El corte premium que ahora cuesta menos y conquista por su sabor

El aumento constante en el precio de la carne llevó a muchos consumidores a dejar de lado algunos cortes premium. Sin embargo, en las últimas semanas comenzaron a aparecer oportunidades y promociones que permiten volver a disfrutarlos.

Entre las alternativas más buscadas aparece una pieza reconocida por su sabor intenso, textura tierna y gran presencia en parrillas y restaurantes.

Gracias a distintos descuentos y beneficios bancarios, hoy puede conseguirse a un costo mucho más conveniente para reuniones familiares y asados de fin de semana.

Este corte de carne volvió a ganar protagonismo gracias a promociones y descuentos que permiten disfrutar uno de los cortes más sabrosos sin gastar de más.

Un corte costosísimo bajó de precio y es puro sabor en la parrilla

El ojo de bife es uno de los cortes vacunos más valorados por los amantes de la carne debido a su equilibrio entre terneza, sabor y jugosidad.

Se obtiene de la parte central del bife ancho y se caracteriza por presentar una importante infiltración de grasa que aporta textura y potencia al cocinarlo.

Además, entre sus principales virtudes se destaca el marmoleo natural, responsable de mantener la carne húmeda y tierna incluso en cocciones intensas.

Considerado un corte premium, el ojo de bife sobresale por su equilibrio entre sabor y terneza.

A su vez, posee un sabor más pronunciado que otros cortes magros y una textura suave que lo convierte en una opción ideal tanto para parrilla como para plancha.

A diferencia de otros bifes tradicionales, el ojo de bife suele ser más jugoso gracias a su contenido graso equilibrado. Mientras cortes como el lomo priorizan la terneza extrema, esta pieza logra combinar suavidad con una intensidad de sabor muy buscada por parrilleros y fanáticos de la carne vacuna.

Su marmoleo natural permite lograr carnes más tiernas, intensas y jugosas en cada cocción.

¿Cómo conseguir ojo de bife a precio "amigo"?

Cuenta DNI es la billetera digital del Banco Provincia que permite realizar pagos, transferencias y acceder a promociones especiales en distintos comercios adheridos.

Durante mayo de 2026, la aplicación ofrece un 20% de descuento en carnicerías participantes de lunes a viernes, con un tope de reintegro por semana y por persona.

En caso de realizar una compra de $30.000 en ojo de bife, el reintegro del 20% equivale a $6.000. Sin embargo, debido al límite semanal establecido por la promoción, el usuario recibirá una devolución máxima de $5.000.

El descuento del 20% en carnicerías permite acceder a cortes premium con un importante ahorro semanal.

Cabe destacar que para acceder al beneficio es obligatorio pagar mediante la aplicación Cuenta DNI utilizando las funciones "Pagar QR" débito en cuenta, "Link de pago", "Clave DNI" en terminales Posnet o Payway y/o Cuenta DNI Comercios.

El descuento no aplica para pagos realizados con tarjetas de crédito, débito tradicional, transferencias ni QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

Las promociones bancarias permiten acceder a importantes descuentos en carnicerías adheridas.

Tip de cocción

Para lograr un ojo de bife más sabroso y tierno, se recomienda retirarlo de la heladera al menos 40 minutos antes de cocinarlo y agregar sal gruesa justo antes de llevarlo a la parrilla.

Una cocción fuerte y corta permite sellar el exterior y mantener todos los jugos en el interior. También puede realizarse un curado simple con sal y reposo en frío durante algunas horas para potenciar aún más su sabor.

Una buena cocción y el sellado correcto son claves para potenciar todo el sabor y la jugosidad del ojo de bife.

Recetas en las que se puede usar el ojo de bife

Ojo de bife a la parrilla con papas rústicas

Bife grillado con manteca de hierbas

Sandwich gourmet de carne vacuna

Tacos con vegetales salteados

Ojo de bife al horno con vino tinto

Carne feteada para ensaladas tibias

Salteados estilo asiático

Platos gourmet con reducción de salsa y vegetales