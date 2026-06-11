El corte ideal para el asado con 20% de descuento: ¿Cuál es y cómo conseguirlo?

La falda se consolida como la reina indiscutida de la parrilla argentina para esquivar la inflación y comer sabroso. Este corte vacuno estalló en los mostradores porteños durante junio, posicionándose como la opción prioritaria de quienes planean un encuentro sin destruir sus finanzas.

Garantizar el ahorro exige comprar inteligentemente y aprovechar las herramientas disponibles. Las carnicerías de barrio lanzaron ofertas contundentes mediante billeteras virtuales para retener a su clientela, permitiendo adquirir piezas enteras a valores muy competitivos. El objetivo final persigue llenar la mesa de manera abundante y rendidora.

Secretos de un tesoro parrillero

La carne descansa en el cuarto delantero del animal, específicamente en la región inferior del pecho, y conforma una tira transversal que incorpora costillas delgadas. Los especialistas la marginaron históricamente tratándola como un producto de segunda línea, pero actualmente conquistó a los asadores más exigentes por su nobleza.

Nutricionalmente, entrega altos niveles de proteínas esenciales y hierro vital para el metabolismo diario. Esta pieza jamás clasifica como carne magra bajo ningún concepto, obligando a los comensales a moderar las porciones o limpiar el exceso lipídico antes de exponerla al calor prolongado.

El truco digital para pagar mucho menos en caja

La billetera virtual del Banco Provincia disparó un beneficio agresivo para fomentar el consumo de cercanía. Los usuarios exprimen los beneficios de Cuenta DNI, obteniendo un 20% descuento carnicería en cientos de locales barriales adheridos.

El impacto sobre el precio de la falda resulta determinante a la hora de pagar. Actualmente, el kilo ronda los $11.500. Al ejecutar el pago promocional, el costo se desploma y queda en apenas $9.200 por kilogramo, aliviando drásticamente el ticket final.

Para activar la rebaja, abonás exclusivamente desde la aplicación móvil mediante código QR o Clave DNI. El sistema bancario establece un tope de reintegro de $6.000 por persona cada semana, alcanzable al registrar un gasto total de $30.000. Esta promoción rige de lunes a viernes, sumando urgencia para quienes compran a último momento.

El descuento se aplica de manera directa al pagar con la aplicación en los comercios adheridos. Una oportunidad clave para aliviar el bolsillo antes de que termine la semana.

Tip de cocción para lograr la textura perfecta

Dominar este asado exige controlar estrictamente la temperatura y frenar la ansiedad. Implementá una técnica de calor lento sobre brasas muy suaves, ubicando la tira del lado de los huesos durante 45 a 60 minutos ininterrumpidos. Este proceso derrite la grasa lentamente e hidrata el tejido muscular profundo.

Superado ese tiempo inicial, girás la pieza y sellás la superficie a fuego medio-fuerte por otros 20 minutos adicionales para lograr el dorado crujiente. El punto de cocción ideal es a punto o bien cocido, momento exacto donde la carne cede y se desprende de la costilla fácilmente sin perder sus jugos internos.

Recetas con falda

Si preferís esquivar el carbón, este producto rinde extraordinariamente en otras preparaciones. Las cocciones húmedas transforman su colágeno natural y multiplican las opciones de tu menú semanal:

Falda braseada: horneas la tira dos horas en asadera profunda con vino tinto y cebollas, logrando que se corte directamente con la cuchara.

Puchero tradicional: hervís los trozos a fuego mínimo junto a legumbres y hortalizas gruesas, garantizando un caldo espeso y sumamente nutritivo.

Estofado de campo: dorás los cubos y guisás lentamente en puré de tomate condimentado, perfectos para bañar pastas caseras del domingo.

Empanadas cortadas a cuchillo: hervís la pieza, desmenuzás la carne y la mezclás con cebolla de verdeo y grasa pella para armar un relleno súper jugoso.



