La recomiendan los especialistas: esta es la carne más rica en hierro y cuesta muy poco
Gracias a su gran aporte nutricional y versatilidad en la cocina, este alimento vuelve a ganar protagonismo dentro de las opciones más elegidas para una alimentación equilibrada.
Mantener una alimentación equilibrada resulta fundamental para sostener la energía, fortalecer el organismo y prevenir déficits nutricionales.
Dentro de ese escenario, existen alimentos que sobresalen por su concentración de nutrientes y por ofrecer múltiples beneficios para distintas etapas de la vida.
Entre las alternativas más completas aparece una carne que pese proteínas, vitaminas y minerales. Además, conserva un precio más accesible en comparación con otros productos similares.
Uno de los alimentos con mayor aporte de hierro y múltiples beneficios nutricionales
El hígado es una de las vísceras más consumidas dentro de la gastronomía tradicional argentina y se destaca especialmente por su enorme aporte de hierro.
Este nutriente resulta clave para la formación de glóbulos rojos y para prevenir problemas vinculados con la anemia y el cansancio. Además, cumple un papel fundamental en el transporte de oxígeno dentro del organismo, ayudando a mantener buenos niveles de energía y un correcto funcionamiento del cuerpo.
Además de hierro, el hígado aporta proteínas de excelente calidad, vitamina A, vitaminas del complejo B -especialmente B12- y minerales como zinc, fósforo y cobre. Gracias a esta combinación, suele ser considerado uno de los alimentos más nutritivos dentro de las carnes vacunas.
Otra de sus características es su versatilidad en la cocina. Puede prepararse a la plancha, encebollado, en guisos, patés o incluso incorporarse en rellenos y preparaciones caseras.
Su textura tierna y sabor intenso lo convierten en un ingrediente muy particular dentro de la cocina tradicional. Además, permite combinarlo con distintos acompañamientos, condimentos y métodos de cocción que ayudan a resaltar sus características.
Tip de curado para mejorar sabor y textura
Muchas personas optan por "curar" el hígado antes de cocinarlo para suavizar su sabor y lograr una textura más tierna. Un truco muy utilizado consiste en dejarlo reposar entre 30 minutos y una hora en leche dentro de la heladera.
Luego se enjuaga cuidadosamente, se seca bien con papel de cocina para retirar el exceso de líquido y finalmente se cocina de manera habitual, logrando una textura más tierna y un sabor mucho más suave.
También se puede sumar limón, ajo, perejil o hierbas aromáticas para equilibrar sabores y reducir el gusto fuerte característico de esta carne.
Recetas en las que se puede usar hígado