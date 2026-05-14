Cheesecake para el desayuno: receta saludable que aporta proteínas y saciedad

Comer sano no tiene por qué ser aburrido, y este cheesecake apto para el desayuno es la prueba perfecta. Se trata de una versión más liviana del clásico postre, con un perfil nutricional orientado a aportar proteínas y generar mayor saciedad.

A diferencia del cheesecake tradicional, esta preparación reduce el contenido de grasas y azúcares, reemplazándolos por ingredientes más equilibrados como el yogur natural. El resultado es una textura suave y cremosa, con un sabor delicado que se adapta tanto a un desayuno como a una merienda.

Receta para hacer un cheesecake saludable, apto para desayunos o meriendas

Ingredientes:

400 g de yogur natural sin azúcar

2 huevos enteros

4 cucharadas de almidón de maíz

1 cucharada de azúcar o edulcorante

1 cucharada de esencia de vainilla

Mermelada sin azúcar de frutos rojos

Frutos rojos (frescos o congelados)

Galletitas sabor vainilla c/n





Se pueden sumar otros toppings como frutas, mermeladas o incluso chocolate amargo en pequeñas cantidades.

Preparación:

Triturar las galletitas y colocarlas en un molde, esto será la base del cheesecake. Podés ayudarte con un pisapapas o una cuchara para emparejar la base.

En un recipiente amplio, colocar el yogur natural y sumar los huevos. Mezclar hasta integrar ambos ingredientes de manera uniforme.

Luego, incorporar el almidón de maíz junto con el azúcar o edulcorante elegido y la esencia de vainilla. Revolver hasta obtener una preparación homogénea, sin grumos y con una consistencia cremosa.

Una vez lista la mezcla, volcarla en un molde previamente preparado con la base de galletitas trituradas (en lo posible que sea antiadherente) y llevarla al horno precalentado a 180°C. Cocinar durante aproximadamente 15 minutos o hasta que la superficie comience a dorarse levemente.

Al retirar del horno, dejar enfriar a temperatura ambiente para que el cheesecake tome mayor firmeza. Luego, llevar a la heladera por un tiempo adicional, lo que permitirá mejorar su textura.

Antes de servir, agregar por encima mermelada sin azúcar y decorar con frutos rojos, ya sean frescos o previamente descongelados. Esto aporta un contraste de sabores y una presentación más atractiva.