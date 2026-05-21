Cuál es el truco infalible con agua oxigenada para que el baño quede impecable

La limpieza del baño es una de las actividades que se realizan de forma cotidiana en los hogares, pero el costo de los productos especializados provoca que millones de personas opten por trucos caseros que sean más económicos y garanticen resultados.

Entre los métodos más elegidos destacan colocar agua oxigenada alrededor de la bacha del baño debido a que es un producto barato, que suele haber en todos los hogares y que permite limpiar y desinfectar sin dejar olores invasivos.

Una de las ventajas que permite la aplicación de este producto es la eliminación de manchas oscuras o amarillentas, combatir hongos, desinfectar zonas con humedad constante, reducir la suciedad o neutralizar los malos olores.

Paso a paso: cómo realizar este truco para que el baño quede impecable

Lo primero que deberán hacer es secar bien la zona alrededor de la pileta y colocar el agua oxigenada en un rociador para que sea mucho más práctico al momento de su uso; aunque puede aplicarse de forma directa.

Aplicar en los bordes y rincones que se encuentren más afectados y dejarlos actuar durante el plazo de 10 a 15 minutos. Después de este tiempo, limpiar con un trapo, esponja o papel absorbente.

El truco casero requiere solamente agua oxigenada y se resuelve en 20 minutos.

Se recomienda frotar con un cepillo durante algunos segundos en las zonas que tengan manchas más difíciles de quitar o sumar unas gotas de limón a la preparación para que mejore el aroma.

Las recomendaciones para que sea más eficaz este truco

Para que la desinfección y la limpieza tengan una duración más prolongada, se recomienda que se repitan estos trucos dos veces por semana, aunque pueden realizarse con más frecuencia para prevenir hongos y manchas negras en los que tengan mayor humedad.

Además, debe evitarse que queden marcas de salpicado de agua en las zonas donde se lleve a cabo esta metodología para que no se genere humedad persistente a mediano plazo, porque esto favorece la aparición de marcas difíciles de sacar.