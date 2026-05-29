Cuenta DNI confirmó un importante beneficio con hasta 30% de descuento en junio

Con la llegada de junio 2026, los usuarios de Cuenta DNI ya empezaron a conocer algunos de los descuentos que estarán disponibles. Entre ellos, se destaca un beneficio que permitirá ahorrar hasta un 30% en compras realizadas en comercios adheridos de un rubro específico.

Aunque el Banco Provincia todavía no publicó el listado completo de promociones en su página oficial, ya trascendieron beneficios para supermercados, locales gastronómicos, cadenas de comida rápida y estaciones de servicio.

Las compras deberán realizarse a través de Cuenta DNI utilizando QR o Clave DNI. Además, el banco anticipó que, en determinados casos, los descuentos podrán combinarse con otras promociones vigentes.

Cuenta DNI en junio 2026: qué supermercados tendrán descuentos



Los usuarios de la billetera virtual van a poder acceder a distintos beneficios en cadenas de supermercados a lo largo del mes. Los descuentos confirmados hasta el momento son los siguientes:

Nini Mayorista: 15% de descuento los martes.

Carrefour: 10% de ahorro los miércoles.

Toledo: 15% de descuento los miércoles.

Changomás: 20% de ahorro los jueves.

Descuentos en gastronomía y estaciones de servicio

Además de las promociones en supermercados, Banco Provincia continuará ofreciendo reintegros para quienes utilicen Cuenta DNI durante los fines de semana.

Los sábados y domingos habrá un 25% de ahorro en restaurantes, bares y otros locales gastronómicos adheridos. El beneficio tendrá un tope de reintegro de $8.000 por persona y por semana.

Cuenta DNI confirmó un importante beneficio con un ahorro del 30% para junio (Imagen ilustrativa).

La misma promoción estará disponible en los locales YPF Full adheridos, también con un descuento del 25% y un límite de devolución de hasta $8.000 semanales por usuario.

Locales gastronómicos y estaciones de servicio

Durante los fines de semana de junio, los usuarios de Cuenta DNI también podrán acceder a beneficios en gastronomía y estaciones de servicio.

Las promociones confirmadas incluyen:

25% de descuento en locales gastronómicos adheridos los sábados y domingos.

25% de ahorro en YPF Full durante los fines de semana.

Tope de reintegro de $8.000 por persona y por semana.

El beneficio de hasta 30% de ahorro

Banco Provincia informó de un descuento del 30% en comercios seleccionados. En este caso, el reintegro tendrá un límite de $15.000 por persona, por comercio y por mes.

Comercios adheridos

Helados Daniel.

La Fonte D'Oro.

Lucciano's.

Grido.

LePark.

Guolis Argentina.





Para acceder a cualquiera de estos beneficios, las compras deberán realizarse con Cuenta DNI utilizando QR o Clave DNI.

Algunas promociones podrán combinarse con otros descuentos vigentes durante la misma jornada, según indicó la entidad.

Cómo abrir una Cuenta DNI y acceder a los descuentos de junio 2026

Quienes todavía no tienen Cuenta DNI pueden crearse un usuario de forma gratuita y completamente digital desde el celular. El trámite no requiere asistir a una sucursal de Banco Provincia y suele completarse en pocos minutos.

Qué se necesita para registrarse

Antes de iniciar el proceso, es importante contar con:

DNI tarjeta vigente.

Ser mayor de 13 años.

Un teléfono celular con cámara para validar la identidad.

Paso a paso para crear una Cuenta DNI

1. Descargar la aplicación: la aplicación Cuenta DNI está disponible para Android y iPhone. Al instalarla, verificá que el desarrollador sea Banco Provincia.

2. Fotografiar el DNI. El sistema solicitará imágenes del frente y dorso del documento.

Recomendación: sacar las fotos en un ambiente bien iluminado y colocar el DNI sobre una superficie oscura para mejorar la lectura de los datos.

En junio 2026, Cuenta DNI renueva sus beneficios en comercios adheridos, gastronomía y supermercados (Imagen ilustrativa).

3. Validación de identidad. Habrá que tomarse una selfie o seguir una breve verificación biométrica mediante la cámara del celular para confirmar la identidad del usuario.

Consejo: evitar anteojos, gorros o elementos que cubran parte del rostro.

4. Completar los datos personales. La aplicación pedirá información básica, como domicilio, correo electrónico y otros datos de contacto.

5. Generar una contraseña de seis dígitos para ingresar a la billetera digital.

Cuándo queda activa la Cuenta DNI

Una vez finalizado el registro, Banco Provincia verificará la información con los datos del RENAPER. Habitualmente, la activación demora entre 48 y 72 horas hábiles.

Cuando la cuenta quede habilitada, el usuario recibirá una notificación y ya podrá utilizar la aplicación para pagar con QR o Clave DNI y acceder a los descuentos vigentes.

La apertura de Cuenta DNI incluye una caja de ahorro gratuita en Banco Provincia. También se enviará una tarjeta Visa al domicilio registrado, aunque no es necesario esperar su llegada para comenzar a utilizar los beneficios de la aplicación.