El corte de carne rendidor para múltiples recetas que se consigue a $6.000
Se trata de una opción económica y versátil que permite preparar una gran variedad de platos sin gastar de más.
Dentro del mundo de la carne hay un corte que, aunque no suele estar entre los más elegidos en la cocina diaria, se posiciona como una opción rendidora, económica y adaptable a múltiples recetas.
Se trata de una pieza que permite resolver comidas abundantes sin necesidad de recurrir a cortes más caros. Gracias a su textura y facilidad de cocción, puede utilizarse en una amplia variedad de preparaciones, lo que la convierte en una alternativa práctica para el día a día.
¿Cuál es el corte de carne de cerdo económico y rendidor?
El corte en cuestión es el cuadril de cerdo, una pieza que se extrae de la parte trasera del animal y que presenta características similares al cuadril vacuno. Se destaca por ser magro, compacto y prácticamente sin nervios, lo que facilita su manipulación y cocción en distintas preparaciones.
Puede adquirirse entero o cortado en bifes, dependiendo del uso que se le quiera dar. Esta flexibilidad permite adaptarlo tanto a recetas rápidas como a cocciones más largas.
Entre las principales formas de cocinar este corte se encuentran:
- Guisos y estofados, donde la carne absorbe bien los sabores
- Milanesas, aprovechando su textura firme
- Carne al horno, ideal para porciones grandes
- Salteados rápidos con verduras
- Rellenos para empanadas y tartas
¿Cómo conseguir cuadril de cerdo con descuento?
Actualmente, el precio promedio del kilo de cuadril de cerdo ronda los $8.700 en carnicerías y supermercados. Sin embargo, existen alternativas que permiten acceder a este corte a un valor considerablemente menor.
Una de las opciones vigentes es el uso de la billetera digital Cuenta DNI, que ofrece un 30% de descuento todos los jueves de mayo en supermercados Coto, sin tope de reintegro.
Gracias a este beneficio, el precio final puede descender hasta aproximadamente $6.090 por kilo, lo que lo convierte en una de las opciones más convenientes dentro del mercado actual.