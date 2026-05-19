Los 5 pasos sencillos para preparar la mejor tarta de zapallitos
Un plato comodín, nutritivo y perfecto para resolver viandas o almuerzos exprés. El secreto infalible para que el relleno quede en su punto justo y sin exceso de líquido.
La tarta de zapallitos se posicionó como una de las aliadas más fieles en la cocina diaria. Funciona a la perfección como plato principal o como guarnición, y tiene la enorme ventaja de poder consumirse tanto caliente como fría, lo que la convierte en el recurso ideal para quienes necesitan llevar un menú práctico en el tupper al trabajo o disfrutar de un almuerzo al aire libre.
Lograr una versión casera impecable requiere pocos elementos y un mínimo de tiempo. Siguiendo una serie de pautas técnicas simples, se puede evitar el principal problema de esta preparación es que el relleno quede aguado, y obtener una textura firme, sabrosa y perfectamente integrada.
Ingredientes para una tarta perfecta
La selección de elementos es directa y económica, priorizando el sabor natural de los vegetales frescos de estación:
6 zapallitos redondos
1 cebolla mediana
1/2 morrón rojo
3 huevos enteros
2 cucharadas soperas de queso crema
150 gramos de queso fresco o mozzarella
sal y pimienta al gusto
1 disco de masa de tarta de consistencia crocante o criolla
El procedimiento en 5 pasos
El secreto de esta receta radica en el control de la cocción de los vegetales para permitir que concentren su sabor sin alterar la consistencia.
Corte uniforme: comenzar cortando los zapallitos en cubos medianos para que mantengan cierta estructura durante la cocción. Por su parte, picar la cebolla y el morrón rojo en trozos pequeños o del tamaño que resulte más agradable al paladar.
Salteado técnico: en una sartén amplia con un chorrito de aceite caliente, dorar la cebolla y el morrón durante unos pocos minutos. Incorporar los zapallitos y cocinarlos por aproximadamente 5 minutos. En este punto, es fundamental esperar a que se evapore por completo el agua natural para evitar que la base de la masa quede húmeda. Asimismo, se debe retirar del fuego apenas se logre la evaporación para evitar que el zapallito se torne amargo. Reservar hasta que baje la temperatura.
Liga cremosa: en un bowl amplio, colocar los 3 huevos junto con las 2 cucharadas de queso crema. Batir enérgicamente con un tenedor hasta obtener una mezcla homogénea, cremosa y sin grumos.
Ensamble y sazón: una vez que las verduras salteadas estén templadas, incorporarlas al recipiente con la liga de huevo. Añadir el queso fresco en cubos medianos. Mezclar bien todos los componentes para que el queso quede distribuido de manera pareja y salpimentar a gusto.
Horneado: acomodar el disco de masa en un molde para tarta. Verter el relleno de forma uniforme y llevar a un horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 30 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el centro se note firme.