El método más práctico para eliminar el moho en las cortinas del baño

Los restos de jabón, el agua acumulada y la poca ventilación puede provocar que los baños produzcan malos olores, por lo que deben acudir a trucos caseros para desinfectar de forma eficaz y en pocos pasos.

En concreto, en las cortinas del baño pueden aparecer moho o algunas manchas oscuras con el correr de las semanas; pero con pocos productos y que seguramente hay disponibles en los hogares pueden quedar como nuevas.

Las personas que deseen aplicar este truco de limpieza necesitan mezclar agua fría con un poco de lavandina y dejarlo actuar durante algunos minutos. Se sugiere que sea agua fría y no caliente porque un aumento en la temperatura puede provocar vapores mucho más fuertes o irritantes.

Los productos que se necesitan para este truco casero de limpieza

Un balde

Agua fría

Lavandina

Guantes

Paso a paso: cómo se pueden limpiar las cortinas del baño

El primer paso para este truco de limpieza efectivo es colocar agua fría dentro de un balde y luego sumarle un chorrito de lavandina, lo que permitirá que pueda desinfectar y limpiar de manera profunda.

Colocarse los guantes y mezclar bien la preparación que estaba en el balde, luego de esto, quitar la cortina del baño y sumergirla. Deben asegurarse de que se cubra toda la superficie y dejarla actuar durante aproximadamente 20 minutos.

La limpieza de las cortinas debe realizarse una vez al mes como mínimo.

Luego de que se cumpla este plazo, retirar la cortina y enjuagar con abundante agua. Dejarla secar completamente estirada antes de volver a colocarla. Este procedimiento debe realizarse al menos una vez por mes.

Las recomendaciones para que la cortina quede como nueva

Además de una limpieza periódica, uno de los métodos para que el moho no vuelva a aparecer en el corto plazo es mantener ventilado el baño y estirar la cortina después de cada ducha.

Otro de los puntos a tener en cuenta es que se debe evitar que quede arrugada o húmeda después de cada uso, y sacar el exceso de agua de la cortina para evitar que la proliferación de hongos.