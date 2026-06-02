El corte de carne "rico y barato" que recomiendan los parrilleros por su terneza y jugosidad

Con los precios de la carne en constante movimiento, muchas personas buscan alternativas que permitan disfrutar de un buen asado sin afectar el bolsillo. En ese contexto, algunos cortes que antes pasaban más desapercibidos comenzaron a ganar protagonismo entre los especialistas de la parrilla, como opciones rendidoras para compartir en familia o con amigos.

Uno de ellos es la aguja parrillera, un corte que suele aparecer entre las recomendaciones de los parrilleros más experimentados. Aunque no siempre tiene la misma popularidad que otros clásicos del asado, cada vez más personas lo eligen como una alternativa para variar el menú y aprovechar opciones que suelen ofrecer una buena relación entre precio y calidad.

Aguja parrillera: El corte de carne más recomendado por los carniceros

Aguja parrillera: El corte de carne más recomendado por los carniceros

La aguja parrillera es un corte que proviene de la parte delantera de la res, más precisamente del sector cercano al cuello y la paleta. Es una zona que trabaja bastante durante la vida del animal, lo que le da una identidad particular dentro de la carnicería: no es de los cortes más "finos" en apariencia, pero sí de los más interesantes para degustar.

En cuanto a su textura, se destaca por ser un corte con buena infiltración de grasa, lo que le aporta jugosidad y sabor durante la cocción. Bien tratada en la parrilla, puede quedar tierna y muy sabrosa, sobre todo si se respeta una cocción lenta que permita que sus fibras se relajen. Además, tiene un rendimiento importante, ya que suele venir en piezas generosas que se aprovechan muy bien al momento de servir.

Otra de sus grandes ventajas es su versatilidad: se puede hacer a la parrilla, al horno o incluso en cocciones más largas como estofados, siempre adaptándose bien a distintos estilos de preparación. En la parrilla, los expertos suelen recomendar salarla con anticipación y cocinarla a fuego medio o bajo, dándole tiempo para que desarrolle todo su sabor. El resultado es un corte rendidor, sabroso y accesible, ideal para quienes buscan variar el asado sin perder calidad.

Cómo conseguir la aguja parrillera por $10.000

Actualmente, el precio promedio del kilo de aguja parrillera ronda los $12.500 en carnicerías de barrio y supermercados. Pero si se realiza la compra a través de la billetera virtual de Cuenta DNI, del Banco Provincia, se puede acceder a un descuento del 20% en carnicerías adheridas que dejan el valor final del kilo en los $10.000.

La propuesta se integra dentro de un esquema unificado que también abarca granjas y pescaderías bajo la categoría de "comercios de cercanía". El beneficio está disponible de lunes a viernes y contempla un tope de reintegro semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con consumos de hasta $60.000.