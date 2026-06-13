Ideal para la picada mundialista: una pieza de pollo que se come con la mano y tiene un sabor único

Los partidos del Mundial suelen convertirse en una excusa perfecta para reunirse con amigos o familiares alrededor de una mesa repleta de opciones para compartir.

Dentro de las alternativas más elegidas y baratas, el pollo siempre es aliado porque permiten cocinar recetas rápidas, económicas y llenas de sabor.

De hecho, hay una pieza clásica que pueden combinarse con distintas salsas y acompañamientos, lo que las convierte en una excelente opción para cualquier picada.

Fácil de cocinar y perfecta para comer sin cubiertos, es una de las grandes protagonistas de las reuniones futboleras

¿Cuál es la pieza de pollo rica, barata e ideal para la picada?

Las alitas de pollo son uno de los cortes más populares para las picadas y comidas para compartir. Se caracterizan por su tamaño reducido, facilidad para comerlas con la mano y capacidad para absorber marinadas, condimentos y salsas.

Entre sus principales virtudes se encuentra la combinación de piel, grasa y carne en proporciones equilibradas. Esto permite que mantengan la jugosidad durante la cocción y desarrollen una textura crocante por fuera cuando se preparan al horno, fritas o a la parrilla.

Muchos especialistas en gastronomía consideran que es la parte con más sabor del pollo debido a su cercanía con huesos y articulaciones, elementos que aportan intensidad al gusto durante la cocción.

Además, vale la pena destacar la presencia justa de piel ayuda a conservar los jugos naturales y potencia el resultado final con una atractiva textura crocante.

Su combinación de carne, piel y grasa aporta una textura jugosa y un sabor intenso difícil de igualar.

Alitas de pollo: la pieza barata que te saca del apuro y rinde mucho

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que permite realizar pagos desde el celular y acceder a promociones especiales en distintos rubros.

Entre los beneficios más buscados aparece el descuento del 20% en comercios de cercanía, el cual también incluye carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

En este caso, si el kilo de alitas tiene un valor de $3.000, aplicando la promoción el precio final queda en $2.400. De esta manera, el ahorro es de $600 por cada kilo adquirido durante la promoción.

Sin embargo, cabe destacar que para acceder al beneficio es necesario pagar mediante Cuenta DNI utilizando QR, Clave DNI o pago vinculado a la aplicación. Las promociones no suelen aplicarse a compras realizadas con otras billeteras virtuales ni con tarjetas de crédito asociadas.

Con los descuentos de Cuenta DNI, este corte puede conseguirse a un precio más conveniente en comercios adheridos.

Recetas con alitas de pollo

Una de las versiones más populares son las alitas con barbacoa, las cuales se cocinan al horno y se acompañan con salsa ahumada. Junto a ellas, pueden servirse con papas rústicas para lograr una propuesta abundante y perfecta para compartir.

Otra alternativa muy elegida son las alitas picantes inspiradas en la cocina estadounidense. Se preparan con manteca, ají molido y salsa picante, y suelen acompañarse con aderezos frescos que equilibran los sabores.

Su versatilidad permite incorporar en preparaciones que van desde opciones clásicas hasta versiones con salsas y sabores intensos.

Una alternativa muy popular consiste en cocinarlas al horno y luego bañarlas con una salsa elaborada a base de miel, mostaza y especias. El resultado es una combinación equilibrada entre lo dulce y lo salado que suele conquistar tanto a adultos como a chicos.

En tanto, las alitas a la provenzal ofrecen una versión más liviana, pero igualmente sabrosa. Son perfectas para quienes buscan una receta sencilla que resalte el gusto natural del pollo sin necesidad de utilizar salsas pesadas.

Las alitas empanadas son una excelente alternativa para aprovechar este corte. Una vez cocido, se puede desmenuzar y mezclar con cebolla salteada, morrón, huevo duro y condimentos para obtener un relleno jugoso y lleno de sabor.

Finalmente, pueden incorporarse en las tradicionales tablas de picadas junto con bastones de queso, papas fritas, aros de cebolla, nuggets, vegetales frescos y diferentes salsas.