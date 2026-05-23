Bol de cerdo proteico al estilo de Medio Oriente: una opción completa con cuscús y salsa de yogur

Este plato inspirado en los perfiles aromáticos de Medio Oriente destaca por su alto valor proteico y su excelente balance de macronutrientes, ideal para la recuperación muscular y el rendimiento diario.

Su principal ventaja reside en la eficiencia, ya que combina la calidez de la carne magra especiada con la frescura de los vegetales crudos y el cuscús en un menú de calidad profesional que se consolida en apenas 25 minutos.

Ingredientes necesarios para dos porciones

2 piezas de cabeza de lomo de cerdo

1 pote de yogur griego natural

150 gramos de cuscús tradicional

1 sobre de tomate concentrado

1 sobre de caldo vegetal en polvo

1 pepino fresco

1 cebolla mediana

1 sobre de mezcla de especias Harissa o condimentos orientales

4 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta negra en cantidad necesaria

200 ml de agua

La crema fresca a base de yogur griego y pepino rallado actúa como el contraste aromático ideal para equilibrar la intensidad de los condimentos de Medio Oriente.

Elaboración detallada de la receta

Se corta la cabeza de lomo de cerdo en tiras delgadas de un centímetro y se colocan dentro de un recipiente limpio. Se incorporan las especias harissa junto con un chorrito de aceite de oliva, sal y pimienta, mezclando muy bien para que toda la carne quede impregnada antes de reservarla en el refrigerador. En una sartén, se vierte la cantidad de agua estipulada para el cuscús junto con el caldo vegetal en polvo y una pizca de sal, llevando el líquido a punto de ebullición. Aparte, se coloca el cuscús en un bol con un chorrito de aceite de oliva, se vuelca el caldo hirviendo encima, se tapa el recipiente y se deja reposar por 5 minutos para que absorba el líquido antes de separar los granos con un tenedor. Se ralla el pepino por completo, se pasa a un bol con un poco de sal para que suelte sus jugos naturales y se reserva. En paralelo, se pela la cebolla y se corta en tiras de unos dos centímetros. En la sartén caliente con un chorrito de aceite a fuego medio-alto, se doran las tiras de lomo de cerdo durante 2 o 3 minutos, se retiran y se reservan en un plato aparte. En la misma sartén, se disminuye la intensidad del calor a fuego medio, se agrega un poco más de aceite de oliva y se cocina la cebolla con una pizca de sal durante 5 o 6 minutos, removiendo de manera constante hasta que comience a transparentar. Se incorpora el tomate concentrado y se cocina por un minuto más para integrar los sabores del fondo de cocción. Se vierten los 50 mililitros de agua en la sartén junto con el cerdo reservado, cocinando todo a fuego medio-alto por un par de minutos hasta que la salsa espese. Por otro lado, se escurre el pepino rallado presionando con papel absorbente para retirar el excedente de líquido, y se mezcla en un recipiente con el yogur griego natural, aceite de oliva, sal y pimienta. Se arma la presentación disponiendo el cuscús hidratado como base en los platos, se distribuye encima la carne de cerdo con su salsa caliente y se acompaña a un costado con la crema fresca de yogur y pepino, terminando con un sutil hilo de aceite de oliva en la superficie.

Análisis y aporte nutricional por porción

Cada ración de este bol provee exactamente 37.5 gramos de proteínas, un índice ideal para cubrir los requerimientos diarios esenciales de forma óptima. Esta alta concentración proteica, combinada con la fibra natural aportada por el pepino y la cebolla, retarda los tiempos de digestión del organismo, garantizando un estado de saciedad prolongado y estabilizando los niveles de energía.

La utilización de recipientes herméticos para hidratar el cuscús de forma externa agiliza los tiempos de producción en la cocina. Para potenciar el sabor de la carne, se recomienda dejarla marinando en el refrigerador desde la noche anterior.