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Jueves, 14 de mayo de 2026

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MUY RICO

Cheesecake para el desayuno: receta saludable que aporta proteínas y saciedad

Esta receta de cheesecake exprés se prepara con pocos ingredientes y es una alternativa práctica para comenzar el día de manera nutritiva.

LBarrios

 Comer sano no tiene por qué ser aburrido, y este cheesecake apto para el desayuno es la prueba perfecta. Se trata de una versión más liviana del clásico postre, con un perfil nutricional orientado a aportar proteínas y generar mayor saciedad.

A diferencia del cheesecake tradicional, esta preparación reduce el contenido de grasas y azúcares, reemplazándolos por ingredientes más equilibrados como el yogur natural. El resultado es una textura suave y cremosa, con un sabor delicado que se adapta tanto a un desayuno como a una merienda.

Receta para hacer un cheesecake saludable, apto para desayunos o meriendas

Ingredientes:

  • 400 g de yogur natural sin azúcar
  • 2 huevos enteros
  • 4 cucharadas de almidón de maíz
  • 1 cucharada de azúcar o edulcorante
  • 1 cucharada de esencia de vainilla
  • Mermelada sin azúcar de frutos rojos
  • Frutos rojos (frescos o congelados)
  • Galletitas sabor vainilla c/n


Se pueden sumar otros toppings como frutas, mermeladas o incluso chocolate amargo en pequeñas cantidades.
Se pueden sumar otros toppings como frutas, mermeladas o incluso chocolate amargo en pequeñas cantidades.

Preparación:

Triturar las galletitas y colocarlas en un molde, esto será la base del cheesecake. Podés ayudarte con un pisapapas o una cuchara para emparejar la base. 

En un recipiente amplio, colocar el yogur natural y sumar los huevos. Mezclar hasta integrar ambos ingredientes de manera uniforme.

Luego, incorporar el almidón de maíz junto con el azúcar o edulcorante elegido y la esencia de vainilla. Revolver hasta obtener una preparación homogénea, sin grumos y con una consistencia cremosa.

Una vez lista la mezcla, volcarla en un molde previamente preparado con la base de galletitas trituradas (en lo posible que sea antiadherente) y llevarla al horno precalentado a 180°C. Cocinar durante aproximadamente 15 minutos o hasta que la superficie comience a dorarse levemente.

Al retirar del horno, dejar enfriar a temperatura ambiente para que el cheesecake tome mayor firmeza. Luego, llevar a la heladera por un tiempo adicional, lo que permitirá mejorar su textura.

Antes de servir, agregar por encima mermelada sin azúcar y decorar con frutos rojos, ya sean frescos o previamente descongelados. Esto aporta un contraste de sabores y una presentación más atractiva.


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