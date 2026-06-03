Receta de omelette griego proteico: una opción fácil, nutritiva y llena de sabor
Con ingredientes simples y una preparación que lleva apenas unos minutos, este omelette combina proteínas, vegetales y sabores típicos de la cocina mediterránea, convirtiéndose en una alternativa práctica para cualquier comida del día.
Cuando se busca una comida rápida, nutritiva y que ayude a mantenerse saciado por más tiempo, los omelettes suelen ser una de las opciones más elegidas. Además de ser fáciles de preparar, permiten combinar distintos ingredientes para lograr platos completos y llenos de sabor.
En esta versión inspirada en la cocina griega, los huevos se combinan con vegetales frescos y otros ingredientes característicos de la gastronomía mediterránea. El resultado es una receta rica en proteínas, ideal para un desayuno, almuerzo o cena liviana sin pasar demasiado tiempo en la cocina.
¿Cómo preparar el omelette griego rico en proteínas?
Además de ser una opción muy completa, esta preparación aporta vitaminas, minerales y grasas saludables provenientes de ingredientes frescos y naturales.
Su combinación equilibrada ayuda a generar mayor sensación de saciedad y la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan comidas simples, sabrosas y nutritivas para incorporar a su rutina.
Ingredientes
- 3 huevos.
- 50 gramos de queso feta desmenuzado.
- 1 puñado de espinaca fresca.
- 8 tomates cherry cortados por la mitad.
- 1 cucharada de aceitunas negras picadas.
- 1 cucharadita de aceite de oliva.
- Sal y pimienta a gusto.
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Orégano seco (opcional).
Paso a paso
- Lavá bien las hojas de espinaca y los tomates cherry. Cortá los tomates por la mitad, picá las aceitunas y desmenuzá el queso feta para tener todos los ingredientes listos antes de comenzar la cocción.
- En un bol, colocá los huevos y batilos durante unos minutos hasta que las yemas y las claras queden completamente integradas. Agregá una pizca de sal y pimienta, teniendo en cuenta que el queso feta ya aporta bastante sabor.
- Calentá una sartén antiadherente a fuego medio y agregá el aceite de oliva. Incorporá la espinaca y cocinala apenas uno o dos minutos, solo hasta que pierda volumen. Luego sumá los tomates cherry y cocinalos brevemente para que comiencen a ablandarse sin perder su textura.
- Verté los huevos batidos sobre los vegetales y mové suavemente la sartén para distribuir la mezcla de manera uniforme. Cociná a fuego medio-bajo para que el omelette se haga de forma pareja y conserve una textura suave.
- Cuando la superficie todavía esté ligeramente húmeda, distribuí por encima el queso feta desmenuzado y las aceitunas picadas. Si te gusta un sabor más mediterráneo, podés agregar una pizca de orégano seco.
- Continuá la cocción durante unos minutos más hasta que la base esté firme y la parte superior casi cocida. Con ayuda de una espátula, doblá el omelette por la mitad con cuidado para que el relleno quede bien contenido y dejalo uno o dos minutos más sobre el fuego.
- Retiralo de la sartén cuando alcance el punto de cocción deseado y servilo de inmediato. Puede acompañarse con una ensalada fresca, unas rodajas de palta o una tostada integral para obtener una comida completa y equilibrada.