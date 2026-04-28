Panqueques de avena y banana: ideales para una merienda proteica

Dentro de las alternativas caseras para la merienda, los panqueques de avena y banana se posicionan como una opción práctica, saludable y rendidora. Se trata de una receta que combina ingredientes accesibles con un perfil nutricional equilibrado, ideal para quienes buscan una preparación más liviana sin resignar sabor.

La combinación de avena, fruta y huevo permite obtener una textura suave y esponjosa, además de aportar energía sostenida. Por eso, estos panqueques no solo funcionan como merienda, sino también como desayuno o incluso como colación después de una actividad física.

Paso a paso para preparar unos panqueques de avena y banana saludables

Ingredientes:

1 banana madura

1 huevo

½ taza de avena (fina o instantánea)

¼ de taza de leche

1 cucharadita de polvo de hornear

Opcional: esencia de vainilla o una pizca de canela





Esta receta brinda saciedad y energía, por lo que es ideal para un desayuno completo o como colación para antes o después de una actividad física.

Preparación:

Comenzar pisando la banana en un bowl hasta formar un puré sin grumos. Este paso es clave para lograr una base dulce y homogénea. Luego, incorporar el huevo y mezclar bien hasta integrar ambos ingredientes.

A continuación, sumar la avena, el polvo de hornear y la leche. Revolver hasta obtener una preparación espesa pero fluida, que pueda verterse fácilmente en la sartén sin perder consistencia.

Calentar una sartén a fuego medio y, si es necesario, colocar una mínima cantidad de aceite o manteca para evitar que se peguen. Verter pequeñas porciones de la mezcla y cocinar cada panqueque durante uno o dos minutos por lado. El punto justo se reconoce cuando aparecen burbujas en la superficie y la base se vuelve firme.

Dar vuelta con cuidado y cocinar unos segundos más hasta dorar ligeramente. Retirar y servir tibios.

Estos panqueques pueden acompañarse con distintas opciones: rodajas de banana, manzana, frutos rojos, yogur o mantequilla de maní, según el gusto de cada persona.

Tips para mejorar la receta

Para lograr mejores resultados, es recomendable utilizar bananas bien maduras, ya que aportan mayor dulzor natural y mejor textura. Si se busca una consistencia más uniforme, también se puede procesar la mezcla en licuadora.

Otro consejo es no cocinar los panqueques a fuego muy alto, ya que pueden dorarse demasiado rápido por fuera y quedar crudos en el interior. Mantener una temperatura media permite una cocción pareja.

Por último, se pueden sumar ingredientes extra para variar la receta: semillas, chips de chocolate o frutos secos.



