Sándwich de palta saludable: la receta fácil y rápida para una merienda liviana

La búsqueda de opciones saludables define la mesa de muchos que disponen de poco tiempo, pero quieren mantener la calidad nutricional. Este tipo de preparaciones ofrece un equilibrio perfecto entre vitaminas, fibra y proteínas de calidad en una sola porción.

El sándwich de palta es una de las opciones más elegidas para una merienda rápida, liviana y nutritiva.

Se prepara en pocos minutos, con ingredientes simples, y combina proteínas, fibra y grasas saludables en una sola porción.

Ingredientes 2 rebanadas de pan integral



Guacamole



1 palta fresca



Rabanitos



1 huevo cocido



Aceite de oliva



Sal



Brotes tiernos

La versatilidad de la receta permite que cada persona sume su toque personal.

Paso a paso

Untar una capa de guacamole sobre una rodaja de pan. Agregar gajos de palta para sumar cremosidad. Incorporar el huevo cocido cortado. Sumar rabanitos en rodajas finas. Agregar brotes tiernos. Condimentar con sal y un chorrito de aceite de oliva. Tapar con la otra rodaja de pan y servir.

Una opción rápida y nutritiva

Este sándwich se destaca por su equilibrio entre frescura y saciedad.

Es ideal para quienes buscan comer bien sin perder tiempo y permite sumar variantes según los gustos personales.