Canelones "fit" sin harina: la receta alta en proteínas que todos quieren probar

Cada vez más personas buscan adaptar sus comidas favoritas a versiones más equilibradas, sin perder ese toque casero que las hace irresistibles. En ese camino, las recetas reinventadas ganan protagonismo por su practicidad y valor nutricional.

Dentro de las opciones menos conocidas, los canelones fit se destacan por su versatilidad y aporte nutricional, ya que permiten disfrutar de un clásico de manera más liviana, con ingredientes simples y accesibles.

Una alternativa práctica y nutritiva para disfrutar sin complicaciones.

Ingredientes para 4 porciones:

2 zucchinis grandes (para reemplazar la masa)

300 g de carne picada magra o pollo desmenuzado

1 taza de ricota descremada

1 huevo

1/2 cebolla picada

1 diente de ajo

1 taza de salsa de tomate natural

Sal, pimienta y condimentos a gusto (orégano, pimentón, nuez moscada)

Queso rallado (opcional, para gratinar)

Ingredientes simples y accesibles para una versión más liviana y nutritiva.

Paso a paso:

Preparar la base de los canelones: lavar bien los zucchinis y cortarlos en láminas finas a lo largo. Lo ideal es usar una mandolina para que queden parejas, pero también se puede hacer con cuchillo, con cuidado.

Ablandar las láminas: cocinar el zucchini apenas unos minutos en una plancha caliente, al vapor o en agua hirviendo. No deben quedar demasiado blandos, solo flexibles para poder enrollarlos sin que se rompan.

Preparar el relleno: picar la cebolla y el ajo, y saltearlos en una sartén con unas gotas de aceite hasta que estén transparentes y perfumados.

Sumar la proteína: incorporar la carne picada magra, pollo desmenuzado o el relleno elegido. Cocinar hasta que esté bien hecho y condimentar con sal, pimienta, pimentón, orégano o las especias que más gusten.

Agregar la ricota: una vez cocida la preparación, retirar del fuego e incorporar la ricota descremada. Mezclar bien hasta lograr un relleno cremoso y firme. Si hace falta, sumar un huevo para unir mejor.

Armar los canelones: colocar una cucharada del relleno sobre cada lámina de zucchini y enrollar con cuidado. Repetir el proceso hasta terminar toda la preparación.

Preparar la fuente: colocar una base de salsa de tomate natural en una fuente apta para horno. Esto evita que se peguen y aporta humedad durante la cocción.

Acomodar y cubrir: ubicar los canelones uno al lado del otro, con el cierre hacia abajo. Cubrir con más salsa y, si se desea, agregar un poco de queso rallado o mozzarella light para gratinar.

Hornear: llevar a horno precalentado a 180° durante 20 a 25 minutos, hasta que la preparación esté caliente, firme y ligeramente gratinada en la superficie.

Reposar y servir: retirar del horno y dejar descansar unos minutos antes de servir. Este paso ayuda a que los canelones mantengan mejor la forma y no se desarmen al llevarlos al plato.

El armado es sencillo y permite adaptar el relleno según los gustos.

Consejos útiles

Para una versión más liviana, evitar el queso o usar uno bajo en grasa.

También se puede reemplazar el zucchini por berenjena o incluso láminas de zanahoria.

Agregar espinaca al relleno suma volumen y nutrientes.

Dejar reposar unos minutos antes de servir mejora la textura.