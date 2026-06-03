Ni mondongo ni chinchulines: el embutido que se luce en los guisos de invierno

Con la llegada de las bajas temperaturas y la necesidad corporal de calor, los platos de olla vuelven a ocupar un lugar central en la cocina de los hogares argentinos.

Dentro de las alternativas más elegidas para este tipo de recetas aparece un clásico que suele asociarse al asado, pero que también ofrece excelentes resultados en preparaciones invernales.

Su sabor intenso y facilidad para combinarse con distintos ingredientes lo convierten en un aliado ideal para el hogar. Además, su costo es muy accesible si se lo compara con otras carnes.

Su sabor intenso y su versatilidad los convierten en una de las opciones preferidas para las comidas de olla.

¿Cuál es el embutido que te salva las recetas de invierno?





Los chorizos son uno de los embutidos más populares de la gastronomía argentina. Elaborados principalmente con carne vacuna y de cerdo condimentada, destacan por su sabor característico y por la gran variedad de recetas en las que pueden utilizarse.

Entre sus principales virtudes se encuentra su capacidad para aportar gusto y jugosidad a las comidas. Una pequeña cantidad puede transformar por completo un guiso, una salsa o una preparación de olla, aportando aromas y matices que enriquecen el resultado final.

Durante el invierno ganan especial protagonismo porque resisten muy bien las cocciones largas. Además, liberan parte de sus jugos y condimentos durante la preparación, ayudando a crear platos más sabrosos y reconfortantes, ideales para combatir las bajas temperaturas.

Su intensidad de sabor y capacidad para enriquecer las preparaciones los convierten en un ingrediente muy valorado por los cocineros.

¿Cómo conseguir chorizos buenos, ricos y baratos?



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Si el kilo de chorizos tiene un precio de $10.000, aplicando el beneficio del 20%, el ahorro es de $2.000. De esta manera, el costo final queda en $8.000, siempre que la compra se realice dentro de las condiciones establecidas por la promoción.

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No se incluyen pagos realizados con tarjetas asociadas, transferencias ni códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. El reintegro se acredita dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la compra.

El beneficio de Cuenta DNI permite acceder a descuentos en carnicerías adheridas de toda la provincia durante junio de 2026.

Tips de cocción





Para guisos y estofados, muchos cocineros recomiendan dorar previamente los chorizos antes de incorporarlos a la olla. Este paso ayuda a sellar los jugos y aporta una capa extra de sabor que luego se integra al resto de los ingredientes.

Otra recomendación es cocinarlos a fuego medio o bajo durante períodos prolongados. De esta manera liberan gradualmente sus grasas y condimentos, logrando preparaciones más equilibradas y con una textura mucho más agradable.

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Recetas en las que se puede usar chorizo