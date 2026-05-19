Receta económica y muy rica: pepas de membrillo, listas en pocos minutos

Las pepas de membrillo son una de las preparaciones más tradicionales de la pastelería casera y, al mismo tiempo, una de las más elegidas por su simpleza. Con pocos ingredientes y en muy poco tiempo, es posible lograr unas galletitas suaves, dulces y con ese toque casero que recuerda a las recetas de antes.

Además, las pepas caseras tienen la ventaja de ser muy versátiles. Aunque la versión más conocida es con dulce de membrillo, también se pueden preparar con otros rellenos como dulce de batata, dulce de leche o incluso chocolate.

Paso a paso para hacer pepas de membrillo

Ingredientes:

250 gramos de harina leudante

100 gramos de manteca

100 gramos de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

Dulce de membrillo, cantidad necesaria





Con pocos ingredientes y un paso a paso simple, esta receta de pepas es ideal para acompañar los mates o el café de la tarde.

El primer paso consiste en precalentar el horno a 180 °C para que esté listo al momento de cocinar las galletitas. Mientras tanto, en un bowl, se debe mezclar la manteca a temperatura ambiente con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa y homogénea. Luego, se incorpora el huevo junto con la esencia de vainilla y se continúa mezclando hasta integrar bien todos los ingredientes. Una vez lograda esta base, se agrega la harina leudante de a poco, uniendo todo hasta formar una masa suave y uniforme. Se puede ir agregando harina si la masa queda muy pegajosa, pero con cuidado de no excederse. Con la masa lista, se forman pequeñas bolitas del mismo tamaño. Cada una se coloca sobre una bandeja previamente enmantecada o cubierta con papel manteca. En el centro de cada bolita se hace una pequeña presión con el dedo para generar el espacio donde irá el relleno. Las galletitas se llevan al horno durante unos cinco minutos. Luego se retiran brevemente para agregar el dulce de membrillo en el centro de cada una y se vuelven a hornear por aproximadamente cinco minutos más, hasta que estén apenas doradas en la base. Una vez listas, se dejan enfriar y ya están listas para servir.

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