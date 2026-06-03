Receta de omelette griego proteico: una opción fácil, nutritiva y llena de sabor

Cuando se busca una comida rápida, nutritiva y que ayude a mantenerse saciado por más tiempo, los omelettes suelen ser una de las opciones más elegidas. Además de ser fáciles de preparar, permiten combinar distintos ingredientes para lograr platos completos y llenos de sabor.

En esta versión inspirada en la cocina griega, los huevos se combinan con vegetales frescos y otros ingredientes característicos de la gastronomía mediterránea. El resultado es una receta rica en proteínas, ideal para un desayuno, almuerzo o cena liviana sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

¿Cómo preparar el omelette griego rico en proteínas?





¿Cómo preparar el omelette griego rico en proteínas?

Además de ser una opción muy completa, esta preparación aporta vitaminas, minerales y grasas saludables provenientes de ingredientes frescos y naturales.

Su combinación equilibrada ayuda a generar mayor sensación de saciedad y la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan comidas simples, sabrosas y nutritivas para incorporar a su rutina.

Ingredientes

3 huevos.

50 gramos de queso feta desmenuzado.

1 puñado de espinaca fresca.

8 tomates cherry cortados por la mitad.

1 cucharada de aceitunas negras picadas.

1 cucharadita de aceite de oliva.

Sal y pimienta a gusto.

Orégano seco (opcional).





Paso a paso