La recomiendan los especialistas: esta es la carne más rica en hierro y cuesta muy poco

Mantener una alimentación equilibrada resulta fundamental para sostener la energía, fortalecer el organismo y prevenir déficits nutricionales.

Dentro de ese escenario, existen alimentos que sobresalen por su concentración de nutrientes y por ofrecer múltiples beneficios para distintas etapas de la vida.

Entre las alternativas más completas aparece una carne que pese proteínas, vitaminas y minerales. Además, conserva un precio más accesible en comparación con otros productos similares.

El hígado volvió a posicionarse como una de las opciones más valoradas por su aporte nutricional y su bajo costo frente a otros productos similares.

Uno de los alimentos con mayor aporte de hierro y múltiples beneficios nutricionales

El hígado es una de las vísceras más consumidas dentro de la gastronomía tradicional argentina y se destaca especialmente por su enorme aporte de hierro.

Este nutriente resulta clave para la formación de glóbulos rojos y para prevenir problemas vinculados con la anemia y el cansancio. Además, cumple un papel fundamental en el transporte de oxígeno dentro del organismo, ayudando a mantener buenos niveles de energía y un correcto funcionamiento del cuerpo.

Uno de los alimentos más recomendados por su valor nutricional y precio accesible

Además de hierro, el hígado aporta proteínas de excelente calidad, vitamina A, vitaminas del complejo B -especialmente B12- y minerales como zinc, fósforo y cobre. Gracias a esta combinación, suele ser considerado uno de los alimentos más nutritivos dentro de las carnes vacunas.

Otra de sus características es su versatilidad en la cocina. Puede prepararse a la plancha, encebollado, en guisos, patés o incluso incorporarse en rellenos y preparaciones caseras.

Su textura tierna y sabor intenso lo convierten en un ingrediente muy particular dentro de la cocina tradicional. Además, permite combinarlo con distintos acompañamientos, condimentos y métodos de cocción que ayudan a resaltar sus características.

Por su valor nutricional y su precio accesible, esta carne continúa siendo recomendada por especialistas en alimentación.

Tip de curado para mejorar sabor y textura

Muchas personas optan por "curar" el hígado antes de cocinarlo para suavizar su sabor y lograr una textura más tierna. Un truco muy utilizado consiste en dejarlo reposar entre 30 minutos y una hora en leche dentro de la heladera.

Luego se enjuaga cuidadosamente, se seca bien con papel de cocina para retirar el exceso de líquido y finalmente se cocina de manera habitual, logrando una textura más tierna y un sabor mucho más suave.

También se puede sumar limón, ajo, perejil o hierbas aromáticas para equilibrar sabores y reducir el gusto fuerte característico de esta carne.

El remojo previo ayuda a suavizar el sabor intenso y mejora notablemente la textura al momento de cocinarlo.

Recetas en las que se puede usar hígado

Hígado encebollado

Paté casero

Bifes a la plancha con puré

Guisos tradicionales

Empanadas de menudencias

Rellenos para tartas saladas

Salteados con verduras

Hígado grillado con hierbas

Arroz con hígado y vegetales