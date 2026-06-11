Lasaña de espinaca y ricota: una receta deliciosa para sumar verduras al almuerzo
Una opción clásica de la cocina casera que combina capas suaves de pasta con espinaca fresca y ricota cremosa. Ideal para el almuerzo, esta receta es una forma rica y sencilla de incorporar más verduras al día a día sin resignar sabor ni contundencia.
Llegó el momento de los platos calientes y bien caseros, de esos que reconfortan y hacen del almuerzo una pausa más disfrutable. Con la espinaca como protagonista y la ricota aportando cremosidad, esta receta de lasaña se convirtió en una opción ideal para los días en los que de frío.
Además de ser una preparación versátil, permite adaptar ingredientes según lo que haya en casa y mantiene ese equilibrio entre sabor y textura que la hace tan elegida. Es una alternativa distinta a las versiones tradicionales de carne, pero igual de contundente y perfecta para compartir en familia o disfrutar en cualquier día de la semana.
¿Cómo preparar la lasaña de espinaca y ricota para un almuerzo con nuevos sabores?
Además de ser una receta rendidora y fácil de adaptar, es una forma simple de sumar verduras al menú sin perder sabor ni textura. Cada capa aporta algo distinto y, en conjunto, logra ese equilibrio entre lo liviano de la espinaca y lo cremoso del queso que la vuelve una opción clásica para repetir.
Ingredientes
- 12 placas de lasaña (precocidas o tradicionales)
- 500 gramos de espinaca fresca (o congelada)
- 400 gramos de ricota
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 500 ml de salsa de tomate
- Salsa blanca
- 150 gramos de queso rallado
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada (opcional)
Preparación
- Hervir las placas de lasaña si no son precocidas y reservar.
- Saltear la cebolla y el ajo picados con aceite de oliva hasta que estén dorados.
- Agregar la espinaca picada y cocinar hasta que reduzca su volumen. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
- Retirar del fuego y mezclar con la ricota hasta formar un relleno cremoso.
- En una fuente para horno, colocar una base de salsa de tomate, salsa blanca y armar capas alternando masa, mezcla de espinaca, ricota, y salsa. Repetir hasta terminar los ingredientes.
- Finalizar con salsa, queso rallado por encima y llevar al horno a 180°C durante 25-30 minutos, hasta que esté dorada y burbujeante.