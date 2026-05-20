Los especialistas recomiendan comer frutas y verduras de estación: ¿Por qué motivo?

Las frutas y verduras forman parte de la alimentación diaria de muchísimas personas, ya sea para preparar comidas, sumar algo saludable a la rutina o resolver una merienda rápida.

Sin embargo, muchas veces surge la duda de cuáles conviene comprar, por qué algunos productos cambian tanto de precio según el momento del año o por qué ciertos alimentos tienen mejor sabor en determinadas épocas.

Ahí aparece el concepto de "de estación", una forma de llamar a los alimentos que crecen y se cosechan respetando sus tiempos naturales.

Esto significa que no necesitan procesos artificiales para acelerar su producción ni largos períodos de conservación en cámaras frigoríficas, algo que suele influir tanto en el sabor como en la calidad y los nutrientes que aportan.

¿Por qué aconsejan las frutas y verduras de estación?





¿Por qué aconsejan las frutas y verduras de estación?

Consumir frutas y verduras de estación suele recomendarse no solo por una cuestión económica, sino también por todos los beneficios que aporta a la salud y al medio ambiente.

Cuando los alimentos se cultivan respetando sus tiempos naturales, llegan a las verdulerías más frescos, con mejor sabor y sin necesidad de tantos procesos artificiales para conservarlos durante meses.

Además, al tratarse de productos que están en plena temporada, generalmente tienen precios más accesibles. Esto ocurre porque hay mayor producción, menos costos de traslado y menos necesidad de almacenamiento prolongado.

Por eso, muchas veces elegir frutas y verduras de estación ayuda a cuidar el bolsillo sin resignar calidad ni variedad en las comidas diarias.

Otro de los puntos importantes tiene que ver con los nutrientes. Los especialistas explican que cada estación ofrece alimentos que suelen responder a las necesidades del cuerpo en ese momento del año.

Durante el invierno, por ejemplo, aparecen frutas cítricas y verduras con gran aporte de vitamina C y minerales, ideales para fortalecer las defensas. En verano, en cambio, predominan alimentos con mayor cantidad de agua, que ayudan a mantenerse hidratado durante los días de calor.

También hay una diferencia muy notoria en el sabor. Las frutas y verduras de estación maduran de manera natural y suelen cosecharse en su punto justo, algo que influye muchísimo en la textura, el aroma y el gusto.

Por eso muchas veces una fruta comprada en temporada tiene un sabor mucho más intenso y agradable que otra conservada durante semanas en cámaras frigoríficas.

Por su parte, beneficia a los productores locales y a las pequeñas huertas que trabajan respetando los ciclos naturales de cultivo.

Comprar este tipo de productos favorece el consumo de cercanía y ayuda a sostener economías regionales, además de evitar el desperdicio de alimentos que muchas veces no llegan a comercializarse fuera de temporada.

Finalmente, lo que los diferencia es que los que están fuera de estación suelen requerir largos traslados en avión, barco o camiones refrigerados, además de sistemas de conservación que consumen muchísima energía, mientras que los productos de temporada necesitan menos recursos para llegar a la mesa y generan una menor contaminación.

Por todos estos motivos, los especialistas recomiendan prestar atención a los alimentos propios de cada época del año. Más allá del ahorro económico, incorporar frutas y verduras de estación puede mejorar la alimentación diaria, aportar más nutrientes y colaborar con un consumo mucho más consciente y sustentable.

Frutas y verduras de cada estación





Durante los meses más fríos del año suelen encontrarse alimentos como aceitunas, acelga, batata, apio, brócoli, espinaca, coliflor y distintos tipos de calabazas y zapallos.

En cuanto a las frutas, el otoño y el invierno son momentos ideales para consumir mandarinas, peras, membrillos y ciruelas producidas en Argentina.

Con la llegada de la primavera empiezan a aparecer productos más frescos y livianos, entre ellos remolacha, espárragos, lechugas y zapallos de relleno. También es una de las mejores épocas para frutas como las frutillas, cerezas, bananas, naranjas y limones.

En verano predominan frutas y verduras con gran contenido de agua, perfectas para los días de calor. En esta época se destacan alimentos como tomate perita, choclo, berenjena, rabanitos, zapallo y calabaza, además de frutas como sandía, melón, durazno, damasco, mora y pera.