Ni de papa ni de acelga: la tortilla proteica que conquista con pocos ingredientes

Las recetas simples y saludables ganan cada vez más protagonismo entre quienes buscan comidas rápidas, económicas y fáciles de preparar.

En este contexto, la tortilla de zanahoria aparece como una alternativa ideal para resolver almuerzos o cenas sin demasiada elaboración.

Gracias a su textura suave y preparación sencilla, esta receta se transformó en una gran aliada para quienes quieren comer rico sin pasar horas en la cocina.

Con pequeños trucos de cocción, esta preparación puede quedar más jugosa, firme y llena de sabor.

Ingredientes para la tortilla de zanahoria

3 zanahorias medianas ralladas

3 huevos

3 cucharadas de avena instantánea

100 gramos de queso rallado o queso cremoso

1 cebolla pequeña picada

1 diente de ajo picado

Sal y pimienta a gusto

Orégano o perejil opcional

Un chorrito de aceite

La zanahoria, los huevos y el queso son la base de esta receta nutritiva y fácil de preparar.

Paso a paso de la preparación

Lavar, pelar y rallar las zanahorias finamente para lograr una textura más uniforme en la preparación.

En una sartén con un poco de aceite, rehogar la cebolla y el ajo hasta que queden transparentes y tiernos. Este paso ayuda a potenciar el sabor de la tortilla.

En un bowl grande colocar las zanahorias ralladas, los huevos, la avena y el queso. Luego incorporar la cebolla cocida y condimentar con sal, pimienta y las hierbas elegidas.

Mezclar bien todos los ingredientes hasta obtener una preparación homogénea y húmeda.

Calentar una sartén antiadherente con unas gotas de aceite y verter toda la mezcla. Cocinar a fuego medio durante varios minutos hasta que la base quede firme y dorada.

Dar vuelta la tortilla con ayuda de un plato o tapa y cocinar del otro lado hasta que quede bien cocida por dentro.

Servir caliente y acompañar con ensaladas, verduras asadas o alguna salsa liviana.

La cocción lenta permite lograr una tortilla dorada por fuera y suave en el interior.

Consejos para que salga mejor

Escurrir un poco la zanahoria si tiene demasiado líquido.

Cocinar a fuego medio-bajo para evitar que se queme por fuera y quede cruda adentro.

Agregar semillas o queso extra para darle más textura y proteínas.

También puede hacerse al horno para una versión más liviana.

Se puede guardar en la heladera y recalentar sin perder sabor ni consistencia.