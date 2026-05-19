DELICIA
Receta económica y muy rica: pepas de membrillo, listas en pocos minutos
Clásicas, rendidoras y fáciles de preparar, las pepas de membrillo son una opción ideal para acompañar el mate o el café sin gastar de más.
Las pepas de membrillo son una de las preparaciones más tradicionales de la pastelería casera y, al mismo tiempo, una de las más elegidas por su simpleza. Con pocos ingredientes y en muy poco tiempo, es posible lograr unas galletitas suaves, dulces y con ese toque casero que recuerda a las recetas de antes.
Además, las pepas caseras tienen la ventaja de ser muy versátiles. Aunque la versión más conocida es con dulce de membrillo, también se pueden preparar con otros rellenos como dulce de batata, dulce de leche o incluso chocolate.
Paso a paso para hacer pepas de membrillo
Ingredientes:
- 250 gramos de harina leudante
- 100 gramos de manteca
- 100 gramos de azúcar
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Dulce de membrillo, cantidad necesaria
- El primer paso consiste en precalentar el horno a 180 °C para que esté listo al momento de cocinar las galletitas. Mientras tanto, en un bowl, se debe mezclar la manteca a temperatura ambiente con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa y homogénea.
- Luego, se incorpora el huevo junto con la esencia de vainilla y se continúa mezclando hasta integrar bien todos los ingredientes. Una vez lograda esta base, se agrega la harina leudante de a poco, uniendo todo hasta formar una masa suave y uniforme. Se puede ir agregando harina si la masa queda muy pegajosa, pero con cuidado de no excederse.
- Con la masa lista, se forman pequeñas bolitas del mismo tamaño. Cada una se coloca sobre una bandeja previamente enmantecada o cubierta con papel manteca. En el centro de cada bolita se hace una pequeña presión con el dedo para generar el espacio donde irá el relleno.
- Las galletitas se llevan al horno durante unos cinco minutos. Luego se retiran brevemente para agregar el dulce de membrillo en el centro de cada una y se vuelven a hornear por aproximadamente cinco minutos más, hasta que estén apenas doradas en la base.
- Una vez listas, se dejan enfriar y ya están listas para servir.
Ideas para mejorar la receta y variar los sabores
- Si bien el membrillo es el relleno tradicional, esta receta permite múltiples variantes. Una opción es reemplazarlo por dulce de batata para un sabor distinto pero igual de clásico. También se pueden usar dulce de leche o pequeñas porciones de chocolate para una versión más golosa.
- Otra alternativa es sumar un toque decorativo antes de hornear, como espolvorear un poco de azúcar por encima o agregar coco rallado a la masa. Incluso se puede aromatizar con ralladura de limón o naranja para darle un sabor más fresco.