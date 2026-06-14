Panqueque de chipa: la receta proteica para un desayuno salvador

El universo de los desayunos fit incorporó una opción irresistible que rinde homenaje a los sabores más tradicionales del litoral argentino. Esta preparación combina la textura clásica del típico bocadito correntino con la practicidad de una cocción exprés en sartén. La propuesta ganó terreno rápidamente en plataformas digitales porque soluciona el menú de quienes prefieren arrancar la jornada con opciones saladas y nutritivas.

Conseguir saciedad a primera hora de la mañana resulta fundamental para mantener la energía estable durante todo el día. Por este motivo, aprender cómo hacer panqueque de chipa se transformó en la alternativa ideal para reemplazar las tostadas tradicionales. Esta variante destaca por su alto valor nutricional, es apta para celíacos y aporta una importante dosis de energía sin sumar carbohidratos refinados a la dieta habitual.

Si sos team salado, a partir de hoy no vas a poder desayunar otra cosa que no sea este plato bajo en carbohidratos y totalmente libre de gluten.

Ingredientes para la preparación express

Para elaborar esta porción individual con nivel de dificultad fácil, vas a necesitar los siguientes elementos medidos de forma exacta:

1 huevo entero.

20 g de leche en polvo descremada.

40 g de fécula de mandioca.

60 g de queso por salut light (podés mezclar con queso en hebras light).

1 cucharadita de polvo para hornear.

Sal y pimienta a gusto.

Una vez integrados los secos con el huevo y el queso por salut light, la consistencia de la mezcla garantiza un panqueque aireado, cremoso por dentro y crocante en los bordes.

Paso a paso del panqueque de chipa saludable

El tiempo de cocción total demanda menos de 10 minutos si seguís este orden detallado:

Colocá en un recipiente limpio los ingredientes secos que componen la base, incluyendo la fécula de mandioca, la leche en polvo y el polvo para hornear. Mezclá bien todos los elementos con un tenedor. Agregá el huevo entero junto al queso por salut light previamente cortado en cubitos pequeños o rallado de forma fina. Condimentá con sal y pimienta según tu preferencia personal e integrá la preparación con movimientos enérgicos hasta lograr que no quede ningún grumo. Precalentá una sartén antiadherente sobre la hornalla y añadí apenas una gota de aceite común o un toque de rocío vegetal. Volcá la mezcla total en el centro de la superficie y cociná a fuego medio cuidando la base tal como harías con un panqueque tradicional. Dalo vuelta con una espátula cuando notes que la consistencia está firme y doralo del lado opuesto por unos minutos adicionales.

Consejos y variantes para tu menú fit

Para lograr un resultado perfecto, podés modificar el tiempo final en la hornalla según el punto que más te agrade. Retirá la preparación un minuto antes si buscás conseguir un centro húmedo y cremoso, o dejalos un tiempo extra si preferís una textura seca y crocante en los bordes.

Si querés potenciar el aroma clásico de la receta original de Corrientes, sumá una pizca de pureza agregando semillas de anís a la masa seca. Los fanáticos del sabor intenso pueden reemplazar una parte del lácteo light por un puñado de queso sardo rallado, controlando siempre las cantidades para no alterar el equilibrio nutricional.

Esta comida conserva sus propiedades si la guardás en la heladera dentro de un contenedor hermético por un máximo de 24 horas. Para consumirla al día siguiente, bastará con darle un golpe de calor en la tostadora o sobre una plancha caliente para que recupere su elasticidad original de inmediato.