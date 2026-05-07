Pizza con base de pollo: la receta proteica para comer sin culpa

Llevar una dieta keto o simplemente buscar opciones más nutritivas suele chocar con las ganas de comer un clásico italiano como es la pizza, sobre todo por las harinas. Sin embargo, la pizza con base de pollo resultó ser la solución definitiva: una fórmula que frenó el consumo de harinas refinadas.

Esta preparación impactó por su sencillez, ya que no requiere amasado ni tiempos de leudado. Al utilizar la pechuga como estructura principal, se acorraló a los carbohidratos, logrando una masa crujiente que se adapta a lo que tengas en la heladera.

Ingredientes para 3 personas

Para que esta receta salga perfecta, asegurate de tener estos elementos sobre la mesada:

300 g de pechuga de pollo (limpia y sin piel).

1 huevo y 70 g de queso mozzarella (o cualquiera que gratine bien).

6 aceitunas verdes y un chorrito de aceite de oliva virgen extra .

Especias: Pimentón dulce y una pizca de sal.

la pizza con base de pollo reveló ser la solución definitiva: una fórmula que frenó el consumo de harinas refinadas. Paso a paso hacia el manjar perfecto

La elaboración total te va a llevar apenas 40 minutos. El procedimiento es tan simple que prometió convertirse en un clásico de tus cenas de mayo:

La "Masa": Cortá el pollo en cubos y procesalos con el huevo y la sal hasta lograr una pasta homogénea, húmeda y algo pegajosa. Formado: En una placa para horno con un chorrito de aceite, extendé la preparación con una cuchara dándole forma circular (podés hacer una grande o dos pizzetas). Primera Cocción: Llevá al horno a temperatura moderada-alta (180-200°C) hasta que el pollo esté bien cocido y firme. Toque de Sabor: Da vuelta la base y pincelala con una mezcla de aceite de oliva y pimentón. Esto garantizó un color dorado y un aroma irresistible. Gratinado: Agregá la mozzarella por encima y regresá al horno hasta que el queso se funda por completo. Decoración: Coroná con las aceitunas. También podés sumar palta, albahaca fresca o anchoas según tu gusto personal.

Un plato versátil y rendidor

Esta pizza es una opción ideal para una cena completa. Podés servirla como plato único o acompañarla con una ensalada de hojas verdes para equilibrar la intensidad de la proteína.

Dicha propuesta demostró que no hace falta sacrificar el sabor para mantener una alimentación equilibrada. Es un plato que ganó terreno en las cocinas modernas por ser sumamente saciante y por lo bien que se adapta a un estilo de vida activo. Si amás la pizza pero cuidás la balanza, esta receta es un golazo.