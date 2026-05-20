Torta vasca rica y húmeda: el paso a paso para una receta de otro nivel
Esta receta simple, cremosa y con pocos ingredientes es perfecta para acompañar el café o cerrar una comida.
La torta vasca, también conocida como cheesecake vasco o "tarta de queso quemada", es una receta que ganó popularidad en los últimos años por su textura suave y su superficie dorada, casi tostada.
Su origen se remonta al País Vasco, en España, donde este postre se convirtió en un clásico de la gastronomía local, especialmente en bares y restaurantes tradicionales.
A diferencia de otras versiones de cheesecake, esta preparación no lleva base de galletas ni necesita técnicas complejas. Su característica principal es la cocción a temperatura alta, que genera una capa exterior más oscura mientras que el interior se mantiene cremoso y húmedo.
Paso a paso para hacer torta vasca
Para preparar esta torta vasca se recomienda utilizar un molde desmontable de 20 centímetros de diámetro, previamente forrado con papel manteca humedecido y arrugado, lo que permite que se adapte mejor a la superficie.
Ingredientes:
- 500 g de queso crema (preferentemente firme)
- 250 g de crema de leche
- 140 g de azúcar
- 3 huevos
- 20 g de almidón de maíz
- Ralladura de una naranja o un limón
Preparación:
En primer lugar, mezclar el queso crema con la crema de leche hasta obtener una consistencia uniforme. Este paso puede realizarse con cuchara o batidora, evitando incorporar demasiado aire.
Luego, sumar los huevos de a uno, integrando bien cada unidad antes de agregar la siguiente. Esto permite lograr una mezcla más estable y homogénea.
A continuación, incorporar la ralladura de cítrico elegida, que aportará aroma y un leve contraste al dulzor. Después, añadir el almidón de maíz previamente tamizado para evitar la formación de grumos.
Una vez lista la preparación, verterla en el molde y llevarla a horno durante aproximadamente 45 a 50 minutos. La torta estará en su punto cuando la superficie se vea bien dorada y el centro aún conserve cierta suavidad.
Al retirarla del horno, es importante dejarla enfriar a temperatura ambiente. Luego, llevarla a la heladera por varias horas. Si bien puede consumirse tras unas cuatro horas de frío, se recomienda prepararla el día anterior para obtener una mejor textura.
Consejos para mejorar la receta
- Para obtener un mejor resultado, se recomienda utilizar ingredientes a temperatura ambiente, lo que facilita la integración y evita grumos en la mezcla.
- Otro punto clave es no sobrebatir la preparación, ya que el exceso de aire puede alterar la textura final. Asimismo, respetar el tiempo de enfriado en heladera es fundamental para que la torta tome consistencia.
- También se puede ajustar el sabor incorporando diferentes ralladuras cítricas o incluso una esencia de vainilla, según preferencia.