El corte premium que ahora cuesta menos y conquista por su sabor
Reconocido por su terneza, jugosidad y gran nivel de marmoleo, esta opción vacuna se convirtió en una de las más elegidas para disfrutar comidas irresistibles.
El aumento constante en el precio de la carne llevó a muchos consumidores a dejar de lado algunos cortes premium. Sin embargo, en las últimas semanas comenzaron a aparecer oportunidades y promociones que permiten volver a disfrutarlos.
Entre las alternativas más buscadas aparece una pieza reconocida por su sabor intenso, textura tierna y gran presencia en parrillas y restaurantes.
Gracias a distintos descuentos y beneficios bancarios, hoy puede conseguirse a un costo mucho más conveniente para reuniones familiares y asados de fin de semana.
Un corte costosísimo bajó de precio y es puro sabor en la parrilla
El ojo de bife es uno de los cortes vacunos más valorados por los amantes de la carne debido a su equilibrio entre terneza, sabor y jugosidad.
Se obtiene de la parte central del bife ancho y se caracteriza por presentar una importante infiltración de grasa que aporta textura y potencia al cocinarlo.
Además, entre sus principales virtudes se destaca el marmoleo natural, responsable de mantener la carne húmeda y tierna incluso en cocciones intensas.
A su vez, posee un sabor más pronunciado que otros cortes magros y una textura suave que lo convierte en una opción ideal tanto para parrilla como para plancha.
A diferencia de otros bifes tradicionales, el ojo de bife suele ser más jugoso gracias a su contenido graso equilibrado. Mientras cortes como el lomo priorizan la terneza extrema, esta pieza logra combinar suavidad con una intensidad de sabor muy buscada por parrilleros y fanáticos de la carne vacuna.
¿Cómo conseguir ojo de bife a precio "amigo"?
Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que permite realizar pagos, transferencias y acceder a promociones especiales en distintos comercios adheridos.
Durante mayo de 2026, la aplicación ofrece un 20% de descuento en carnicerías participantes de lunes a viernes, con un tope de reintegro por semana y por persona.
En caso de realizar una compra de $30.000 en ojo de bife, el reintegro del 20% equivale a $6.000. Sin embargo, debido al límite semanal establecido por la promoción, el usuario recibirá una devolución máxima de $5.000.
Cabe destacar que para acceder al beneficio es obligatorio pagar mediante la aplicación Cuenta DNI utilizando las funciones "Pagar QR" débito en cuenta, "Link de pago", "Clave DNI" en terminales Posnet o Payway y/o Cuenta DNI Comercios.
El descuento no aplica para pagos realizados con tarjetas de crédito, débito tradicional, transferencias ni QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.
Tip de cocción
Para lograr un ojo de bife más sabroso y tierno, se recomienda retirarlo de la heladera al menos 40 minutos antes de cocinarlo y agregar sal gruesa justo antes de llevarlo a la parrilla.
Una cocción fuerte y corta permite sellar el exterior y mantener todos los jugos en el interior. También puede realizarse un curado simple con sal y reposo en frío durante algunas horas para potenciar aún más su sabor.
Recetas en las que se puede usar el ojo de bife