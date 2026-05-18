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Lunes, 18 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
MUY BUENAS

Las tres comidas proteicas que ayudan a aumentar masa muscular

Existen alternativas simples, económicas y muy nutritivas que aportan aminoácidos esenciales y pueden incorporarse fácilmente a la alimentación cotidiana.

MBurczynsky

Cada vez más personas buscan mejorar su alimentación para acompañar rutinas de entrenamiento y ganar masa muscular. Aunque el pollo y el atún suelen ser las opciones más populares por su aporte proteico, existen otras recetas igual de efectivas que permiten variar el menú sin resignar nutrientes.

Dentro de las opciones menos conocidas, hay preparaciones fáciles de hacer en casa que combinan proteínas de calidad, carbohidratos y grasas saludables. Además, muchas de ellas son económicas y muy rendidoras.

Las tres comidas proteicas que ayudan a aumentar masa muscular

Tres comidas cargadas de proteínas que ayudan a desarrollar músculo

Omelette de huevos con queso y espinaca

Los huevos son considerados una de las mejores fuentes de proteína por su alto valor biológico. Esta receta combina claras y yemas con queso y vegetales para lograr una comida completa y saciante.

Ingredientes

  • 3 huevos
  • Un puñado de espinaca
  • 50 gramos de queso
  • Sal y pimienta
  • Aceite de oliva

Preparación

1. Batir los huevos.

2. Agregar la espinaca previamente salteada y el queso en cubos. 

3. Cocinar en sartén antiadherente hasta que quede dorado de ambos lados.

&nbsp;El omelette con queso y espinaca aporta proteínas de alta calidad y es una de las comidas más elegidas por quienes entrenan.
 El omelette con queso y espinaca aporta proteínas de alta calidad y es una de las comidas más elegidas por quienes entrenan.

Hamburguesas de lentejas y carne magra

La mezcla de legumbres con carne vacuna aporta proteínas, hierro y fibra, convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes entrenan fuerza o musculación.

Ingredientes

  • 250 gramos de carne picada magra
  • 1 taza de lentejas cocidas
  • 1 cebolla
  • Ajo y condimentos
  • Pan rallado o avena

Preparación

1. Procesar las lentejas junto a la cebolla y mezclar con la carne. 

2. Formar hamburguesas y cocinar al horno o a la plancha.

Combinar alimentación equilibrada y ejercicio físico es fundamental para favorecer el desarrollo muscular de forma saludable.

Combinar alimentación equilibrada y ejercicio físico es fundamental para favorecer el desarrollo muscular de forma saludable.

Tacos de garbanzos y huevo revuelto

Esta preparación combina proteínas vegetales y animales, además de aportar fibra y energía sostenida. Es una opción salada ideal para almuerzos o cenas rápidas después del entrenamiento.

Ingredientes

  • 2 tortillas integrales
  • 1 taza de garbanzos cocidos
  • 2 huevos
  • Tomate
  • Cebolla morada o blanca
  • Queso untable o palta
  • Condimentos a gusto

Preparación

1. Saltear los garbanzos con especias hasta que estén dorados. 

2. Aparte, hacer huevos revueltos. 

3. Calentar las tortillas y rellenarlas con los ingredientes. 

4. Se puede sumar palta o queso untable para darle mayor cremosidad y sumar grasas saludables.

Los tacos con legumbres y huevo son una alternativa proteica, saciante y fácil de preparar para cualquier momento del día.

Los tacos con legumbres y huevo son una alternativa proteica, saciante y fácil de preparar para cualquier momento del día.



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