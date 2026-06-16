El corte de carne que volvió a posicionarse como el "rey de la parrilla"

El asado de tira recuperó su trono absoluto en las mesas de los fines de semana y se convirtió en la carne más buscada por los parrilleros tras los consejos de los principales expertos gastronómicos. Mientras alternativas como la entraña o el vacío sufren escaladas de precios que ahuyentan a los consumidores, las costillas vacunas se consolidan como la opción perfecta por su espectacular relación entre precio y rendimiento.

Para hacer frente al contexto actual, la posibilidad de poner una buena tira sobre las brasas se vuelve muy accesible gracias a una imperdible oportunidad de ahorro. En estos días, el tradicional ritual de los domingos no dejará temblando la billetera de los clientes, ya que se puede adquirir la materia prima con un beneficio directo que alivia el bolsillo de miles de familias justo antes de encender el fuego.

Todo sobre el asado de tira

El asado es el corte de carne por excelencia de la gastronomía nacional, extraído de la parte central del costillar de la vaca mediante un corte transversal que divide los huesos del pecho. Su origen se remonta a la propia historia de la industria frigorífica argentina, consolidándose como la pieza de mayor identidad y tradición cultural en cada rincón del territorio.

La principal característica de este producto es su inigualable equilibrio entre carne, hueso y tejido adiposo, siendo la grasa infiltrada la gran responsable de aportar un sabor profundo y una jugosidad imposible de replicar en piezas magras. Su textura combina zonas tiernas con el clásico "cuerito" pegado al hueso que, al someterse al calor directo, se vuelve crocante y sabroso. Los expertos gastronómicos aseguran firmemente que este corte sirve para todo y destaca por su versatilidad absoluta.

Desde el punto de vista nutricional, aporta una enorme cantidad de proteínas de alto valor biológico que resultan indispensables para el organismo, junto con dosis esenciales de hierro de fácil absorción y vitaminas del complejo B.

El beneficio en carnicerías adheridas

El Banco Provincia sostiene con firmeza su programa de beneficios, una herramienta clave para apuntalar el consumo de alimentos básicos en los hogares de toda la región. Mediante los acuerdos vigentes con comercios de cercanía, la aplicación Cuenta DNI ofrece un tentador beneficio para realizar compras inteligentes y ganarle de mano a los aumentos de la canasta básica alimentaria.

Actualmente, el precio promedio del asado se ubica hoy en $18.400 por kilo en las carnicerías minoristas. Al momento de pasar por la caja y abonar mediante la plataforma, se activa de forma inmediata un 20% de descuento, por lo que el valor neto se reduce y la carne queda en tan solo $14.720 por kilo, garantizando un ahorro real de $3.680 por cada unidad comprada.

Las condiciones para acceder al beneficio estipulan que los pagos deben procesarse obligatoriamente mediante las funciones nativas de la aplicación, utilizando el código QR o la clave de pago telefónica en terminales habilitadas. La promoción se encuentra disponible durante el día de la semana fijado por la institución bancaria para este rubro y cuenta con un tope de reintegro unificado semanal que se acredita de manera directa en la cuenta del usuario de forma rápida.

El reintegro digital se aplica de forma directa al pasar por la caja en las carnicerías de barrio adheridas.

Tips para la cocción de la costilla

Para lograr una tira perfecta y evitar que la carne quede dura o pasada, los expertos aconsejan preparar una salmuera casera disolviendo un puñado de sal gruesa en un litro de agua tibia, sumando ajo machacado, romero o laurel para aromatizar. Esta preparación líquida se debe aplicar con un pincel o cuchara sobre la carne cada 15 o 20 minutos mientras permanece sobre los fierros, manteniendo la humedad necesaria según la intensidad del fuego.

El método ideal consiste en cocinar el corte entero a la parrilla utilizando brasas bien encendidas, colocando los huesos hacia abajo durante aproximadamente 30 minutos hasta que comience a brotar el jugo por la superficie superior de la carne. Luego se da vuelta y se deja cocinar unos 10 o 15 minutos más del lado de la grasa, completando un tiempo estimado de cocción total de 40 minutos para servir la costilla a punto, jugosa y caliente.

Recetas recomendadas con asado

Asado de tira clásico a la parrilla: la tradicional costilla cocinada a fuego lento con brasas de leña o carbón, hidratada constantemente con salmuera casera y servida a punto para disfrutar de su jugosidad.

Bife de costilla de dos dedos: una alternativa de cocción rápida recomendada por los especialistas, donde el corte se fracciona en bifes gruesos y se prepara vuelta y vuelta con pura sal a fuego fuerte.

Asado braseado al horno con verduras: los medallones de costilla cocinados de forma prolongada en una asadera profunda con vino tinto, cebollas, zanahorias y papas, logrando que la carne se desprenda sola del hueso.

Costillar entero a la estaca: una técnica campera reservada para reuniones grandes donde la estructura completa del costillar se clava en un asador de hierro y se cocina lentamente con el calor directo de una fogata abierta.

El beneficio especial se renueva de forma periódica para que todos los usuarios puedan organizar sus compras del fin de semana sin sobresaltos. Quienes deseen buscar los locales adheridos más cercanos a su domicilio pueden consultar el mapa geolocalizado dentro de la aplicación móvil oficial o ingresando directamente a la página web del Banco Provincia.