Panqueques de avena y banana: ideales para una merienda proteica
Una receta simple y nutritiva que se prepara en pocos minutos, con ingredientes básicos y un paso a paso muy sencillo.
Dentro de las alternativas caseras para la merienda, los panqueques de avena y banana se posicionan como una opción práctica, saludable y rendidora. Se trata de una receta que combina ingredientes accesibles con un perfil nutricional equilibrado, ideal para quienes buscan una preparación más liviana sin resignar sabor.
La combinación de avena, fruta y huevo permite obtener una textura suave y esponjosa, además de aportar energía sostenida. Por eso, estos panqueques no solo funcionan como merienda, sino también como desayuno o incluso como colación después de una actividad física.
Paso a paso para preparar unos panqueques de avena y banana saludables
Ingredientes:
- 1 banana madura
- 1 huevo
- ½ taza de avena (fina o instantánea)
- ¼ de taza de leche
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Opcional: esencia de vainilla o una pizca de canela
Preparación:
Comenzar pisando la banana en un bowl hasta formar un puré sin grumos. Este paso es clave para lograr una base dulce y homogénea. Luego, incorporar el huevo y mezclar bien hasta integrar ambos ingredientes.
A continuación, sumar la avena, el polvo de hornear y la leche. Revolver hasta obtener una preparación espesa pero fluida, que pueda verterse fácilmente en la sartén sin perder consistencia.
Calentar una sartén a fuego medio y, si es necesario, colocar una mínima cantidad de aceite o manteca para evitar que se peguen. Verter pequeñas porciones de la mezcla y cocinar cada panqueque durante uno o dos minutos por lado. El punto justo se reconoce cuando aparecen burbujas en la superficie y la base se vuelve firme.
Dar vuelta con cuidado y cocinar unos segundos más hasta dorar ligeramente. Retirar y servir tibios.
Estos panqueques pueden acompañarse con distintas opciones: rodajas de banana, manzana, frutos rojos, yogur o mantequilla de maní, según el gusto de cada persona.
Tips para mejorar la receta
Para lograr mejores resultados, es recomendable utilizar bananas bien maduras, ya que aportan mayor dulzor natural y mejor textura. Si se busca una consistencia más uniforme, también se puede procesar la mezcla en licuadora.
Otro consejo es no cocinar los panqueques a fuego muy alto, ya que pueden dorarse demasiado rápido por fuera y quedar crudos en el interior. Mantener una temperatura media permite una cocción pareja.
Por último, se pueden sumar ingredientes extra para variar la receta: semillas, chips de chocolate o frutos secos.