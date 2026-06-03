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Miércoles, 3 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
IMPERDIBLE

Receta de omelette griego proteico: una opción fácil, nutritiva y llena de sabor

Con ingredientes simples y una preparación que lleva apenas unos minutos, este omelette combina proteínas, vegetales y sabores típicos de la cocina mediterránea, convirtiéndose en una alternativa práctica para cualquier comida del día.

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Cuando se busca una comida rápida, nutritiva y que ayude a mantenerse saciado por más tiempo, los omelettes suelen ser una de las opciones más elegidas. Además de ser fáciles de preparar, permiten combinar distintos ingredientes para lograr platos completos y llenos de sabor.

En esta versión inspirada en la cocina griega, los huevos se combinan con vegetales frescos y otros ingredientes característicos de la gastronomía mediterránea. El resultado es una receta rica en proteínas, ideal para un desayuno, almuerzo o cena liviana sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

¿Cómo preparar el omelette griego rico en proteínas?

¿Cómo preparar el omelette griego rico en proteínas?

¿Cómo preparar el omelette griego rico en proteínas?

Además de ser una opción muy completa, esta preparación aporta vitaminas, minerales y grasas saludables provenientes de ingredientes frescos y naturales. 

Su combinación equilibrada ayuda a generar mayor sensación de saciedad y la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan comidas simples, sabrosas y nutritivas para incorporar a su rutina.

Ingredientes

  • 3 huevos.
  • 50 gramos de queso feta desmenuzado.
  • 1 puñado de espinaca fresca.
  • 8 tomates cherry cortados por la mitad.
  • 1 cucharada de aceitunas negras picadas.
  • 1 cucharadita de aceite de oliva.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • Orégano seco (opcional).

Paso a paso

  1. Lavá bien las hojas de espinaca y los tomates cherry. Cortá los tomates por la mitad, picá las aceitunas y desmenuzá el queso feta para tener todos los ingredientes listos antes de comenzar la cocción.
  2. En un bol, colocá los huevos y batilos durante unos minutos hasta que las yemas y las claras queden completamente integradas. Agregá una pizca de sal y pimienta, teniendo en cuenta que el queso feta ya aporta bastante sabor.
  3. Calentá una sartén antiadherente a fuego medio y agregá el aceite de oliva. Incorporá la espinaca y cocinala apenas uno o dos minutos, solo hasta que pierda volumen. Luego sumá los tomates cherry y cocinalos brevemente para que comiencen a ablandarse sin perder su textura.
  4. Verté los huevos batidos sobre los vegetales y mové suavemente la sartén para distribuir la mezcla de manera uniforme. Cociná a fuego medio-bajo para que el omelette se haga de forma pareja y conserve una textura suave.
  5. Cuando la superficie todavía esté ligeramente húmeda, distribuí por encima el queso feta desmenuzado y las aceitunas picadas. Si te gusta un sabor más mediterráneo, podés agregar una pizca de orégano seco.
  6. Continuá la cocción durante unos minutos más hasta que la base esté firme y la parte superior casi cocida. Con ayuda de una espátula, doblá el omelette por la mitad con cuidado para que el relleno quede bien contenido y dejalo uno o dos minutos más sobre el fuego.
  7. Retiralo de la sartén cuando alcance el punto de cocción deseado y servilo de inmediato. Puede acompañarse con una ensalada fresca, unas rodajas de palta o una tostada integral para obtener una comida completa y equilibrada.
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