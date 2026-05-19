El corte de carne rendidor para múltiples recetas que se consigue a $6.000

Dentro del mundo de la carne hay un corte que, aunque no suele estar entre los más elegidos en la cocina diaria, se posiciona como una opción rendidora, económica y adaptable a múltiples recetas.

Se trata de una pieza que permite resolver comidas abundantes sin necesidad de recurrir a cortes más caros. Gracias a su textura y facilidad de cocción, puede utilizarse en una amplia variedad de preparaciones, lo que la convierte en una alternativa práctica para el día a día.

¿Cuál es el corte de carne de cerdo económico y rendidor?

El corte en cuestión es el cuadril de cerdo, una pieza que se extrae de la parte trasera del animal y que presenta características similares al cuadril vacuno. Se destaca por ser magro, compacto y prácticamente sin nervios, lo que facilita su manipulación y cocción en distintas preparaciones.

Puede adquirirse entero o cortado en bifes, dependiendo del uso que se le quiera dar. Esta flexibilidad permite adaptarlo tanto a recetas rápidas como a cocciones más largas.

Entre las principales formas de cocinar este corte se encuentran:

Guisos y estofados, donde la carne absorbe bien los sabores

Milanesas, aprovechando su textura firme

Carne al horno, ideal para porciones grandes

Salteados rápidos con verduras

Rellenos para empanadas y tartas





El cuadril de cerdo es un corte adaptable que funciona bien en comidas abundantes y con descuentos de Cuenta DNI puede conseguirse a un precio aproximado de $6.090.

¿Cómo conseguir cuadril de cerdo con descuento?

Actualmente, el precio promedio del kilo de cuadril de cerdo ronda los $8.700 en carnicerías y supermercados. Sin embargo, existen alternativas que permiten acceder a este corte a un valor considerablemente menor.

Una de las opciones vigentes es el uso de la billetera digital Cuenta DNI, que ofrece un 30% de descuento todos los jueves de mayo en supermercados Coto, sin tope de reintegro.

Gracias a este beneficio, el precio final puede descender hasta aproximadamente $6.090 por kilo, lo que lo convierte en una de las opciones más convenientes dentro del mercado actual.