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Lunes, 8 de junio de 2026

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Cuenta DNI: cómo ahorrar más de $34.000 esta semana con los nuevos descuentos

El Banco Provincia actualizó los topes de reintegro en supermercados, carnicerías y comercios de barrio. La guía completa con los días y los rubros para cuidar el bolsillo.

SGorostiaga
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Los usuarios de Cuenta DNI podrán ahorrar un piso de $34.000 esta semana si aprovechan los topes de reintegro que el Banco Provincia habilitó para la segunda semana de junio. El monto puede ser todavía mayor si se suman los beneficios sin límite de compra.

De lunes a viernes, la billetera virtual ofrece un 20% de ahorro en comercios de cercanía y carnicerías adheridas. El tope semanal es de $6.000 y se alcanza con un gasto de $30.000.

Por su parte, las Ferias y Mercados Bonaerenses mantienen un 40% de descuento todos los días, con un límite de beneficio de $6.000 por semana que se aprovecha por completo al gastar $30.000.

El descuento en supermercados es uno de los fuertes de Cuenta DNI en junio.
El descuento en supermercados es uno de los fuertes de Cuenta DNI en junio.

Las promos del fin de semana y el invierno

Para el sábado y domingo, el beneficio en Gastronomía y de los kioscos de una cadena de estaciones de servicio otorgan un 25% de descuento con un tope de $8.000 semanales por cada rubro. No incluye la carga de combustible.

Además, por la llegada del frío ya rige el 40% de ahorro en garrafas todos los días, con un tope unificado de $18.000 por mes.

La devolución del dinero se deposita de forma automática en la cuenta del usuario en un plazo de 10 días hábiles. Desde la entidad aclararon que los beneficios no rigen para clientes que tengan deudas o atrasos en sus obligaciones bancarias.

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