a las demás especies muy remiso el pique a nulo. No todos pescaron.

Río Alférez Nelson Page: Esporádicas respuestas de algunos bagres y alguna boguita medianita.

Riacho Baradero: El riacho pasó por un fin de semana en donde se dio algo de variada de piel medianita a chica y algunas esporádicas capturas de boguitas chicas.

Arroyo Brazo Largo: Por sectores con algo de variada de piel chica y en otros el pique de remiso a nulo. Seguimos esperando el ingreso por esta zona desde el rio Uruguay de los primeros pejerreyes de temporada.

Paraná de las Palmas zona Zarate - Campana: Fin de semana con sudestada y ráfagas de vientos más que importante desde las costaneras el pique estuvo muy remiso con alguna respuesta esporádica de algunos armados y bagres blancos, de embarcado en sectores claves ya conocidos por los pescadores se lograron algunas capturas de bogas parrilleritas.

La Paz. Entre Ríos. Sigue la pesca con carnada y artificiales mayormente. El río creció considerablemente estos días llegando hoy a los 4,16 mts. motivo por el que tal vez, se está dando esta merma en el pique, el agua clara en los 24º aproximadamente.

Bella Vista. Corrientes. Semana rara en cuanto a las condiciones del rio en que tiene que ver a su transparencia y por ende complico la pesca y las especies que se dan allí. Para recomendar siempre pero no está ideal.

Villa Paranacito. El rio Uruguay el dorado una de las estrellas de la zona a lo que se le suma tarariras en los bajos, la pesca es muy interesantes con surubíes que de vez en cuando suelen darse.

San Nicolás. Rio crecido y más turbio para otras especies, pero en especial el pati está a pleno y se da en tamaños grandes, una pesca entretenida por su fuerza y resistencia. Después allí la pesca de dorados es la opción que siempre tiene la zona.

Concordia. Se volvió acomodar el rio y las aguas en la zona por lo que se espera la actividad nuevamente de los dorados que están en los distintos recovecos y correderas. Durante la mañana el rio está más bajo y ahí se pesca la famosa boga de la zona que son muy grandes y motivan su propia fiesta.

Lagunas

Rio Salado. Un poco bajo, pero se puede probar la pesca de lisas ya que esta mas cómoda con aguas encajonadas. Variada y algunos pejerreyes. Puente el Destino algún pejerrey se da, La Postrera también igual mucha corriente al igual que Guerrero. Canal 15 y la Cascada con variada y pocos pejerreyes por ahora.

Bragado. Subió el nivel del canal y laguna después de las lluvias que se dieron, eso dio la posibilidad de que se de algo de pesca con los esperados pejerreyes. También hay pesca de fondo con bagres y carpas.

Monte. Cumple con algunos pocos pejerreyes para quienes los buscan y prueban profundidades y alternativas de líneas. Se puede pescar de costa.

Hinojo. Ambos espejos, Hinojo Chico e Hinojo Grande están muy bien a pesar del calor para salir a buscar pejerreyes. Las salidas embarcadas son las más fructíferas, pero también se puede probar de costa. A flote con bajadas de 30 a 40 cm, también de costa.

Sauce Grande. Muy buena pesca con tamaños excelentes y en pocas horas se hace la cuota. Pejerreyes de 35 cm para arriba gordos y muy combativos a unos 20 cm de profundidad. Sigue muy bien.

Salada de Monasterio. Cerrada. Solo para acampar por falta de nivel de la laguna sufre mucho el poco ingreso de caudal del rio Salado.

Chascomus. Mejoro en cuanto a la pesca de su pez símbolo, el pejerrey, se dan chicos y medianos pero alguna sorpresa aparece, además se puede pescar de costa, y es una opción para un fin de semana. De noche mejor.

Vittel. Tarariras y Carpas es lo mejor está para hacer una pesca de estas especies probando modalidades.

El Burro. Pejerreyes chicos y algunos, muy pocos medianos, todos para devolución, pero es una muestra de que se puede tener una muy temporada el próximo invierno cuando se activan los más grandes.

Chis Chis. Hay ya muchos juveniles, pero para la próxima temporada, también lleno de mojarra y dientudo que se comen todo. A tener en cuenta que fue resembrada. Hay que cuidar y no depredar.

Barrancas. Similar a la anterior, si queres pescar lo mejor es temprano y a última hora, hay pejerrey. Gareteando.

San Lorenzo. Linda para el pejerrey, se puede pescar relativamente bien y tal vez alguna lisa si quiere. Muy buenos tamaños. Hay que buscar.

Altos Verdes. La mejor para el pejerrey. Se da bien para una cuota de medida, lo mismo que las demás tiene lisas, pero la pescamos si quiere. Falta frio para espantar a las mojarras y dientudos.

Los Horcones. Recupero el nivel y volvió a bajar, hidráulica de la provincia está haciendo un relevamiento para evaluar si existen canales clandestinos que desvíen el agua. Por ahora no hay pesca.

Indio Muerto. Mantiene su nivel, aunque los que la conocen dicen que esta baja, tiene una buena población de distintas especies y la lisa que es la más buscada está muy difícil y come o toma la carnada cuando quiere.

Kakel Huincul. Ideal para la pesca de tarariras por supuesto con devolución, se dan en distintos tamaños y con cualquier modalidad. Para divertirse con esta aguerrida especie ya hay pejerreyes también para probar.

Salada de Madariaga. Tiene días, algunos les va mejor y otros poco o uno o dos pejerreyes como mucho, hay que llevar distintas líneas para probar.

Laguna Cuero de Zorro Trenque Lauquen. hay que entrar bien temprano por el tema del calor, pero la pesca está intacta, se está pescando mucho al garete a una profundidad de entre los 30 y 60 centímetros, hay que usar carnada viva que es lo que más rinde, cuando llega el mediodía el pejerrey se va un poquito más abajo hay que buscarlo a metro y medio o dos metros

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FERVOR

POR EL SURUBI EN GOYA



Más de 4000 pescadores y 16 horas continuas de pesca en el Paraná. Ya posicionada fuera de todo catalogo la Fiesta Nacional del Surubí logro una dimensión nunca vista en la pasión de los pescadores, las inscripciones agotadas con un año de antelación refleja un nivel de fidelidad único; los aficionados ya no solo van por el premio, sino por el rito de la largada de lanchas, que es uno de los espectáculos visuales más emocionantes de Argentina.

El evento que abarco 5 días continuos de presentaciones y espectáculos hizo colapsar los servicios de hospedajes debido a la cantidad de turistas que visitaron la ciudad, atraídos por los números musicales de primer nivel que se ofrecieron cada noche en el predio Costa Surubí, a lo cual además se sumó una feria regional con los más variados productos, consolidándola como el "Mundial de Pesca", no solo por la competencia técnica en el Paraná, sino por el fenómeno social y turístico que genera.

El sábado a las 15 horas, y después de algunas dudas por parte de las autoridades en posponer una hora la partida debido al fuerte viento sur que soplo desde temprano, se soltó el vértigo de las embarcaciones que prácticamente despegaron a toda velocidad hacia las 13 zonas de pesca previamente asignadas por sorteo durante la mañana, y que en total sumaron 100 kilómetros de rio.

Para la fiscalización, control y seguridad de los 4.200 participantes en el agua se desplego un amplio sistema de cobertura que incluyo entre muchas otras medidas una lancha ambulancia con médicos para cualquier contingencia.

La pesca que se realizó durante toda la noche fue la que puso la exigencia con un pique muy raleado, y casi nulo en algunas zonas, sumado a un frio penetrante que tomo desprevenidos a muchos, es especial a los que no conocían esta experiencia.

Según los que conocen en profundidad esta modalidad y las costumbres del "Toro del Paraná" la luna llena que se mostró a pleno a partir de las 22 fue la responsable de que en esta edición se obtuvieran nada más que 133 ejemplares de los cuales 37 fueron registrados por pescadores locales y 96 por foráneos.

Sin embargo, estos datos no cambian la magnitud de la Fiesta que ya tiene fecha confirmada para el próximo año y la promesa de ampliar el cupo de embarcaciones debido a que quedaron afuera muchos equipos del exterior.

En sí misma la cena para más de 6.000 comensales fue otro espectáculo aparte, a donde cada barra pesquera aporto sus colores y alegría regalando un sapucay constante entre risas y anécdotas, la misma estuvo encabezada por dos de los participantes, el gobernador Juan Pablo Valdés y el intendente de Goya Mariano Hormaechea quienes fueron los primeros en entregar las planillas con una captura.

Se consagraron campeones de esta 49° edición el equipo 720 "María del Rosario", oriundo de Santa Fe perteneciente a la Peña El Caraya tras obtener 42,40 puntos con la captura de tres piezas, mientras que en pieza mayor gano el goyano Guillermo Federico Scheller, del equipo "Villaboster" quien logró capturar un ejemplar de 119 centímetros en la zona 11 del río.