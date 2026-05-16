Pepas saludables de coco: una receta fácil y deliciosa para acompañar el mate

La merienda ocupa un lugar especial dentro de las rutinas diarias y muchas personas buscan opciones caseras que permitan disfrutar algo dulce sin caer en preparaciones demasiado

Dentro de las alternativas más elegidas, estas pepas de coco caseras aparecen como un acompañante infalible para el mate, el café, el té o cualquier infusión calentita.

Además de ser fáciles de preparar, combinan ingredientes baratos que aportan una textura suave y un sabor ideal para cualquier momento del día.

Estas pepas saludables de coco se convirtieron en una de las opciones favoritas para disfrutar algo dulce de manera simple y casera.

Ingredientes para las pepas de coco

1 huevo

4 cucharadas de azúcar mascabo o edulcorante

4 cucharadas de aceite de coco o neutro

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 taza de coco rallado

1 taza de harina integral o avena procesada

1 cucharadita de polvo para hornear

Dulce de membrillo, batata, dulce de leche o mermelada sin azúcar para rellenar

Coco rallado, harina integral y dulce de membrillo forman parte de esta receta simple y llena de sabor.

Paso a paso de la preparación

En un bowl grande colocar el huevo junto con el azúcar mascabo. Batir durante unos minutos hasta integrar bien y lograr una mezcla ligeramente espumosa.

Agregar el aceite y la esencia de vainilla. Revolver nuevamente hasta que todos los ingredientes líquidos queden completamente unidos.

Incorporar el coco rallado y mezclar con ayuda de una cuchara o espátula. Luego sumar la harina integral junto con el polvo para hornear.

Unir todo hasta formar una masa suave y moldeable. Si la preparación queda demasiado húmeda, se puede agregar una cucharada extra de harina o avena.

Tomar pequeñas porciones de masa y formar bolitas del mismo tamaño. Colocarlas sobre una placa previamente aceitada o cubierta con papel manteca.

Con el dedo o una cuchara pequeña hacer un hueco en el centro de cada bolita. Allí colocar un poco de dulce de membrillo derretido o la mermelada elegida.

Llevar a horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 15 a 20 minutos, hasta que la base esté apenas dorada.

Retirar del horno y dejar enfriar unos minutos antes de servir. Se pueden acompañar con café, té o mate.

El secreto está en lograr una masa suave y cocinar las pepas hasta que apenas comiencen a dorarse.

Consejos para que las pepas salgan perfectas

Si querés una textura más húmeda y suave, podés agregar una cucharada de yogur natural a la preparación.

El dulce de membrillo se trabaja mejor si se derrite previamente con unas cucharadas de agua caliente.

Para una versión todavía más saludable, reemplazá el azúcar mascabo por edulcorante apto para cocción.

También se pueden rellenar con mermelada de frutos rojos, pasta de maní o dulce de batata.

Si la masa se pega mucho en las manos, llevarla 10 minutos a la heladera ayudará a moldearla mejor.

Guardadas en un recipiente hermético, las pepas pueden durar varios días manteniendo su textura.

Para potenciar el sabor del coco, se puede agregar un poco de ralladura de limón o esencia extra de vainilla.