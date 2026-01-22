Crónica Pesca: el pique de la semana, noticias y detalles claves

Por Horacio Pascuariellocronicapesca@gmail.com

Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar. Además las noticias destacadas.

Paraná guazú

Por Luis María Bruno

Con muchas respuestas de armados de todos los tamaños, los que llegan primero a las carnadas y no las dejan trabajar como corresponde, las bogas hay que saber buscarlas no hay cantidad si calidad en este momento, bagres y pati están presentes, con ocasionales capturas de algún buen dorado, cachorro de surubí y manduva.

Reiteramos la mejor actividad sigue estando por la noche. Dependiendo mucho de los muelles elegidos, algunos con buena ceba dieron capturas de buenos ejemplares de bogas, recordemos que estamos en marzo y es el mes de las grandes bogas hasta por lo menos mediados de abril, ya en esta época la dieta de las bogas comienza a cambiar con preferencia para corazón vacuno, hígado vacuno, grasa de pella, caracol entre otras, la variada continua con respuestas de muchos armados, bagres, algún pati y doradillos.

Doradito: Constante las respuestas de armados, alguna boga de las lindas salió, conjuntamente con algunas capturas de manduvas, bagres y algunos porteñitos.

Botija / Puerto Constanza: Buscándolos embarcado algunos dorados destacados se dieron por la zona, las tarariras aflojaron mucho, pero alguna se da, la pesca variada con respuestas de muchos armados, capturas de algunas bogas de las lindas y bagres.

Pasaje Talavera: Continúan las respuestas de algunas bogas de las lindas con algunos ejemplares cercanos a los tres kilos, muchos armados de todos los tamaños, bagres, algún pati de los lindos, con alguna respuesta de tararira, se dieron algunas manduvas de buen porte esta semana.

Cinco bocas: Buscándolos tanto de costa como de embarcado encarnado con carnada blanca, algún bagre amarillo, morenas o anguilas, continúan las respuestas de dorados de todos los tamaños, algunos de buen porte, se dieron esta semana cachorritos de surubí más que nada de noche, la variada con bagres amarillos, muchos armados y algún pati de los lindos. Isla la Paloma: Continúan las respuestas de muchos armados por la zona, respuestas de algunas bogas de las lindas y algunos doradillos.

Rio Gutiérrez: Continúa la actividad de algunos doradillos y en menor medida tarariras, hay que probar con artificiales y carnadas vivas o naturales, continúa la presencia de bagres y algún pati de los lindos, presencia de descarnadores y alguna palometa en la zona.

Paraná Bravo: Actividad de armados de todos los tamaños que atacan primero las carnadas, se lograron varios ejemplares de bogas de muy buenos portes, actividad de bagres y alguna esporádica captura de algún pati de los lindos, gareteando las correderas con artificiales o al golpe con carnada se lograron algunos dorados de muy lindos portes.

Río Alférez Nelson Page: Capturas de bagres, pati medianitos a chicos, algunas respuestas de bogas de las lindas.

Riacho Baradero: Floja la semana con la presencia de algunas bogas medianitas a chicas y algunos bagres blancos y amarillo. La pesca mejora de noche.

Arroyo Brazo Largo: Como siempre con actividad de especies de mediano porte a chicos, algunos bagres, boguitas y tarariras. Continúa la actividad de descarnadores y palometas.

Paraná de las Palmas zona Zarate - Campana: Buen rinde de bogas de embarcado en la zona de frente al camping Las Tejas, también aguas arriba pasando el muelle serealero en Lima y vuelta de San Antonio, siempre la pesca nocturna y desde embarcaciones rinde mucho más, de costa se dieron algunos ejemplares de bagres, porteñitos y algún dorado de los lindos.

Rio de la Plata zona Sur

Informe de Emir Richardi

No hubo cambios en lo referente a la pesca de la variada de cuero en su modalidad de fondo ya sea con lombriz o carnada blanca, de costa y murallón en todo el corredor de Punta Lara como en los propios espigones del club Municipalizado como Universitario, la pesca es muy mala con baja calidad de las especies de cuero que se están extrayendo, salen viejas del agua y sábalos con caña, de noche mejora algo sin ser descollante la misma con algún pati o armado. Se pescó algo mejor en los canales internos de la isla Rio Santiago con bogas, bagres amarillos y blancos y doradillos, en Berisso es interesante la pesca nocturna en la propia escollera de la isla Paulino con toda la variada de piel, bagres, pati, armados, etc, de dia muy pobre y solo se entretienen con la pesca de bogas extraídas con masa o salamín y el dorado con boyon y bajada de acero o artificiales.



Costanera norte. Semana floja de costa, pero la pesca de costa en el rio de la plata está dando pesca variada especialmente de bagres y bogas, con viento sur o después de una fuerte tormenta, de todos los tamaños, tal vez alguna carpa si usamos masa.



Carpas pocas por ahora. Mejor de noche en cuanto a la variada con bagres, moncholos y paties, los dorados todavía salen a flote a fondo y casi con cualquier carnada.



San Fernando- San Isidro- Olivos-Parque de los niños: bajo la cantidad, pero la calidad mejoro bastante, no se veían muchos cachorritos en el último mes, pero en la costanera salieron cachorritos de tres kilos, cuatro kilos, algunos de kilo, se empezaron a ver otra vez, se asentó bastante sobre todo en la costanera la boga lisa, pero en lo que respecta a San Fernando, Parque de los niños, Olivos, bajo la cantidad de bogas pero mejoro la calidad, alguna de dos kilos, dos kilos y pico.



En resumen, seria que, por esta zona bajo un poco la cantidad, pero mejoro la calidad tanto en el dorado, la boga y el cachorro de surubí. Desde el Club Olivos Diego de Brasi. Otra semana irregular debido a los cambios climáticos y a las mareas sobretodo. En el sector de piedras y lugares cebados del muelle, bogas con salamin y maíz dulce. Esporádicamente, algunos dorados de un par de kg.



En la nocturna, amarillos, paties y armados, siendo lo mejor el pulpo de colorada. Este domingo pasado, al atardecer, un surubi de casi un metro de largo dijo presente.



Rio Lujan. Se registran capturas constantes de bagre amarillo, bagre blanco, carpas, boguitas, sábalos y dientudos. Hay presencia de tarariras (taruchas) y, en menor medida, apariciones recientes de dorados.



Zonas recomendadas: El tramo entre el Puente de los Huesos y la Autovía 6 es un punto de encuentro popular debido a la limpieza de las costas, aunque carece de servicios básicos. Otros pescadores reportan actividad en la zona de la Ruta 9.



La Paz. Entre Ríos. Éxito de convocatoria y presencia de pescdores en su última edición de la Fiesta del Surubi, e pescó con carnada y artificiales mayormente. El río creció considerablemente estos días llegando hoy a los 4,16 mts. motivo por el que tal vez, se está dando esta merma en el pique, el agua clara en los 24º aproximadamente.



Bella Vista. Corrientes. Semana rara en cuanto a las condiciones del rio en que tiene que ver a su transparencia y por ende complico la pesca y las especies que se dan allí. Para recomendar siempre pero no está ideal.



Villa Paranacito. El rio Uruguay el dorado una de las estrellas de la zona a lo que se le suma tarariras en los bajos, la pesca es muy interesantes con surubíes que de vez en cuando suelen darse.



San Nicolás. Rio crecido y más turbio para otras especies, pero en especial el pati está a pleno y se da en tamaños grandes, una pesca entretenida por su fuerza y resistencia. Después allí la pesca de dorados es la opción que siempre tiene la zona.



Concordia. Se volvió acomodar el rio y las aguas en la zona por lo que se espera la actividad nuevamente de los dorados que están en los distintos recovecos y correderas. Durante la mañana el rio está más bajo y ahí se pesca la famosa boga de la zona que son muy grandes y motivan su propia fiesta.

Lagunas

Rio Salado. Un poco bajo, pero se puede probar la pesca de lisas ya que esta mas comoda con aguas encajonadas. Variada y algunos pejerreyes. Puente el Destino algún pejerrey se da, La Postrera también igual mucha corriente.

Bragado. Bajo el caudal de agua en los sectores más reconocidos, pero sobre la laguna algunas carpas chicas se pueden dar. Se puede probar la pesca de carpas que se dan en distintos tamaños, pero en general chicas y medianas, también en esta modalidad algunos bagres y dientudos.

Hinojo. Ambos espejos, Hinojo Chico e Hinojo Grande están muy bien a pesar del calor para salir a buscar pejerreyes. Las salidas embarcadas son las más fructíferas, pero también se puede probar de costa.

Sauce Grande. Muy buena pesca con tamaños excelentes y en pocas horas se hace la cuota. Pejerreyes de 35 cm para arriba gordos y muy combativos a unos 20 cm de profundidad.

Salada de Monasterio. Cerrada. Solo para acampar por falta de nivel de la laguna sufre mucho el poco ingreso de caudal del rio Salado.

Chascomus. Por ahora y por el calor se dan solo carpas y bagres, por ahora los pejerreyes no aparecen de día, solo de noche con algo de viento, aunque están, se puede pescar de costa es una opción para un fin de semana.

Vittel. Tarariras y Carpas es lo mejor está para hacer una pesca de estas especies probando modalidades.

El Burro. Pejerreyes chicos y algunos, muy pocos medianos, todos para devolución, pero es una muestra de que se puede tener una buena temporada el próximo invierno.

Chis Chis. Hay ya muchos juveniles, pero para la próxima temporada, también lleno de mojarra y dientudo que se comen todo. A tener en cuenta que fue resembrada. Hay que cuidar y no depredar.

Barrancas. Similar a la anterior, si queres pescar lo mejor es temprano y a última hora. San Lorenzo. Linda para el pejerrey, se puede pescar relativamente bien y tal vez alguna lisa si quiere.

Altos Verdes. La mejor para el pejerrey. Se da bien para una cuota de medida, lo mismo que las demás tiene lisas, pero la pescamos si quiere.

Los Horcones. Recupero el nivel y volvió a bajar, hidráulica de la provincia está haciendo un relevamiento para evaluar si existen canales clandestinos que desvíen el agua. Por ahora no hay pesca.

Indio Muerto. Mantiene su nivel, aunque los que la conocen dicen que esta baja, tiene una buena población de distintas especies y la lisa que es la más buscada está muy difícil y come o toma la carnada cuando quiere.

Kakel Huincul. Ideal para la pesca de tarariras por supuesto con devolución, se dan en distintos tamaños y con cualquier modalidad. Para divertirse con esta aguerrida especie.

Salada de Madariaga. Tiene días, algunos les va mejor y otros poco o uno o dos pejerreyes como mucho, hay que llevar distintas líneas para probar.

Laguna Cuero de Zorro Trenque Lauquen. hay que entrar bien temprano por el tema del calor, pero la pesca está intacta, se está pescando mucho al garete a una profundidad de entre los 30 y 60 centímetros, hay que usar carnada viva que es lo que más rinde, cuando llega el mediodía el pejerrey se va un poquito más abajo hay que buscarlo a metro y medio o dos metros

NOTICIAS

El Plomo cuestionado

En varios países se está discutiendo una posible prohibición del uso de plomo en la pesca deportiva y la caza debido a los efectos que este metal puede tener en el medio ambiente y la fauna.

Especialistas señalan que el plomo que se pierde en ríos, lagos y lagunas puede permanecer durante años en el fondo del agua.

En algunos casos, aves acuáticas y otras especies pueden ingerir pequeños fragmentos al confundirlos con alimento, lo que puede provocar intoxicaciones.





Chasico para el 27

Copa Hermandad

MÁS NOTICIAS

Esta legendaria laguna que supo dar los pejerreyes más grandes sigue en recuperación, el año pasado fue resembrada con 100.000 alevinos en el arroyo Chasicó, uno de los afluentes del lago que más acorde se encuentra con los índices de sal, sin embargo, los biólogos aclararon que muchas veces esto es una cuestión de prueba y error, y que no se puede asegurar que vayan a sobrevivir todos».Ya está todo listo para ser anfitriones de los equipos del Mercosur quienes van a disputar la 43° edición de La Copa Hermandad en aguas del dique de Carlos Paz, provincia de Córdoba del 5 al 8 de mayo. Intervienen en esta competencia 25 clubes. Cinco por país llegados de Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina.

LA CORVINA MAS BUSCADA

Los encuentros en la costa atlántica ya son eventos record



La costa atlántica se posiciono como una de las zonas más codiciadas por los pescadores deportivos quienes encuentran allí un calendario con competencias a la obtención de las más variadas especies de agua salada, y además con premios millonarios.

Una seguidilla de certámenes que comienza en el mes de septiembre, va subiendo de norte a sur tocando distintos puntos de los balnearios más reconocidos, para tener su momento de más convocatoria entre febrero y marzo en las costas de Claromeco, a donde la corvina pasa a ser el pez que más premios otorga.

Así fue que días pasados club Recreativo Echegoyen convoco la friolera de 6.148 cañas que ocuparon las extensas costas de Reta y Orense en busca de la corvina de mayor peso con un entorno esplendoroso, un mar amable, y la participación de más de 15.000 personas entre pescadores y acompañantes.

Antes de seguir vale hacer una reseña con respecto a este club de apasionados pescadores, el cual en sus 20 años de trayectoria curiosamente ya tiene más socios que habitantes del lugar al que pertenece.

San Francisco de Bellocq es un pueblo rural fundado en 1929 ubicado a unos 23 kilómetros de Claromeco que cuenta con 650 habitantes y un gran amor por las actividades deportivas a donde la pesca ocupa un lugar preponderante, logrando poner su concurso de las 6 Horas a la Corvina de Mayor Peso en muy poco tiempo como uno de los más convocantes del país y con premios sorprendentes, como autos cero kilómetros.

La impresionante cantidad de pescadores que se dieron cita ocuparon casi 40 kilómetros de playas, y para tener un control acorde la organización puso en marcha una logística con camionetas 4 x 4 identificadas especialmente como fiscalizadoras, a donde los pescadores entregaban las piezas que era precintadas para su posterior examen en la sede de la institución por parte del biólogo a cargo.

La competencia, desarrollada entre las 10 y las 16 horas, no sólo tuvo un marco colorido y familiar sino también un pique que mantuvo la expectativa hasta el cierre, debido a que iba fluctuando por sectores entregando piezas de muy buenos tamaños.

Pudimos observar muchas capturas de peces guitarra o melgachos de portes excelentes que debían ser devueltos al agua por estar protegidos, también chuchos y pejerreyes los cuales nos detalló un participante los suelen pescar desde las piedras y con líneas de tres boyas desde la costa cuando el mar esta calmo.

El podio lo ocuparon los locales, Pablo Bianco, de Tres Arroyos se consagró ganador con una corvina rubia de 3.208 g, seguido de Gustavo Groenember de la misma localidad con una rubia de 2.970 gramos y en el tercer puesto estuvo Lautaro Basualdo de Monte Hermoso con una pieza de 2.906 g.