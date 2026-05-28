El sabroso corte de carne que rinde para la parrilla, el horno o la cacerola: ¿Cómo conseguirlo a $10.200?

Con el precio de la carne cada vez más elevado, muchos consumidores comienzan a prestar atención a cortes menos tradicionales que, aunque no suelen figurar entre los más demandados, ofrecen buen rendimiento y calidad.

Entre estas alternativas aparece una pieza que, si bien no siempre está exhibida en mostrador, puede pedirse directamente y adaptarse a distintas preparaciones.

Este corte se destaca por su versatilidad, ya que puede utilizarse tanto en la parrilla como en el horno o incluso en cocciones largas en cacerola.

Qué corte de carne es y por qué gana protagonismo

El corte en cuestión es la marucha, una pieza que proviene de la parte delantera del vacuno, específicamente de la zona del hombro, donde recubre el bife ancho. Se caracteriza por su forma plana y rectangular, con una proporción equilibrada de grasa y fibras blandas.

La marucha es un corte tierno que soporta largos tiempos de cocción, lo cual lo hace ideal para comidas de invierno como estofados o la parrilla.

Estas cualidades le permiten ofrecer una textura tierna y un sabor intenso, especialmente cuando se cocina de forma adecuada. Aunque no siempre está visible en las carnicerías, se puede solicitar al carnicero sin inconvenientes.

Otra de sus ventajas es que puede cortarse de manera longitudinal para obtener dos bifes, lo que facilita su manipulación en la cocina y permite evitar el cartílago central que posee la pieza.

Ideas para cocinar la marucha

A la parrilla: cocinar a fuego medio, sellando primero ambos lados para conservar los jugos.

cocinar a fuego medio, sellando primero ambos lados para conservar los jugos. Al horno: ideal para preparaciones con papas o verduras, aprovechando su grasa natural.

ideal para preparaciones con papas o verduras, aprovechando su grasa natural. A la cacerola: perfecta para guisos o estofados, ya que soporta largas cocciones sin perder textura.

perfecta para guisos o estofados, ya que soporta largas cocciones sin perder textura. A la plancha: cortada en bifes finos, permite una cocción rápida y uniforme.





Cómo conseguir marucha con descuento

Actualmente, el precio promedio del kilo de marucha ronda los $12.800 en carnicerías de barrio y supermercados.

Sin embargo, a través de la billetera virtual de Cuenta DNI, del Banco Provincia, se puede acceder a un descuento del 20% en compras realizadas en carnicerías adheridas. Con este beneficio, el valor final del kilo puede ubicarse en torno a los $10.200.

La promoción forma parte de un esquema unificado que incluye también granjas y pescaderías dentro de la categoría "comercios de cercanía". El descuento está vigente de lunes a viernes y tiene un tope de reintegro semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con consumos de hasta $60.000.

Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse mediante QR o Clave DNI con dinero en cuenta. No se incluyen operaciones realizadas con tarjetas ni transferencias. El reintegro se acredita en la cuenta asociada y puede tardar hasta diez días hábiles posteriores a la compra.