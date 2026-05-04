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Lunes, 4 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
OPCIÓN NUTRITIVA

Canelones "fit" sin harina: la receta alta en proteínas que todos quieren probar

Ideal para quienes buscan comer mejor sin resignar sabor, esta opción nutritiva reemplaza la masa tradicional por ingredientes más livianos.

MBurczynsky

Cada vez más personas buscan adaptar sus comidas favoritas a versiones más equilibradas, sin perder ese toque casero que las hace irresistibles. En ese camino, las recetas reinventadas ganan protagonismo por su practicidad y valor nutricional.

Dentro de las opciones menos conocidas, los canelones fit se destacan por su versatilidad y aporte nutricional, ya que permiten disfrutar de un clásico de manera más liviana, con ingredientes simples y accesibles.

&nbsp;Una alternativa práctica y nutritiva para disfrutar sin complicaciones.&nbsp;
 Una alternativa práctica y nutritiva para disfrutar sin complicaciones. 

Ingredientes para 4 porciones: 

  • 2 zucchinis grandes (para reemplazar la masa)
  • 300 g de carne picada magra o pollo desmenuzado
  • 1 taza de ricota descremada
  • 1 huevo
  • 1/2 cebolla picada
  • 1 diente de ajo
  • 1 taza de salsa de tomate natural
  • Sal, pimienta y condimentos a gusto (orégano, pimentón, nuez moscada)
  • Queso rallado (opcional, para gratinar)

    • &nbsp;Ingredientes simples y accesibles para una versión más liviana y nutritiva.&nbsp;
     Ingredientes simples y accesibles para una versión más liviana y nutritiva. 

    Paso a paso: 

  • Preparar la base de los canelones: lavar bien los zucchinis y cortarlos en láminas finas a lo largo. Lo ideal es usar una mandolina para que queden parejas, pero también se puede hacer con cuchillo, con cuidado.
  • Ablandar las láminas: cocinar el zucchini apenas unos minutos en una plancha caliente, al vapor o en agua hirviendo. No deben quedar demasiado blandos, solo flexibles para poder enrollarlos sin que se rompan.
  • Preparar el relleno: picar la cebolla y el ajo, y saltearlos en una sartén con unas gotas de aceite hasta que estén transparentes y perfumados.
  • Sumar la proteína: incorporar la carne picada magra, pollo desmenuzado o el relleno elegido. Cocinar hasta que esté bien hecho y condimentar con sal, pimienta, pimentón, orégano o las especias que más gusten.
  • Agregar la ricota: una vez cocida la preparación, retirar del fuego e incorporar la ricota descremada. Mezclar bien hasta lograr un relleno cremoso y firme. Si hace falta, sumar un huevo para unir mejor.
  • Armar los canelones: colocar una cucharada del relleno sobre cada lámina de zucchini y enrollar con cuidado. Repetir el proceso hasta terminar toda la preparación.
  • Preparar la fuente: colocar una base de salsa de tomate natural en una fuente apta para horno. Esto evita que se peguen y aporta humedad durante la cocción.
  • Acomodar y cubrir: ubicar los canelones uno al lado del otro, con el cierre hacia abajo. Cubrir con más salsa y, si se desea, agregar un poco de queso rallado o mozzarella light para gratinar.
  • Hornear: llevar a horno precalentado a 180° durante 20 a 25 minutos, hasta que la preparación esté caliente, firme y ligeramente gratinada en la superficie.
  • Reposar y servir: retirar del horno y dejar descansar unos minutos antes de servir. Este paso ayuda a que los canelones mantengan mejor la forma y no se desarmen al llevarlos al plato.

    • &nbsp;El armado es sencillo y permite adaptar el relleno según los gustos.&nbsp;
     El armado es sencillo y permite adaptar el relleno según los gustos. 

    Consejos útiles

  • Para una versión más liviana, evitar el queso o usar uno bajo en grasa.
  • También se puede reemplazar el zucchini por berenjena o incluso láminas de zanahoria.
  • Agregar espinaca al relleno suma volumen y nutrientes.
  • Dejar reposar unos minutos antes de servir mejora la textura.

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