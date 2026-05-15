Ni de papa ni de acelga: la tortilla proteica que conquista con pocos ingredientes

Las recetas simples y saludables ganan cada vez más protagonismo entre quienes buscan comidas rápidas, económicas y fáciles de preparar.
En este contexto, la tortilla de zanahoria aparece como una alternativa ideal para resolver almuerzos o cenas sin demasiada elaboración.
Gracias a su textura suave y preparación sencilla, esta receta se transformó en una gran aliada para quienes quieren comer rico sin pasar horas en la cocina.
Ingredientes para la tortilla de zanahoria 3 zanahorias medianas ralladas
3 huevos
3 cucharadas de avena instantánea
100 gramos de queso rallado o queso cremoso
1 cebolla pequeña picada
1 diente de ajo picado
Sal y pimienta a gusto
Orégano o perejil opcional
Un chorrito de aceite
Paso a paso de la preparación Lavar, pelar y rallar las zanahorias finamente para lograr una textura más uniforme en la preparación.
En una sartén con un poco de aceite, rehogar la cebolla y el ajo hasta que queden transparentes y tiernos. Este paso ayuda a potenciar el sabor de la tortilla.
En un bowl grande colocar las zanahorias ralladas, los huevos, la avena y el queso. Luego incorporar la cebolla cocida y condimentar con sal, pimienta y las hierbas elegidas.
Mezclar bien todos los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea y húmeda.
Calentar una sartén antiadherente con unas gotas de aceite y verter toda la mezcla. Cocinar a fuego medio durante varios minutos hasta que la base quede firme y dorada.
Dar vuelta la tortilla con ayuda de un plato o tapa y cocinar del otro lado hasta que quede bien cocida por dentro.
Servir caliente y acompañar con ensaladas, verduras asadas o alguna salsa liviana.
Consejos para que salga mejor Escurrir un poco la zanahoria si tiene demasiado líquido.
Cocinar a fuego medio-bajo para evitar que se queme por fuera y quede cruda adentro.
Agregar semillas o queso extra para darle más textura y proteínas.
También puede hacerse al horno para una versión más liviana.
Se puede guardar en la heladera y recalentar sin perder sabor ni consistencia.