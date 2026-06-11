Lasaña de espinaca y ricota: una receta deliciosa para sumar verduras al almuerzo

Llegó el momento de los platos calientes y bien caseros, de esos que reconfortan y hacen del almuerzo una pausa más disfrutable. Con la espinaca como protagonista y la ricota aportando cremosidad, esta receta de lasaña se convirtió en una opción ideal para los días en los que de frío.

Además de ser una preparación versátil, permite adaptar ingredientes según lo que haya en casa y mantiene ese equilibrio entre sabor y textura que la hace tan elegida. Es una alternativa distinta a las versiones tradicionales de carne, pero igual de contundente y perfecta para compartir en familia o disfrutar en cualquier día de la semana.

¿Cómo preparar la lasaña de espinaca y ricota para un almuerzo con nuevos sabores?

¿Cómo preparar la lasaña de espinaca y ricotta para un almuerzo con nuevos sabores?

Además de ser una receta rendidora y fácil de adaptar, es una forma simple de sumar verduras al menú sin perder sabor ni textura. Cada capa aporta algo distinto y, en conjunto, logra ese equilibrio entre lo liviano de la espinaca y lo cremoso del queso que la vuelve una opción clásica para repetir.

Ingredientes

12 placas de lasaña (precocidas o tradicionales)

500 gramos de espinaca fresca (o congelada)

400 gramos de ricota

1 cebolla

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

500 ml de salsa de tomate

Salsa blanca

150 gramos de queso rallado

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada (opcional)





Preparación