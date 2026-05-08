Huevos "turcos", la receta para un desayuno proteico que se prepara en 20 minutos

El yogur es uno de los ingredientes más nobles de la gastronomía, aunque su uso en preparaciones saladas todavía sorprende a muchos. Los huevos turcos, conocidos tradicionalmente como Cilbir, son la combinación perfecta entre suavidad y proteína.

Esta receta impactó por su equilibrio: una base de yogur aromatizado que recibe a un huevo pochado, donde la yema líquida se funde con las especias. Es una opción que ofrece saciedad inmediata sin dejar una sensación de pesadez.

Dicha preparación acorraló al aburrimiento de los desayunos clásicos, convirtiéndose en una alternativa ideal para cualquier momento del año. Con insumos básicos de la heladera, el resultado es una experiencia de alta cocina en pocos pasos.

Insumos por persona

Para que este plato salga impecable, asegurate de tener estos elementos sobre la mesada:

125-150 g de yogur tipo griego natural (espeso y bien escurrido).

1/2 diente de ajo (o ajo granulado para un sabor más sutil).

1 cucharadita de hierbas frescas (eneldo, perejil o cilantro).

1 huevo grande (talle L).

Especias: Pimentón, pimienta negra y sal en escamas.

Toque final: Aceite de oliva virgen extra y cebollino picado.

Los huevos turcos, conocidos tradicionalmente como Cilbir, son la combinación perfecta entre suavidad y proteína.

Paso a paso: cremosidad y precisión

La elaboración lleva apenas 20 minutos. El procedimiento es tan simple que prometió transformarse en un hábito saludable para tus mañanas:

La base: Batí el yogur para que quede cremoso y retiralo de cualquier exceso de suero. Mezclalo con el ajo, las hierbas y las especias. Disponelo en un cuenco haciendo un hueco en el centro. El huevo: Cociná el huevo escalfándolo en agua hirviendo. La clave técnica es que la clara cuaje por completo pero la yema permanezca líquida. El armado: Retirá el huevo con cuidado, escurrilo y depositalo en el centro del yogur. Decoración: Coroná con un chorrito generoso de aceite de oliva, más pimentón y el cebollino fresco.

El ritual de la degustación

Para completar la experiencia, este plato requiere ser acompañado por un buen pan tostado, tortillas de trigo o pan de campo crujiente. El momento de la verdad ocurre al pinchar la yema: esta debe integrarse con el yogur, creando una salsa rica en matices.

Esta propuesta confirmó que lo saludable es compatible con el máximo sabor. Los huevos turcos garantizan saciedad por varias horas, siendo un verdadero triunfo para tu recetario personal.