Se consigue por $4.300: el corte de carne barato para "chuparse los dedos" que queda perfecto a la parrilla

La chuleta de pernil se convirtió en una de esas opciones que cada vez gana más lugar cuando se piensa en una buena comida casera o en la parrilla del fin de semana, ya que su precio es accesible y tiene una presencia cada vez más frecuente en las carnicerías.

Ya sea para una comida rápida o para compartir en familia, esta pieza de carne se fue instalando como una opción versátil dentro de la mesa diaria, adaptándose a distintas preparaciones y momentos sin perder protagonismo.

En este contexto, con el 20% de descuento de Cuenta DNI, se puede conseguir por $4300, lo que la posiciona como una propuesta aún más conveniente en tiempos donde el precio también pesa a la hora de elegir qué llevar a la mesa.

Chuleta de pernil: El corte de carne que sorprende cada vez más en las parrilladas

Chuleta de pernil: El corte de carne que sorprende cada vez más en las parrilladas

La chuleta de pernil es uno de esos cortes que, aunque no siempre estuvo en el centro de la atención, viene ganando terreno en muchas mesas por lo práctica que resulta. Se trata de una pieza que proviene de la parte trasera del cerdo lo que ya anticipa una carne con bastante personalidad y presencia. En el último tiempo empezó a aparecer más seguido en carnicerías y supermercados, sobre todo por ser una alternativa más accesible.

Lo interesante de este corte es su versatilidad. Se puede preparar a la parrilla, al horno o incluso en sartén, y siempre se adapta bastante bien a distintas formas de cocción. En una comida rápida del día a día funciona perfecto, pero también puede ser protagonista en una reunión más armada, porque no necesita demasiadas vueltas para quedar bien.

Además, es una opción que se presta a muchas combinaciones, desde acompañamientos simples como ensaladas o papas hasta preparaciones más elaboradas con especias o marinados. Al ser una carne que responde bien al calor y mantiene buen sabor, termina siendo una aliada en la cocina cotidiana.

¿Cómo conseguir la chuleta de pernil por $4.300?

Actualmente, el precio del kilo de chuleta de pernil ronda los $5.400 en carnicerías de barrio y supermercados.

No obstante, si se accede a él a través de la billetera virtual de Cuenta DNI, del Banco Provincia, se lo consigue con un descuento del 20% en compras realizadas en carnicerías adheridas. Con este beneficio, el valor final del kilo baja unos $1.000 que lo deja en $4.300.

La promoción forma parte de un esquema integrado que también abarca granjas y pescaderías dentro de la categoría de "comercios de cercanía". El beneficio se encuentra disponible de lunes a viernes y establece un tope de reintegro semanal de $5.000 por persona, que se alcanza con consumos de hasta $60.000.

Para poder acceder al descuento, el pago debe realizarse exclusivamente a través de código QR o Clave DNI utilizando dinero en cuenta. Quedan excluidas las operaciones hechas con tarjeta o transferencias. El reintegro se acredita en la cuenta vinculada y puede demorar hasta diez días hábiles desde la fecha de la compra.