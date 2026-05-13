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Miércoles, 13 de mayo de 2026

Firme junto al pueblo
SUPERALIMENTO

La recomiendan los especialistas: esta es la carne más rica en hierro y cuesta muy poco

Gracias a su gran aporte nutricional y versatilidad en la cocina, este alimento vuelve a ganar protagonismo dentro de las opciones más elegidas para una alimentación equilibrada.

MBurczynsky

Mantener una alimentación equilibrada resulta fundamental para sostener la energía, fortalecer el organismo y prevenir déficits nutricionales. 

Dentro de ese escenario, existen alimentos que sobresalen por su concentración de nutrientes y por ofrecer múltiples beneficios para distintas etapas de la vida.

Entre las alternativas más completas aparece una carne que pese proteínas, vitaminas y minerales. Además, conserva un precio más accesible en comparación con otros productos similares.

&nbsp;El hígado volvió a posicionarse como una de las opciones más valoradas por su aporte nutricional y su bajo costo frente a otros productos similares.&nbsp;
 El hígado volvió a posicionarse como una de las opciones más valoradas por su aporte nutricional y su bajo costo frente a otros productos similares. 

Uno de los alimentos con mayor aporte de hierro y múltiples beneficios nutricionales 

El hígado es una de las vísceras más consumidas dentro de la gastronomía tradicional argentina y se destaca especialmente por su enorme aporte de hierro

Este nutriente resulta clave para la formación de glóbulos rojos y para prevenir problemas vinculados con la anemia y el cansancio. Además, cumple un papel fundamental en el transporte de oxígeno dentro del organismo, ayudando a mantener buenos niveles de energía y un correcto funcionamiento del cuerpo

&nbsp;Uno de los alimentos más recomendados por su valor nutricional y precio accesible&nbsp;
 Uno de los alimentos más recomendados por su valor nutricional y precio accesible 

Además de hierro, el hígado aporta proteínas de excelente calidad, vitamina A, vitaminas del complejo B -especialmente B12- y minerales como zinc, fósforo y cobre. Gracias a esta combinación, suele ser considerado uno de los alimentos más nutritivos dentro de las carnes vacunas.

Otra de sus características es su versatilidad en la cocina. Puede prepararse a la plancha, encebollado, en guisos, patés o incluso incorporarse en rellenos y preparaciones caseras. 

Su textura tierna y sabor intenso lo convierten en un ingrediente muy particular dentro de la cocina tradicional. Además, permite combinarlo con distintos acompañamientos, condimentos y métodos de cocción que ayudan a resaltar sus características.

&nbsp;Por su valor nutricional y su precio accesible, esta carne continúa siendo recomendada por especialistas en alimentación.&nbsp;
 Por su valor nutricional y su precio accesible, esta carne continúa siendo recomendada por especialistas en alimentación. 

Tip de curado para mejorar sabor y textura 

Muchas personas optan por "curar" el hígado antes de cocinarlo para suavizar su sabor y lograr una textura más tierna. Un truco muy utilizado consiste en dejarlo reposar entre 30 minutos y una hora en leche dentro de la heladera

Luego se enjuaga cuidadosamente, se seca bien con papel de cocina para retirar el exceso de líquido y finalmente se cocina de manera habitual, logrando una textura más tierna y un sabor mucho más suave. 

También se puede sumar limón, ajo, perejil o hierbas aromáticas para equilibrar sabores y reducir el gusto fuerte característico de esta carne.

&nbsp;El remojo previo ayuda a suavizar el sabor intenso y mejora notablemente la textura al momento de cocinarlo.&nbsp;
 El remojo previo ayuda a suavizar el sabor intenso y mejora notablemente la textura al momento de cocinarlo. 

Recetas en las que se puede usar hígado 

  • Hígado encebollado
  • Paté casero
  • Bifes a la plancha con puré
  • Guisos tradicionales
  • Empanadas de menudencias
  • Rellenos para tartas saladas
  • Salteados con verduras
  • Hígado grillado con hierbas
  • Arroz con hígado y vegetales

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