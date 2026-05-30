Cuenta DNI renovó sus beneficios para junio: aumentan los topes de reintegro y vuelve un esperado descuento

Banco Provincia actualizó la grilla de promociones de su aplicación Cuenta DNI para junio. La entidad financiera no solo extendió la variedad de rubros alcanzados por los reintegros, sino que aplicó un incremento en los topes de las categorías más utilizadas, buscando amortiguar el impacto en el bolsillo en el consumo diario y de cercanía.

Entre las principales novedades operativas destaca el aumento en el tope de la promoción para comercios de barrio, una de las opciones con mayor demanda en la plataforma, que eleva su límite de devolución. Además, por las bajas temperaturas, se suma una propuesta clásica de la aplicación para acompañar la temporada invernal.

Las principales novedades y ventajas para jubilados en Cuenta DNI





El nuevo esquema permite que un usuario que optimice la totalidad de los descuentos disponibles a lo largo del mes alcance un ahorro consolidado superior a los $170.000.

Esta cifra base puede ser incluso mayor, ya que no contabiliza los consumos en ciertos rubros específicos (como librerías o perfumerías) que carecen de un tope de reintegro fijado por la entidad, ni determinadas promociones especiales en cadenas de supermercados.

Por otra parte, se mantiene vigente el beneficio para los jubilados y pensionados, quienes contarán con un 5% de descuento adicional en promociones seleccionadas de supermercados. Este reintegro complementario tiene un tope de $5.000 por persona, sujeto a los días de vigencia de cada acción comercial.

Los comercios de barrio y las ferias provinciales mantendrán los descuentos semanales, permitiendo un ahorro mensualizado que puede superar los $170.000 por usuario.

Guía detallada de promociones vigentes para junio





Cómo quedó el cronograma de descuentos y topes semanales:

Comercios de cercanía (incluye carnicerías) : ofrece un 20% de descuento de lunes a viernes . El nuevo tope se estableció en $6.000 por semana, el cual se alcanza realizando consumos por un total de $30.000 .

Garrafas : cuenta con un 40% de descuento aplicable todos los días de la semana. El tope unificado es de $18.000 por mes y por persona, optimizable con un gasto de $45.000 .

Ferias y mercados bonaerenses : brinda un 40% de descuento todos los días en puestos adheridos. El límite de reintegro es de $6.000 semanales, alcanzable con compras de $15.000 .

Gastronomía y locales Full YPF : ambos rubros ofrecen un 25% de descuento los sábados y domingos en comercios participantes, con un tope de $8.000 por semana (para consumos de $32.000 ). En las estaciones de servicio, el beneficio aplica estrictamente a cafetería y tienda, excluyendo la compra de combustibles.

Universidades y clubes : dispone de un 40% de descuento todos los días para los espacios y entidades educativas asociadas, con un tope de $6.000 semanales (gasto estimado de $15.000 ).

Marcas destacadas: mantiene un 30% de descuento diario en firmas seleccionadas, con un tope mensual unificado de $15.000 para consumos de $50.000.

Rubros especiales y financiación sin interés





Para compras de bienes que no corresponden al sector alimenticio, la billetera digital habilitó un beneficio de financiación que permite abonar en hasta 3 cuotas sin interés utilizando las tarjetas de crédito vinculadas a la aplicación, bajo la modalidad de pago sin contacto (contactless).

Asimismo, se fijaron días específicos para compras en comercios que no cuentan con límite de devolución: los lunes y martes operará un 10% de descuento en librerías, mientras que los miércoles y jueves se aplicará el mismo porcentaje (10%) en farmacias y perfumerías adheridas.