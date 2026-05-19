Milhojas de papa: una opción fácil y deliciosa para sorprender en la cena
Con una textura suave por dentro y dorada por fuera, esta preparación se convirtió en una alternativa ideal sin gastar de más.
Las recetas con papa suelen ser una garantía de éxito por su versatilidad, sabor y bajo costo. Desde clásicos familiares hasta preparaciones más elaboradas, este ingrediente se adapta a todo tipo de comidas y siempre logra conquistar a grandes y chicos.
Dentro de las opciones menos conocidas, el milhojas de papa aparece como una alternativa ideal para quienes buscan algo distinto, rendidor y muy sabroso. Con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, esta receta logra una combinación perfecta entre cremosidad y Croacia.
Ingredientes
- 5 papas grandes
- 200 ml de crema de leche
- 150 gramos de queso rallado
- 2 dientes de ajo
- Manteca cantidad necesaria
- Sal
- Pimienta
- Nuez moscada (opcional)
Paso a paso de la preparación
1. Lavar y pelar las papas. Luego cortarlas en rodajas muy finas para lograr capas parejas. Lo ideal es utilizar mandolina para que todas tengan el mismo grosor.
2. Untar una fuente para horno con manteca y frotar el ajo picado o cortado al medio para darle más sabor a la preparación.
3. Colocar una primera capa de papas y condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Agregar un poco de crema y queso rallado.
4. Repetir el procedimiento formando varias capas hasta completar la fuente. La última debe terminar con abundante queso para lograr una superficie gratinada y crocante.
5. Llevar a horno medio durante aproximadamente 45 minutos o hasta que las papas estén tiernas y la parte superior se vea dorada.
6. Dejar reposar unos minutos antes de cortar para que las capas mantengan mejor su forma y la preparación resulte más firme.
Consejos de la abuela
- Secar bien las papas antes de armarlas ayuda a lograr una textura más crocante.
- Para un sabor más intenso, se puede mezclar queso parmesano con mozzarella.
- Cocinar a temperatura media evita que la superficie se queme antes de que el interior esté listo.
- Agregar unas hojas de tomillo o romero aporta un aroma especial.
- Si sobra, al día siguiente queda todavía más sabroso después de recalentarlo en horno.