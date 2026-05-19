Los 5 pasos sencillos para preparar la mejor tarta de zapallitos

La tarta de zapallitos se posicionó como una de las aliadas más fieles en la cocina diaria. Funciona a la perfección como plato principal o como guarnición, y tiene la enorme ventaja de poder consumirse tanto caliente como fría, lo que la convierte en el recurso ideal para quienes necesitan llevar un menú práctico en el tupper al trabajo o disfrutar de un almuerzo al aire libre.

Lograr una versión casera impecable requiere pocos elementos y un mínimo de tiempo. Siguiendo una serie de pautas técnicas simples, se puede evitar el principal problema de esta preparación es que el relleno quede aguado, y obtener una textura firme, sabrosa y perfectamente integrada.

Ingredientes para una tarta perfecta

La selección de elementos es directa y económica, priorizando el sabor natural de los vegetales frescos de estación:

6 zapallitos redondos

1 cebolla mediana

1/2 morrón rojo

3 huevos enteros

2 cucharadas soperas de queso crema

150 gramos de queso fresco o mozzarella

sal y pimienta al gusto

1 disco de masa de tarta de consistencia crocante o criolla

La tarta de zapallitos se posicionó como una de las aliadas más fieles en la cocina diaria.

El procedimiento en 5 pasos

El secreto de esta receta radica en el control de la cocción de los vegetales para permitir que concentren su sabor sin alterar la consistencia.