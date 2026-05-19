Cómo preparar un batido de chía y fruta, ideal para sumar proteínas extra y ganar masa muscular

La proteína es un nutriente clave para quienes entrenan y buscan ganar masa muscular, ya que cumple un rol fundamental en la reparación y regeneración de los tejidos. Incorporarla en la dieta diaria no solo ayuda a mejorar el rendimiento físico, sino que también contribuye a una recuperación más eficiente después de la actividad.

Existen múltiples formas de sumar proteínas a la alimentación, desde fuentes tradicionales como carnes magras, huevos y pescado, hasta alternativas de origen vegetal como legumbres, quinoa o frutos secos. En ese sentido, los batidos se presentan como una opción rápida y efectiva para complementar la ingesta diaria, especialmente después del entrenamiento.

Paso a paso para preparar el batido de chía

Para realizar esta preparación, se necesitan los siguientes ingredientes:

1 taza de melón cortado en cubos (puede ser la fruta de preferencia como banana, durazno, frutillas, etc.)

1 cucharada de semillas de chía

1 cucharada de proteína en polvo (puede ser sabor vainilla o natural)

1 taza de agua, leche vegetal o leche de almendras

Hielo a gusto





Este batido de chía y fruta es ideal para sumar proteína extra y mantener la masa muscular.

Procedimiento

En primer lugar, se deben colocar todos los ingredientes en una licuadora. Es importante asegurarse de que el melón esté bien cortado en cubos para facilitar el licuado.

Luego, se procesa la mezcla durante unos segundos hasta obtener una consistencia homogénea, sin grumos y con una textura cremosa. Si se desea una bebida más fresca, se puede agregar hielo al momento de licuar.

Una vez listo, el batido se sirve inmediatamente para aprovechar al máximo sus propiedades nutricionales. Se recomienda consumirlo después de la actividad física, ya que en ese momento el cuerpo necesita reponer energías y nutrientes.

Cómo acompañar este batido con otros alimentos saludables

Para potenciar sus beneficios, este batido puede complementarse con otros alimentos ricos en proteínas y nutrientes. Por ejemplo, se puede acompañar con un puñado de frutos secos como almendras o nueces, que aportan grasas saludables y proteínas adicionales.

También es posible sumarlo a un desayuno equilibrado junto con tostadas integrales, yogur natural o frutas frescas. De esta manera, se logra una combinación completa que aporta energía sostenida durante el día.



