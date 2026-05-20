Torta vasca rica y húmeda: el paso a paso para una receta de otro nivel

La torta vasca, también conocida como cheesecake vasco o "tarta de queso quemada", es una receta que ganó popularidad en los últimos años por su textura suave y su superficie dorada, casi tostada.

Su origen se remonta al País Vasco, en España, donde este postre se convirtió en un clásico de la gastronomía local, especialmente en bares y restaurantes tradicionales.

A diferencia de otras versiones de cheesecake, esta preparación no lleva base de galletas ni necesita técnicas complejas. Su característica principal es la cocción a temperatura alta, que genera una capa exterior más oscura mientras que el interior se mantiene cremoso y húmedo.

Paso a paso para hacer torta vasca

Para preparar esta torta vasca se recomienda utilizar un molde desmontable de 20 centímetros de diámetro, previamente forrado con papel manteca humedecido y arrugado, lo que permite que se adapte mejor a la superficie.

Ingredientes:

500 g de queso crema (preferentemente firme)

250 g de crema de leche

140 g de azúcar

3 huevos

20 g de almidón de maíz

Ralladura de una naranja o un limón





Este es un postre ideal tanto para una merienda como para servir después de una comida.

Preparación:

En primer lugar, mezclar el queso crema con la crema de leche hasta obtener una consistencia uniforme. Este paso puede realizarse con cuchara o batidora, evitando incorporar demasiado aire.

Luego, sumar los huevos de a uno, integrando bien cada unidad antes de agregar la siguiente. Esto permite lograr una mezcla más estable y homogénea.

A continuación, incorporar la ralladura de cítrico elegida, que aportará aroma y un leve contraste al dulzor. Después, añadir el almidón de maíz previamente tamizado para evitar la formación de grumos.

Una vez lista la preparación, verterla en el molde y llevarla a horno durante aproximadamente 45 a 50 minutos. La torta estará en su punto cuando la superficie se vea bien dorada y el centro aún conserve cierta suavidad.

Al retirarla del horno, es importante dejarla enfriar a temperatura ambiente. Luego, llevarla a la heladera por varias horas. Si bien puede consumirse tras unas cuatro horas de frío, se recomienda prepararla el día anterior para obtener una mejor textura.

Consejos para mejorar la receta