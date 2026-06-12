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Viernes, 12 de junio de 2026

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Panqueques con dulce de leche: la receta económica con 4 ingredientes para salvar la merienda

Una opción clásica que se prepara en pocos minutos, con ingredientes que ya tenés en la heladera y un secreto clave para que la masa no se rompa.

SGorostiaga
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Preparar panqueques caseros con dulce de leche es un gran plan, ya que se trata de una receta rápida, rica y barata para resolver el desayuno o la merienda en menos de 45 minutos.

Con apenas cuatro ingredientes básicos que están en cualquier cocina, podés armar un clásico argentino infalible.

Qué ingredientes necesitás

  • Huevos: 2 unidades.

  • Harina común: 1 taza.

  • Leche: 1 taza.

  • Sal: Una pizca.

Paso a paso: cómo hacer panqueques caseros


En un recipiente mediano batí los huevos ligeramente hasta romper el ligue. Incorporá la leche y mezclá bien hasta unificar.

Tamizá la harina y sumala a la preparación junto con la pizca de sal. Meclá fuerte para que no queden grumos.

Tapá el recipiente y dejá reposar la mezcla 30 minutos en la heladera. Este paso es obligatorio para que la masa descanse.

Calentá una sartén con un cubito de manteca. Volcá un cucharón de la mezcla y distribuila por toda la superficie.

Cuando aparezcan burbujas en la superficie, dalo vuelta con una espátula y cocinalo un minuto más del otro lado. Sacalos y armá una torre.

Los panqueques con dulce de leche son un clásico de la gastronomía.
Los panqueques con dulce de leche son un clásico de la gastronomía.

El truco para que no se peguen


El secreto de los cocineros expertos es dejar enfriar la masa en la heladera. Eso hace que el almidón de la harina se hidrate y el panqueque no se desarme en la sartén.

Opciones de relleno dulces y saladas


El clásico nacional indiscutido es con abundante dulce de leche, enrollados o pañuelito. También podés sumarle una banana cortada en rodajas.

Si preferís una opción salada rápida, podés untarlos con queso crema, paté o armar la clásica torre de panqueques navideña intercalando fiambre, queso, tomate y lechuga.

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