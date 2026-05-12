Los 3 platos calientes y abundantes con verduras que reconfortan en días frescos

Cuando llega el invierno, las recetas calientes con verduras se vuelven protagonistas de la cocina diaria. Son opciones rendidoras, económicas y perfectas para combatir las bajas temperaturas con platos llenos de sabor y textura. Además, permiten aprovechar ingredientes simples que suelen estar siempre en casa.

Las verduras de estación aportan muchísimo más que color. Bien cocinadas, pueden transformarse en comidas cremosas, gratinadas o especiadas que conquistan incluso a quienes no son muy fanáticos de lo vegetal. Papas, brócoli, berenjenas, cebollas y choclo son algunos ingredientes ideales para preparar platos calentitos y completos.

En esta selección vas a encontrar tres recetas distintas para sumar al menú invernal: una lasaña de verduras, un curry cremoso y una tortilla al horno bien contundente. Todas son fáciles de hacer y tienen ese toque casero que invita a repetir plato.

Lasaña de verduras y salsa blanca: una receta cremosa y llena de sabor para lucirte en una comida familiar

La lasaña tiene origen italiano y nació como una preparación de capas de pasta combinadas con distintos rellenos. Con el tiempo aparecieron versiones vegetarianas que ganaron muchísimo protagonismo por su equilibrio entre sabor, textura y practicidad.

Ingredientes para una fuente mediana

12 láminas de lasaña

1 berenjena

1 zucchini

1 zanahoria

1 cebolla

300 gramos de salsa de tomate

250 gramos de queso mozzarella

50 gramos de queso rallado

50 gramos de manteca

50 gramos de harina

500 ml de leche

Sal, pimienta y nuez moscada

El paso a paso para que la lasaña quede jugosa y bien gratinada

Cortá la berenjena, el zucchini y la zanahoria en cubos pequeños. Rehogalos junto con la cebolla picada hasta que las verduras estén tiernas y doradas. Agregá la salsa de tomate y cociná unos minutos más para integrar sabores. Reservá. Para la salsa blanca, derretí la manteca en una olla, incorporá la harina y mezclá rápidamente. Sumá la leche caliente de a poco sin dejar de revolver para evitar grumos. Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada. En una fuente para horno armá capas alternando salsa blanca, masa, verduras y mozzarella. Repetí el procedimiento hasta terminar los ingredientes y finalizá con queso rallado arriba. Llevá a horno medio durante aproximadamente 35 minutos hasta que la superficie quede dorada y burbujeante.

Curry de garbanzos y vegetales: el plato especiado y calentito que llena de aroma toda la cocina

El curry tiene una fuerte influencia de la cocina india y asiática, donde las especias cumplen un rol central para dar profundidad y personalidad a cada preparación. Esta versión con verduras y garbanzos es ideal para quienes buscan una comida nutritiva y muy sabrosa.

Ingredientes para 4 personas

1 lata de garbanzos o 250 gramos cocidos

1 papa

1 zanahoria

1 cebolla

1 tomate

200 ml de leche de coco

1 cucharada de curry

1 cucharadita de cúrcuma

1 diente de ajo

Aceite Sal y pimienta

Cómo lograr un curry cremoso y equilibrado sin complicarte demasiado

Rehogá la cebolla y el ajo picados en una sartén profunda con un poco de aceite. Sumá la zanahoria y la papa cortadas en cubos pequeños. Cocinalas unos minutos para que empiecen a ablandarse. Incorporá el tomate picado y condimentá con curry, cúrcuma, sal y pimienta. Agregá los garbanzos y la leche de coco. Mezclá bien para integrar todos los sabores. Cociná a fuego bajo durante 20 minutos hasta que las verduras estén tiernas y la salsa haya espesado. Servilo bien caliente, idealmente acompañado con arroz blanco o pan casero.

Tortilla al horno de papa, cebolla y brócoli: una comida simple y rendidora que salva cualquier almuerzo

La tortilla tiene raíces españolas y llegó a Argentina con la inmigración europea. Con el paso del tiempo aparecieron muchas variantes, y las versiones al horno se volvieron muy populares por ser más livianas y fáciles de preparar.

Ingredientes para una fuente mediana

4 papas

1 cebolla grande

1 brócoli pequeño

5 huevos

100 gramos de queso cremoso

Aceite de oliva

Sal y pimienta

El secreto para que quede tierna por dentro y dorada por fuera

Pelá las papas y cortalas en rodajas finas. Cocinalas unos minutos en agua hirviendo para acelerar la cocción. Separá el brócoli en pequeños arbolitos y hervilo apenas cinco minutos para que conserve color y textura. Rehogá la cebolla cortada en tiras hasta que quede transparente y levemente caramelizada. En un bowl mezclá los huevos con sal y pimienta. Incorporá las papas, el brócoli y la cebolla. Volcá la mezcla en una fuente aceitada y distribuí cubos de queso cremoso en el medio. Cociná en horno medio durante aproximadamente 30 minutos hasta que la tortilla esté firme y dorada.



