Crema de berenjenas o baba ganoush: la receta perfecta para un aperitivo exprés

El baba ganoush, también conocido en diversas regiones como mutabal, es una crema de berenjenas asadas de origen libanés que se estableció como la entrada indiscutida en países como Siria, Palestina y Jordania.

Su característico sabor ahumado y su consistencia untuosa lo convierten en una opción irresistible para los amantes de los dips vegetales.

Es un plato que se adapta muy bien a cualquier época del año y resulta ideal para acompañar con pan de pita, tostadas o bastones de verduras frescas.

Además de su gran aceptación en la mesa, se trata de una preparación naturalmente libre de gluten y de origen vegetal, lo que la vuelve apta para dietas vegetarianas y veganas.

Su elaboración combina la simpleza de los ingredientes reales con una técnica accesible para cualquier cocinero aficionado.

Ingredientes y proporciones para cuatro porciones





Para obtener aproximadamente cuatro porciones como aperitivo, se necesitan elementos básicos:

Componente base de 2 berenjenas grandes y frescas.

Emulsión y cremosidad con 2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo) y 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra .

Sazón con 1 diente de ajo , el jugo de 1 limón mediano y sal al gusto.

Especias opcionales como ½ cucharadita de comino molido .

Decoración de pimentón dulce y perejil fresco picado para espolvorear al servir.

El método clásico de cocción al horno





La receta tradicional prioriza el asado lento para intensificar el matiz ahumado de la pulpa. El proceso total demanda cerca de una hora de preparación:

Precalentar el horno regulando la temperatura a 200 grados. Acondicionar los vegetales lavándolos y secándolos bien para luego pincharlos varias veces con un tenedor en toda su superficie, evitando que acumulen presión interna. Hornear durante 40 o 45 minutos, dándoles la vuelta a mitad del tiempo, hasta que la piel se vea arrugada y la pulpa se sienta muy blanda al tacto. Reposar y escurrir, dejando templar las piezas para pelarlas con las manos y colocar la pulpa en un colador durante 5 minutos, eliminando el exceso de líquido amargo. Procesar, triturando la pulpa con un tenedor para una textura con más cuerpo o en una procesadora de alimentos junto con el ajo, el tahini, el jugo de limón, la sal y el comino.

Al momento de la presentación, servir en un cuenco, decorando la superficie con un hilo de aceite de oliva, una pizca de pimentón y el perejil fresco.

El baba ganoush es un plato que se adapta muy bien a cualquier época del año y resulta ideal como acompañante en las comidas.

La alternativa exprés en el microondas





Si se dispone de poco tiempo y se quiere simplificar el proceso, se puede prescindir del horno convencional utilizando el microondas.

Para esta variante se deben realizar cortes profundos en la pulpa de las berenjenas, introducirlas en un recipiente apto para este electrodoméstico y taparlo con film transparente agujereado.

Cocinando a máxima potencia durante 10 minutos, se logra que la pulpa quede tierna y lista para ser procesada con el resto de los ingredientes, reduciendo el tiempo de preparación a menos de la mitad sin alterar la cremosidad final.

Conservación y valores nutricionales





El baba ganoush es un plato excelente para la organización semanal de las comidas, ya que se conserva perfectamente en la heladera por un período de hasta 4 días dentro de un recipiente hermético.

Un consejo técnico útil es cubrir la superficie de la crema con una fina capa de aceite de oliva antes de taparla para preservar su frescura y evitar la oxidación.

Cada porción estimada aporta un valor energético de 120 calorías, compuesto por 9 gramos de grasas, 8 gramos de carbohidratos y 2 gramos de proteínas.

Como alternativa de sabor, en caso de no conseguir tahini en el mercado, se aconseja preparar una versión casera procesando semillas de sésamo tostadas con un hilo de aceite neutro hasta obtener una pasta lisa y aromática.