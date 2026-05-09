Desayunos salvadores: 5 recetas fáciles y proteicas para empezar el día con energía

Consumir proteínas es una acción fundamental para la salud, ya que estos nutrientes permiten al cuerpo reparar tejidos y producir células nuevas. Además, juegan un rol crítico en etapas de crecimiento como la niñez, la adolescencia y el embarazo.

Este nutriente funciona como un saciante natural, manteniendo el hambre bajo control y evitando los clásicos "picoteos" entre comidas.

Según los expertos, para sentirse satisfecho durante toda la jornada, el consumo medio en cada comida debería oscilar entre los 25 y 30 gramos.

5 recetas prácticas para empezar el día con energía





Arrancar la mañana con proteínas es una excelente opción: el cuerpo tarda más en digerirlas que a los carbohidratos, lo que prolonga la sensación de plenitud.

1. Yogur griego con frutos secos

Un clásico rico en calcio y vitamina D.

Ingredientes: yogur griego natural (sin endulzar) y frutos secos variados (maní, almendras, castañas de cajú o nueces).

Preparación: mezclá una porción de yogur con los frutos secos para obtener grasas saludables y una carga extra de saciedad.

Yogur griego con frutos secos.

2. Sándwich de huevo y queso

Utiliza el huevo como fuente principal de proteína animal de alta calidad.

Ingredientes: 30 gramos de pan integral, 1 huevo (cocido o revuelto) y queso de alto valor proteico (parmesano o gruyere).

Preparación: rellená el pan integral con el huevo y sumá el queso para incrementar la potencia nutricional. Podés añadir lechuga o tomate para aportar fibra.

Sándwich de huevo y queso.

3. Quinoa con leche y manzana

La quinoa es una fuente vegetal completa que aporta los nueve aminoácidos esenciales.

Ingredientes: quinoa cocida, leche, 1 manzana y canela.

Preparación: mezclá la quinoa cocida con la leche y sumá la manzana en trozos. La canela ayuda a mejorar el sabor y facilita la digestión.

Quinoa con leche y manzana.

4. Avena con frutas

Ideal para entrenamientos intensos por su aporte de vitamina B1 y calcio.

Ingredientes: avena integral, 1/2 taza de leche y fruta de temporada.

Preparación: la noche anterior, dejá la avena hidratándose con la leche en la heladera. Por la mañana, añadí la fruta picada y, si querés más potencia, sumá una cucharada de semillas de chía.

Avena con frutas.

5. Panqueques proteicos

Una alternativa versátil que permite integrar suplementos en polvo si es necesario.

Ingredientes: 100 gramos de claras de huevo, 35 gramos de harina de avena integral y aceite de oliva.

Preparación: batí las claras a punto nieve e incorporá la harina con movimientos envolventes. Cociná en una sartén pincelada con aceite a fuego medio hasta que doren de ambos lados. Serví con frutos rojos para completar el plato.