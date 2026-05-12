Los 3 platos calientes y abundantes con verduras que reconfortan en días frescos
Estas recetas son ideales para quienes buscan platos calentitos, caseros y fáciles de adaptar según los ingredientes disponibles.
Cuando llega el invierno, las recetas calientes con verduras se vuelven protagonistas de la cocina diaria. Son opciones rendidoras, económicas y perfectas para combatir las bajas temperaturas con platos llenos de sabor y textura. Además, permiten aprovechar ingredientes simples que suelen estar siempre en casa.
Las verduras de estación aportan muchísimo más que color. Bien cocinadas, pueden transformarse en comidas cremosas, gratinadas o especiadas que conquistan incluso a quienes no son muy fanáticos de lo vegetal. Papas, brócoli, berenjenas, cebollas y choclo son algunos ingredientes ideales para preparar platos calentitos y completos.
En esta selección vas a encontrar tres recetas distintas para sumar al menú invernal: una lasaña de verduras, un curry cremoso y una tortilla al horno bien contundente. Todas son fáciles de hacer y tienen ese toque casero que invita a repetir plato.
Lasaña de verduras y salsa blanca: una receta cremosa y llena de sabor para lucirte en una comida familiar
La lasaña tiene origen italiano y nació como una preparación de capas de pasta combinadas con distintos rellenos. Con el tiempo aparecieron versiones vegetarianas que ganaron muchísimo protagonismo por su equilibrio entre sabor, textura y practicidad.
Ingredientes para una fuente mediana
- 12 láminas de lasaña
- 1 berenjena
- 1 zucchini
- 1 zanahoria
- 1 cebolla
- 300 gramos de salsa de tomate
- 250 gramos de queso mozzarella
- 50 gramos de queso rallado
- 50 gramos de manteca
- 50 gramos de harina
- 500 ml de leche
- Sal, pimienta y nuez moscada
El paso a paso para que la lasaña quede jugosa y bien gratinada
- Cortá la berenjena, el zucchini y la zanahoria en cubos pequeños. Rehogalos junto con la cebolla picada hasta que las verduras estén tiernas y doradas.
- Agregá la salsa de tomate y cociná unos minutos más para integrar sabores. Reservá.
- Para la salsa blanca, derretí la manteca en una olla, incorporá la harina y mezclá rápidamente. Sumá la leche caliente de a poco sin dejar de revolver para evitar grumos. Condimentá con sal, pimienta y nuez moscada.
- En una fuente para horno armá capas alternando salsa blanca, masa, verduras y mozzarella.
- Repetí el procedimiento hasta terminar los ingredientes y finalizá con queso rallado arriba.
- Llevá a horno medio durante aproximadamente 35 minutos hasta que la superficie quede dorada y burbujeante.
Curry de garbanzos y vegetales: el plato especiado y calentito que llena de aroma toda la cocina
El curry tiene una fuerte influencia de la cocina india y asiática, donde las especias cumplen un rol central para dar profundidad y personalidad a cada preparación. Esta versión con verduras y garbanzos es ideal para quienes buscan una comida nutritiva y muy sabrosa.
Ingredientes para 4 personas
- 1 lata de garbanzos o 250 gramos cocidos
- 1 papa
- 1 zanahoria
- 1 cebolla
- 1 tomate
- 200 ml de leche de coco
- 1 cucharada de curry
- 1 cucharadita de cúrcuma
- 1 diente de ajo
- Aceite Sal y pimienta
Cómo lograr un curry cremoso y equilibrado sin complicarte demasiado
- Rehogá la cebolla y el ajo picados en una sartén profunda con un poco de aceite.
- Sumá la zanahoria y la papa cortadas en cubos pequeños. Cocinalas unos minutos para que empiecen a ablandarse.
- Incorporá el tomate picado y condimentá con curry, cúrcuma, sal y pimienta.
- Agregá los garbanzos y la leche de coco. Mezclá bien para integrar todos los sabores.
- Cociná a fuego bajo durante 20 minutos hasta que las verduras estén tiernas y la salsa haya espesado.
- Servilo bien caliente, idealmente acompañado con arroz blanco o pan casero.
Tortilla al horno de papa, cebolla y brócoli: una comida simple y rendidora que salva cualquier almuerzo
La tortilla tiene raíces españolas y llegó a Argentina con la inmigración europea. Con el paso del tiempo aparecieron muchas variantes, y las versiones al horno se volvieron muy populares por ser más livianas y fáciles de preparar.
Ingredientes para una fuente mediana
- 4 papas
- 1 cebolla grande
- 1 brócoli pequeño
- 5 huevos
- 100 gramos de queso cremoso
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
El secreto para que quede tierna por dentro y dorada por fuera
- Pelá las papas y cortalas en rodajas finas. Cocinalas unos minutos en agua hirviendo para acelerar la cocción.
- Separá el brócoli en pequeños arbolitos y hervilo apenas cinco minutos para que conserve color y textura.
- Rehogá la cebolla cortada en tiras hasta que quede transparente y levemente caramelizada.
- En un bowl mezclá los huevos con sal y pimienta. Incorporá las papas, el brócoli y la cebolla.
- Volcá la mezcla en una fuente aceitada y distribuí cubos de queso cremoso en el medio.
- Cociná en horno medio durante aproximadamente 30 minutos hasta que la tortilla esté firme y dorada.